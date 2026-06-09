Молодые россияне начали утрачивать базовые навыки, но считают это нормальным
SUNLIGHT: 54% подростков не умеют определять время по циферблату
Представители поколения альфа и зумеров постепенно утрачивают базовые навыки. Так, исследование крупнейшей ювелирной сети SUNLIGHT выявило, что молодежь уже с трудом может определять время по стрелочным часам.
Выяснилось, что 73% молодых россиян испытывают трудности с подсчетом наличности, а 86% не могут передвигаться по городу без навигатора. А некоторые вовсе не знают, что такое перстень и пододеяльник. При этом молодежь по-прежнему сохраняет интерес к часам. Однако для многих они стали элементом стиля и частью образа.
«Один из самых привычных для взрослых навыков постепенно становится редкостью: более половины подростков (54%) не умеют определять время по циферблату часов», — приводят «Известия» данные опроса.
При этом 49% молодого поколения не умеют вкручивать лампочки, а 73% не могут похвастаться знанием таблицы умножения. 87% взрослых беспокоит утрата базовых навыков среди молодежи, но только 18% подростков согласны с ними.