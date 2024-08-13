Всероссийский день физкультурника отметили в трёх парках Серпухова

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухова
В Серпухове провели мероприятие «Парк! Спорт! Вперёд!», посвящённое Всероссийскому дню физкультурника. Оно прошло в парке им. Олега Степанова, Принарском и парке Питомник, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Праздник подарил гостям яркие эмоции, хорошее настроение и заряд энергии.
Ранее сообщалось, что на территории Московской области в День физкультурника, который отмечали 10 августа, организовали свыше 300 спортивно-массовых мероприятий.
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«Для жителей и гостей муниципалитета подготовили насыщенную программу: фотовыставку «Наша гордость», акцию для любителей скандинавской ходьбы «10000 шагов», мастер-классы, соревнования, открытые тренировки и шоу-программу. Были оборудованы спортивно-развлекательные локации. Праздник не оставил никого равнодушным, каждый нашёл себе занятие по душе», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на территории Московской области в День физкультурника, который отмечали 10 августа, организовали свыше 300 спортивно-массовых мероприятий.
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Лора Луганская