В Подмосковье отмечены два случая заражения лихорадкой Западного Нила

Детский инсульт приводит к стойкому или пожизненному неврологическому дефициту, нарушению нервно-психического развития, когнитивным и поведенческим расстройствам, а также повышает риск развития эпилепсии.

Ишемический: нарушение кровоснабжения головного мозга из-за спазма или закупорки сосудов; Геморрагический: кровоизлияние в мозг;

«В отличие от взрослых, для которых более вероятны ишемические инсульты, вызванные закупоркой сосудов и недостатком кровоснабжения мозга, у детей не менее вероятна и другая разновидность инсульта — геморрагический. Он характеризуется кровоизлиянием в мозг и гибелью его тканей», — рассказала врач-невролог Детской больницы МОЦОМДа Татьяна Кацман.

В этих случаях нужно четко знать алгоритм действий, чтобы спасти своему ребенку жизнь, у которого появились признаки инсульта.

«Без промедления вызывайте скорую медицинскую помощь по телефону 112, если вы заметили у своего ребенка признаки инсульта. Не нужно надеяться на то, что все пройдет само по себе. Первые три часа с момента проявления симптомов — то время, когда лечение наиболее эффективно», — добавила доктор.

Быстрая госпитализация ребёнка повышает вероятность постановки правильного диагноза и начала соответствующего лечения. Эксперты МОЦОМДа рекомендуют родителям внимательно следить за здоровьем своих детей.