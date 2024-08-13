Всероссийский день физкультурника отметили в трёх парках Серпухова

Следите за нашими новостями в удобном формате

В Серпухове провели мероприятие «Парк! Спорт! Вперёд!», посвящённое Всероссийскому дню физкультурника. Оно прошло в парке им. Олега Степанова, Принарском и парке Питомник, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.