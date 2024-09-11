В Подмосковье отмечены два случая заражения лихорадкой Западного Нила

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Два случая заражения лихорадкой Западного Нила были зафиксированы в подмосковном Домодедово. Это произошло впервые с 2018 года.
Об этом сетевому изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов. По словам медика, последняя крупная вспышка этого заболевания в России была отмечена в 1998 году в Волгоградской области. Специалист напомнил, что инфекция передаётся через укусы комаров, хотя изначальными переносчиками болезни являются птицы.
Среди основных симптомов заболевания отмечается высокая температура, слабость и ломота в теле, резкая головная боль, рвота и нарушение стула, продолжил врач. Во время вспышки заболевания в Волгоградской области из 800 заболевших пациентов скончались 40 человек. В Московской области последний случай инфекции был отмечен в 2018 году. Сейчас в Домодедово выявлены два заболевших, заключил доктор Осипов.
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«Комары кусают птиц, а затем переносят лихорадку Западного Нила, когда кусают людей. Но от человека к человеку болезнь не передаётся», — подчеркнул Осипов.
Среди основных симптомов заболевания отмечается высокая температура, слабость и ломота в теле, резкая головная боль, рвота и нарушение стула, продолжил врач. Во время вспышки заболевания в Волгоградской области из 800 заболевших пациентов скончались 40 человек. В Московской области последний случай инфекции был отмечен в 2018 году. Сейчас в Домодедово выявлены два заболевших, заключил доктор Осипов.
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Александр Бойцов