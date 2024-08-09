Школы и детсады в Пущине прошли проверку готовности к новому учебному году

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Проверку готовности образовательных учреждений к началу учебного года провела в Пущине межведомственная комиссия, о её ходе и результатах рассказали в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
«Комиссия проверила безопасность образовательных учреждений, их санитарное состояние, соблюдение мер противопожарной, а также дорожной и информационной безопасности, охрану труда, антитеррористическую защищённость, оснащение классов и кабинетов необходимым оборудованием и материалами, а также документацию», — говорится в сообщении.По итогам проверки все учреждения были приняты. Был также дан ряд рекомендаций, которые выполнят в ближайшие дни.
Отмечается, что проверка проводилась в школах, детских садах, центре дополнительного образования «Развитие» и образовательном центре «БиоТех-Пущино». В состав комиссии вошли сотрудники окружного Комитета образования, представители надзорных ведомств и руководство образовательных учреждений.
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