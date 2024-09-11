В Коломне после ремонта открыли второй за несколько дней ФАП

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В посёлке Индустрия Коломенского городского округа завершили ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Это уже второй обновлённый в муниципалитете ФАП за несколько дней.
Медицинскую помощь в ФАПе будут получать более 1 тыс. человек, в том числе свыше 230 детей.
Как отметили в министерстве, в ФАПе жители могут пройти осмотр врача и вакцинацию. Помимо этого, фельдшер ведёт диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, а при необходимости проводит диагностические обследования и записывает к профильным специалистам.
Записаться на приём в фельдшерско-акушерский пункт можно по телефону 122, а также на региональном портале госуслуг «Здоровье».
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«Для жителей отдалённых территорий должна быть доступна качественная медицинская помощь. Поэтому мы уделяем такое внимание первичному звену и развитию сельской медицины. На прошлой неделе в городском округе после ремонта вновь заработал ФАП в деревне Зарудня. Сегодня принимать пациентов начал ФАП в посёлке Индустрия», - заявил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как отметили в министерстве, в ФАПе жители могут пройти осмотр врача и вакцинацию. Помимо этого, фельдшер ведёт диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, а при необходимости проводит диагностические обследования и записывает к профильным специалистам.
Записаться на приём в фельдшерско-акушерский пункт можно по телефону 122, а также на региональном портале госуслуг «Здоровье».
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Лора Луганская