Почти 47 тысяч новорождённых прошли неонатальный скрининг в этом году

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Московской области новорождённым детям проводится неонатальный скрининг на 36 заболеваний, который позволяет вовремя обнаружить детей из группы риска и начать соответствующее лечение и диспансерное наблюдение, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
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«Обследование в первые дни жизни ребенка позволяет нам выявить генетические заболевания на ранней стадии и своевременно начать лечение. Только с начала года у нас в регионе обследование прошли 47 тыс. детей, из которых у 85 удалось вовремя выявить заболевания», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
Процедура заключается в заборе крови из пятки. Если обнаруживается отклонение от нормы, медицинский работник связывается с родителями для разъяснения дальнейших действий.
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Дайана Хусинова