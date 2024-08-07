Подмосковье вошло в топ-5 по числу регистраций на конкурс «Билет в Арктику»

Фото: пресс-служба организаторов конкурса
Московская область вошла в топ-5 по количеству регистраций на второй сезон конкурса «Билет в Арктику». Всего в нём участвуют более 150 тыс. человек, сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
В мультиформатном конкурсе «Билет в Арктику» соревнуются студенты и молодые учёные в возрасте 18-35 лет. Победители нового сезона отправятся в научную экспедицию в Ямало-Ненецкий автономный округ.
Лидеры по количеству регистраций – Московская, Ленинградская и Челябинская области, а также Краснодарский край. Самые популярные тематические направления – «Добыча и переработка полезных ископаемых» и «Транспортная инфраструктура и Северный морской путь».
Мультиформатный конкурс для студентов и молодых ученых «Билет в Арктику» проводится в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования России.
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Лидеры по количеству регистраций – Московская, Ленинградская и Челябинская области, а также Краснодарский край. Самые популярные тематические направления – «Добыча и переработка полезных ископаемых» и «Транспортная инфраструктура и Северный морской путь».
Мультиформатный конкурс для студентов и молодых ученых «Билет в Арктику» проводится в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования России.
«Арктике нужны талантливые кадры, которые помогут развивать арктические регионы с точки зрения науки и экономики. Встроиться в эту систему помогают такие проекты, как наш. Задача «Билета в Арктику» – вовлечь молодежь в сферу научных или промышленных исследований на Крайнем Севере. Очень рассчитываем, что конкурсанты станут миссионерами развития арктических территорий», – сказал руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.Площадка проекта – мини-приложение «ВКонтакте». Участники исследуют виртуальную карту региона, знакомятся с достижениями российских учёных и актуальными арктическими разработками, выполняют мультиформатные задания. Для выхода в финал нужно успешно пройти интерактивный тест и предложить решение отраслевого кейса. Авторы 10 решений по оценке экспертного жюри отправятся в научную экспедицию на Ямал.
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Лора Луганская