Призёры премии «Экология – дело каждого» собрались на конференции в МГУ

Фото: пресс-служба Росприроднадзора
Призёры премии «Экология – дело каждого» впервые стали участниками Международной школы по экологии на площадке МГУ имени М.В. Ломоносова.
Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Участники премии из Китая, Индии и Ливана приехали в Москву в первый раз. Всего на конференцию приглашены 25 представителей 11 стран. Во время обучения они узнают о передовых направлениях работы в экологии и обращении с отходами.
Занятия второй Международной школы по экологии проходят на базе Химического факультета МГУ. Призёров премии Росприроднадзора из Китая, Индии и Ливана ждут лекционные и практические занятия под руководством ведущих российских и зарубежных специалистов, живое общение с коллегами из разных стран и экспертами в области экологии.
Фото: пресс-служба Росприроднадзора
На занятия приглашены представители Азербайджана, Белоруссии, Египта, Индии, Китая, Ливана, Монголии, Нигерии, Туниса, Турции, Узбекистана. Конкурсанты из Китая – многократные победители и призёры премии. Во многом это заслуга талантливого педагога и руководителя английской школы в городе Гуанчжоу Тана Чжихуа. За экологическое просвещение он удостоен благодарности от Росприроднадзора.
Фото: пресс-служба Росприроднадзора
Президент Ассоциации выпускников РУДН в Ливане Галина Аббас – голос международной премии «Экология – дело каждого» в Ливане. Она не раз присылала свои работы, участвовали её семья, дети и друзья. Галина проводит большую работу по вовлечению подростков и молодёжи к участию в экологических проектах.
Фото: пресс-служба Росприроднадзора
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Участники премии из Китая, Индии и Ливана приехали в Москву в первый раз. Всего на конференцию приглашены 25 представителей 11 стран. Во время обучения они узнают о передовых направлениях работы в экологии и обращении с отходами.
Занятия второй Международной школы по экологии проходят на базе Химического факультета МГУ. Призёров премии Росприроднадзора из Китая, Индии и Ливана ждут лекционные и практические занятия под руководством ведущих российских и зарубежных специалистов, живое общение с коллегами из разных стран и экспертами в области экологии.
«Призёры премии «Экология – дело каждого» из Китая, Индии и Ливана Чжихуа Тан, Рамачандаран Шастри и Галина Аббас мечтали побывать в России. Они узнают много важного и интересного о новейших практиках в области контроля за окружающей средой, обменяются опытом по реализации экологических проектов и смогут популяризировать их во благо экобезопасности наших стран», – сказала Радионова.
Фото: пресс-служба Росприроднадзора
На занятия приглашены представители Азербайджана, Белоруссии, Египта, Индии, Китая, Ливана, Монголии, Нигерии, Туниса, Турции, Узбекистана. Конкурсанты из Китая – многократные победители и призёры премии. Во многом это заслуга талантливого педагога и руководителя английской школы в городе Гуанчжоу Тана Чжихуа. За экологическое просвещение он удостоен благодарности от Росприроднадзора.
«Для меня огромная честь получить диплом от главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. Это лучший подарок. Всё, что я делаю для популяризации бережного отношения к природе, идёт от чистого сердца», – сказал Чжихуа Тан.
Фото: пресс-служба Росприроднадзора
Президент Ассоциации выпускников РУДН в Ливане Галина Аббас – голос международной премии «Экология – дело каждого» в Ливане. Она не раз присылала свои работы, участвовали её семья, дети и друзья. Галина проводит большую работу по вовлечению подростков и молодёжи к участию в экологических проектах.
«Мы в Ливане очень много работаем с молодёжью. Вопросы экологии крайне актуальны для Ливана, и нам очень важно, что дети и взрослые могут принимать участие в такой инициативе. Мы благодарны, что нас пригласили на обучение в МГУ», – сказала Аббас.Большой вклад в популяризацию экологической культуры в Индии вносит Рамачандаран Шастри – автор книг о международных отношениях. Писатель помог незрячим и слабовидящим ребятам из интерната подготовить конкурсные работы.
Фото: пресс-служба Росприроднадзора
«Многие страны во всём мире, включая Индию и Россию, включены в экологическую повестку, заинтересованы в охране окружающей среды и борьбе с загрязнениями. Важность экологии очевидна для всех: для школьников, рабочих, бизнесменов, индустрии и экономики. Ведь экология – это дело каждого», – сказал Шастри.«Экология – дело каждого» – премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвящённые сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия вовлекает детей, молодёжь и взрослых в экологическую повестку. За время её существования поступили заявки из 78 стран, количество работ превысило 210 тыс. Приём заявок на пятый сезон премии проходит с 1 августа 2024 по 1 апреля 2025 года на сайте.
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Лора Луганская