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Всероссийский день физкультурника отметили в трёх парках Серпухова

13 августа 2024, 14:43
Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухова

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухова

В Серпухове провели мероприятие «Парк! Спорт! Вперёд!», посвящённое Всероссийскому дню физкультурника. Оно прошло в парке им. Олега Степанова, Принарском и парке Питомник, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Праздник подарил гостям яркие эмоции, хорошее настроение и заряд энергии.
«Для жителей и гостей муниципалитета подготовили насыщенную программу: фотовыставку «Наша гордость», акцию для любителей скандинавской ходьбы «10000 шагов», мастер-классы, соревнования, открытые тренировки и шоу-программу. Были оборудованы спортивно-развлекательные локации. Праздник не оставил никого равнодушным, каждый нашёл себе занятие по душе», – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что на территории Московской области в День физкультурника, который отмечали 10 августа, организовали свыше 300 спортивно-массовых мероприятий.

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#парки
#подмосковье
#московская область
Пытавшаяся отравить соперницу Абакарова изгнана из Федерации шахмат Дагестана
13 августа 2024, 12:30

Фото: istockphoto/Andy Cossins

Дагестанская шахматистка Амина Абакарова исключена из Федерации шахмат республики. Ранее во время соревнований она обработала стол своей соперницы ртутью.
О происшествии 7 августа сообщил министр спорта Дагестана Сажид Сажидов, напоминает РИА Новости. С помощью камер видеонаблюдения было установлено, что Абакарова на чемпионате республики обработала ртутными соединениями стол, за которым предстояло играть её сопернице Умайганат Османовой. В результате та во время турнира почувствовала себя плохо, ей потребовалась медицинская помощь.

Ранее президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов объявил, что Абакарова отстранена от всех соревнований до вынесения заключения правоохранителями. На его основании будет принято окончательное решение о наказании дагестанской шахматистки вплоть до пожизненной дисквалификации.

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В Павловском Посаде отметили забегом годовщину проекта «5 вёрст»
13 августа 2024, 10:58

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Забегом в парке «Дубрава» отметили в Павловском Посаде годовщину спортивного проекта «5 вёрст», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«5 вёрст» или паркран — еженедельные бесплатные спортивные мероприятия, на которых любой желающий может преодолеть дистанцию в 5 км в удобном для себя темпе: бегом, трусцой или шагом. Здесь важны не рекорды, а участие, хорошее настроение и общение», — отмечается в сообщении.
Спортивные мероприятия в рамках «5 вёрст» проводятся в Павлово-Посадском округе уже больше семи лет. Первоначально они проходили в лесу, юбилейный забег состоялся в парке «Дубрава», а далее проект планируется перевести в парк «Меленки», который благоустраивают на берегу Клязьмы. Забеги проводятся каждую субботу, начало — в девять утра.

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#павловский посад
#спорт
#забег
#парк
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Юная жительница Клина завоевала серебряный Кубок Сергея Карякина по шахматам
13 августа 2024, 09:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Клинчанка Анастасия Гусарова стала обладательницей серебряного Кубка Сергея Карякина по шахматам среди девочек 2009-2011 годов рождения, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
«Анастасия Гусарова второй год занимается шахматами в Клинском доме творчества, её педагогом является Андрей Васильевич Овчаренко. При этом увлекаться шахматами Анастасия начала уже десять лет назад», — отмечается в сообщении.
Всего во втором этапе Кубка Сергея Карякина по шахматам приняли участие свыше 300 спортсменов. Заслуженные награды победители и призёры получали из рук самого гроссмейстера Сергея Карякина и министра спорта и физической культуры Московской области Дмитрия Абарёнова.

Турнир состоялся 11 августа в Домодедове, ведущей стала гроссмейстер Мария Фоминых.

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#шахматы
#спорт
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Тренер сборной РФ Покровская охарактеризовала Олимпиаду одним словом
Тренер сборной РФ Покровская об Олимпиаде в Париже: «гадкие»
13 августа 2024, 00:41

Фото: istock/HJBC

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала Олимпийские игры в Париже, выразив свое недовольство одним словом – «гадкие».
После завершения соревнований Покровская поделилась своими впечатлениями с РИА Новости, отметив, что Олимпиада-2024 переплюнула все предыдущие Игры по негативным аспектам.

«Я считаю, что эта Олимпиада переплюнула все Олимпиады, которые когда-либо проходили. В Токио тоже были проблемы, но они как-то быстро решались. Свели еще с религией. Сатана пришел на землю? И потом, гендерность на этих Играх во главу угла встала. У меня гадкое в целом впечатление», — сказала Покровская.
Тренер также отметила, что организационные проблемы и условия проведения соревнований, включая загрязненную воду Сены, оставили желать лучшего. Несмотря на честную борьбу спортсменов, условия соревнований вызвали серьезные нарекания.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа. Россия была представлена 15 атлетами, которые выступали под нейтральным флагом в соответствии с решением МОК. Их достижения не были отражены в официальной медальной таблице. Следующие летние Олимпийские игры запланированы на 2028 год в Лос-Анджелесе.

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#россия
#тренер
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Касинтура: Матчи РПЛ стали интереснее
12 августа 2024, 20:15

Фото: iStock/FotografieLink

Полузащитник «Динамо» Махачкала Эгаш Касинтура заявил, что хотя уровень РПЛ немного снизился, матчи в рамках премьер-лиги стали интереснее.
«Как изменился уровень РПЛ с момента моей игры в «Урале»? Прошло два года, чемпион не менялся, поэтому, думаю, мало что изменилось. Единственное, уровень чуть-чуть стал ниже, потому что многие легионеры уехали. Но в плане борьбы и зрелищности, мне кажется, стало лучше. Матчи стали интереснее — игры намного результативнее, чем раньше», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Касинтура.

Напомним, сейчас «Динамо» занимает 15-ое место в таблице чемпионата России.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис допустил, что в еврокубки Россию могут вернуть через 8 лет.

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#спорт
#россия
#рпл
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Канчельскис раскрыл, когда Россию вернут в еврокубки
Канчельскис допустил возвращение еврокубков через 8 лет
12 августа 2024, 20:05

Фото: iStock/CrailsheimStudio

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис допустил, что в еврокубки Россию могут вернуть через 8 лет.
«Я думаю, что Россию вернут в еврокубки через 8 лет. Мне кажется, российские клубы отстранили от Европы в общей сложности на 10 лет — два года уже прошло, осталось восемь лет. Раньше этого срока УЕФА и ФИФА не допустит Россию, по моему мнению. В любом случае этот бан не навсегда, поэтому верим в скорейшее возвращение!» — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Канчельскис.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал Олимпийские игры в Париже. Он с сожалением отметил неучастие России в Играх, предположив, что будь российские спортсмены там, они бы составили достойную конкуренцию всем и боролись бы за первые места.

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#россия
#спортсмены
#уефа
#футбол
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Бояринцев назвал основные цели «Ротора»
12 августа 2024, 19:46

Фото: iStock/FotografieLink

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев назвал две основные цели команды — закрепиться в Первой Лиге и забраться как можно выше в турнирной таблице.
«Чтобы добиться успеха в Лиге, надо идти в единоборства и обладать бойцовскими качествами. Видно, что многие команды с сильными футболистами отказываются от красивого комбинационного стиля в пользу результата и при счете 1:0 скатываются в простую оборонительную игру. Первая Лига – узнаваемый чемпионат», — добавил в беседе с Metararings.ru Бояринцев.

По мнению тренера, лига никак н изменилась.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отмечал подъём «Зенита», которого давно не было видно. Так он комментировал ожидания от будущего матча «Зенит» — «Динамо».

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#футбол
#спорт
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День физкультурника в Раменском провели на четырёх площадках
12 августа 2024, 18:24

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

День физкультурника в Раменском городском округе провели 10 августа на четырёх площадках. Основным местом проведения мероприятия стал стадион «Красное Знамя» в городе Раменское, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Утром на стадионе стартовала зарядка, которую проводили раменские легкоатлетки Вероника Архипова и Татьяна Юсова. В ней участвовали представители спортшкол, члены клуба «Активное долголетие» и гости праздника.
«Раменский городской округ – самый спортивный округ Московской области. И мы с вами сделаем всё возможное, чтобы это были не просто слова, но и дело», – обратился к собравшимся с приветственной речью председатель комитета по спорту и молодёжной политике Александр Зайцев.
На входе волонтёры Подмосковья раздавали листовки-путеводители. Участникам предлагали пройти квест по спортивным локациям на стадионе. После прохождения каждой спортивной точки на листовке делали пометку. Как только участник обходил все точки из путеводителя, он получал билет призовой лотереи.
«Гости праздника могли позаниматься йогой на свежем воздухе, сыграть в панна-футбол, в водный футбол. Также проводили турниры по шахматам и шашкам. Для детей работали аниматоры в костюме белых медведей. Гости праздника могли принять участие в соревнованиях по подтягиванию и армрестлингу», – рассказали в администрации.
Также на стадионе «Красное Знамя» финишировали бегуны проекта «5 вёрст». Они стартовали от площадки Лира в Раменском парке, а на стадионе их торжественно приветствовали ведущие и участники праздника.

На озере «Пионер» проводили матч по русской лапте между командами «Красавцы» из Московской области и «Омский Легион». Также на озере провели чемпионат Московской области по кануполо.

В спортивной школе «Авангард» состоялись турниры по мини-футболу, волейболу и настольному теннису.

На детской площадке в деревне Островцы подготовили развлекательную программу для ребят. Там проводили активные игры, конкурсы, эстафеты. Можно было сдать нормативы по отжиманию и подтягиванию.

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Нагорный: Россия конкурировала бы за тройку на ОИ-2024 в Париже
12 августа 2024, 17:46

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал Олимпийские игры в Париже.
Он признался, что смотрел лишь соревнования по спортивной гимнастике в рамках Олимпиады, и выразил радость за тех спортсменов, которые получили медали. При этом он с сожалением отметил неучастие России в Играх, предположив, что будь российские спортсмены там, они бы составили достойную конкуренцию всем и боролись бы за первые места.

«Мне тяжеловато было смотреть на гимнастику со стороны. Будь сборная России сейчас на Олимпиаде, мы бы конкурировали за тройку в командном, многоборье и в личных снарядах. Я уже за год до этого понимал, что нашей сборной не будет в Париже. Мы же видим, как нам относятся со стороны руководства МОК и FIG. Это очень странно», — поделился в беседе с Metararings.ru Нагорный.

Обозреватель RT Елена Вайцеховская также подвела итоги XXXIII летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

«Олимпийская сборная Китая — как футбольное «Динамо»: был шанс одержать совершенно историческую победу — на нейтральном поле выиграть зачёт по золотым медалям у США. Теперь, боюсь, поезд ушёл на десятилетия. Следующие Игры должны будут стать однозначно американскими. Даже если Симона Байлз уйдёт на покой», — отметила Вайцеховская.

Ранее председатель комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков оценил церемонию закрытия Олимпийских игр-2024.

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