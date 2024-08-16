Молодые парламентарии Серпухова встретили детей из Курской области на спортбазе

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Молодые парламентарии Серпухова встретили эвакуированных детей из Курской области. На спортивную базу «Лесная опушка» прибили 40 ребят из многодетных семей, сообщили в пресс-службе администрации подмосковного муниципалитета.
«Детей тепло встретили чемпион мира по боксу, депутат Совета депутатов Большого Серпухова Фёдор Чудинов, руководитель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская и члены Молодёжного парламента муниципалитета», – говорится в сообщении.Встретив детей, молодые парламентарии обеспечили им комфортное размещение на спортивной базе. К приезду детей подготовили программы психологической и спортивной реабилитации.
На спортивной базе ребят ждут комфортные условия проживания: пятиразовое питание, тренировки с чемпионами, занятия с педагогами и психологами.
Ранее в пресс-службе региональной Прокуратуры информировали, что из подвергшейся атаке ВСУ Курской области в Подмосковье уже эвакуировали свыше 1,1 тыс. жителей. В числе – 659 детей.
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Лора Луганская