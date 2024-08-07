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Подмосковье вошло в топ-5 по числу регистраций на конкурс «Билет в Арктику»

07 августа 2024, 18:11
Фото: пресс-служба организаторов конкурса

Фото: пресс-служба организаторов конкурса

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Московская область вошла в топ-5 по количеству регистраций на второй сезон конкурса «Билет в Арктику». Всего в нём участвуют более 150 тыс. человек, сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
В мультиформатном конкурсе «Билет в Арктику» соревнуются студенты и молодые учёные в возрасте 18-35 лет. Победители нового сезона отправятся в научную экспедицию в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Лидеры по количеству регистраций – Московская, Ленинградская и Челябинская области, а также Краснодарский край. Самые популярные тематические направления – «Добыча и переработка полезных ископаемых» и «Транспортная инфраструктура и Северный морской путь».



Мультиформатный конкурс для студентов и молодых ученых «Билет в Арктику» проводится в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования России.
«Арктике нужны талантливые кадры, которые помогут развивать арктические регионы с точки зрения науки и экономики. Встроиться в эту систему помогают такие проекты, как наш. Задача «Билета в Арктику» – вовлечь молодежь в сферу научных или промышленных исследований на Крайнем Севере. Очень рассчитываем, что конкурсанты станут миссионерами развития арктических территорий», – сказал руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.
Площадка проекта – мини-приложение «ВКонтакте». Участники исследуют виртуальную карту региона, знакомятся с достижениями российских учёных и актуальными арктическими разработками, выполняют мультиформатные задания. Для выхода в финал нужно успешно пройти интерактивный тест и предложить решение отраслевого кейса. Авторы 10 решений по оценке экспертного жюри отправятся в научную экспедицию на Ямал.

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Автоэксперт Сажин объяснил целесообразность запрета автономеров без флага РФ
07 августа 2024, 18:27

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал идею запрета автомобильных номеров без государственного флага.
Он отметил, что такая инициатива может быть направлена на воспитание патриотизма в людях, что очень здраво.

«Если эта идея не популистская и не имела цели пропиариться, а действительно направлена на патриотизм и воспитание традиционных ценностей, то она разумная. Но как идея она не носит никакой подоплеки. Я езжу с флагом и не считаю это чем-то зазорным. Если человек не россиянин и ему так нравится, пускай ездит, главное, чтобы это не мешало законодательству», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Тем временем власти Санкт-Петербурга планируют проработать идею создания государственного социального такси для граждан с ограниченными возможностями. Об этом сообщила вице-губернатор города Наталья Чечина.

«Созданы одни из лучших условий в стране для граждан с ограниченными возможностями. В частности, в Центре социальной реабилитации инвалидов Пушкинского района предоставляют соцуслуги инвалидам трудоспособного возраста. Коллективу этого учреждения очень благодарны. Но были и пожелания. В частности, улучшить качество работы социального такси, будем прорабатывать возможность создания государственного учреждения с определенными требованиями и контролем», – приводит «Петербургский дневник» слова Чечиной.

Ранее исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов заявил, что россияне стали активно раскупать китайские кроссоверы и внедорожники Lixiang, Aito, Zeekr, Hongqi.

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#россияне
#патриотизм
#рф
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В Химках выполнили годовой план по благоустройству дворов
07 августа 2024, 18:00

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Годовой план по благоустройству дворов в городском округе Химки выполнили на 100%, в программу вошли 19 объектов: 15 из них расположены в городе Химки, три — в деревне Брёхово и один в посёлке Лунёво, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В ходе благоустройства во дворах обновили малые архитектурные формы, поменяли бордюрный камень и покрытие у входных групп, а также обустроили парковочные места», — говорится в сообщении.
Работы были проведены во дворах Химок на улицах Молодёжная, Маяковского, Совхозная, Ленинградская, Союзная, Аптечная, Кирова, Мичурина, Железнодорожная, Микояна и на ряде других. А также в микрорайоне Школьный в деревне Брёхово и на Гаражной улице в посёлке Лунёво.

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#благоустройство
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#химки
#минчистоты
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Участник гастрономического сырного фестиваля в Истре рассказал о своем опыте сыродела
Сыровар Рубцов: сначала сыроварение было хобби, а сейчас бизнес
07 августа 2024, 17:49

Фото: Радио 1

В подмосковной Истре завершился гастрономический сырный фестиваль, в котором приняли участие фермеры из более 50 регионов нашей страны, а также специалисты из Ближнего зарубежья. Мероприятие посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и министр сельского хозяйства России Оксана Лут.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Участник фестиваля, предприниматель, основатель сыроварни «Рубцов» Алексей Рубцов рассказал редакции «Радио 1», что фестиваль прошел, как и всегда, на высшем уровне.

«Фестиваль в этом году прошел, как обычно, успешно. Все четко и слаженно. Московская область обеспечила хорошую транспортную доступность. Мы уже третий год привозим свой продукт, и у нас уже есть свои покупатели, которые только ради нашего сыра приезжают», — поделился собеседник.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Она также рассказал про свой уникальный сырный продукт.

«Мы производим один вид сыра — мягкий сыр с голубой плесенью «Блю крема», его изюминка — тройные сливки. Решили сделать монопродукт, потому что для каждого сыра необходимы свои условия. Они как дети: все время разбегаются, поэтому легче следить за одним ребенком», — сообщил сыровар.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

История гостя нашей редакции оказалась непростая: сначала хобби, потом стажировка во Франции и производство сыра «Камамбер», потом несколько лет проб и ошибок.

«Я сыроварением начал заниматься с 2016 года. В те времена пропал импортный сыр, в том числе и с белой плесенью, я увидел освободившуюся нишу и решил направить свое внимание туда. Увидел в интернете что Камамбер с белой плесенью недолго делается и не нужно много оборудования. Изучил книгу 1961 про производство мягких сыров, потом поехал на месячную стажировку в Нормандию. Мне все показали, дали закваску, я приехал в Москву и в лаборатории друзей с французскими заквасками пробовал получить сыр Камамбер, но не получилось, потому что во Франции делают сыр из сырого молока, а у нас, по законодательству, можно делать только из пастеризованного», — рассказал свою историю фермер.

Далее он заинтересовался сыром с голубой плесенью и решил сделать свой новый продукт.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

«Смотрел ролики по производству, изучал, записывал. Нюанс производства сыра с плесенью в том, что формируются горошины, которые насыпаются в емкости, а между горошинами образуются полости, в которых уже прорастает голубая плесень», — уточнил предприниматель.

Сырный продукт с голубой плесенью, по его словам, готовится полтора месяца.

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#лаборатории
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Россиянам раскрыли недочёты квартир в новостройках
Агент Шмелев заявил о неработающих батареях и розетках в новостройках
07 августа 2024, 17:39

Фото: iStock/zazamaza

Агент по недвижимости Владимир Шмелев заявил, что распространёнными недостатками в новостройках являются недочёты с сантехникой, а также неработающие батареи и розетки.
Он рекомендовал при приёмке нового жилья проверять состояние стен, окон, дверей, сантехники и т. д.

«Самые распространённые дефекты в квартирах с отделкой – плохо открываются и закрываются окна (то есть это щели). Могут быть трещины, перекос дверей. Ванны порой не укреплены. Должным образом не загерметизированы стыки между ванной и стенами. Здесь же неровности стен, неработающие батареи и розетки», – пояснил в беседе с «Москвой 24» Шмелев.

Примерно такие же недочёты он отметил и в квартирах без отделки.

До этого в ЦБ РФ сообщили, что купировать стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков сможет способствовать купированию непрозрачных ставок ипотеки.

«Мы рассчитываем, что купировать непрозрачные, высокорискованные схемы, которые подогревают рост цен на недвижимость, поможет стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, который заработает с 2025 года», — приводят «Известия» комментарий пресс-службы регулятора.

Ранее эксперт Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков заявлял, что прогнозы аналитиков о снижении цен на новостройки в России нереалистичны.

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Расписание на МЦД-1, Белорусском и Савёловском направлениях изменится 9-11 августа
07 августа 2024, 17:37

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Савёловском и Белорусском направлениях, а также га МЦД-1, изменится с пятницы, 9 августа, по воскресенье, 11 августа, из-за путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«С 9 по 11 августа будут проводиться работы по реконструкции станции Тестовская, а также строительство путепроводной развязки на участке между станциями Беговая и Тестовская. В связи с этим с 19:00 до будут 10:30 следующего дня будут увеличены интервалы между поездами, а некоторые электрички временно отменят или сократят их маршрут», — говорится в сообщении.
Пассажирам напомнили, что актуальное расписание электричек они могут посмотреть на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте или в мобильном приложении Центральной пригородной пассажирской компании.

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Подмосковным самокатчикам объяснили, зачем спешиваться на пешеходных переходах
07 августа 2024, 17:28

Фото: iStock / Lari Bat

Пользователям электросамокатов необходимо преодолевать пешеходные переходы пешком, заявили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Там напомнили правила передвижения на средствах индивидуальной мобильности.
«Чтобы избежать травм и быть в безопасности, катаясь на велосипеде или самокате, спешивайтесь на переходе. Там встречаются транспортные потоки, движущиеся в разных направлениях и с разной скоростью. Это по умолчанию опасно. Позвольте водителям автомобилей заблаговременно заметить вас и остановиться», – призвали в министерстве.
Там добавили, что важно ездить аккуратно и соблюдать скоростной режим.
«Также пользуйтесь велодорожками. А если едете на самокате по тротуару, помните, что у пешеходов на нём приоритет. Рекомендуем двигаться со скоростью пешеходного потока без резких обгонов. Пугать прохожих тоже не стоит, поэтому используйте звонок только в крайних случаях», – отметили в пресс-службе.
Там также подчеркнули, что нельзя кататься на самокате вдвоём, иначе у него смещается центр тяжести, маневрирование становится непредсказуемым, а падение очень вероятным. К тому же не следует забывать надевать защитную экипировку и световозвращатели.

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Подольский лагерь «Мечта» готов к приёму детей из Курской области
07 августа 2024, 16:58

Фото: Мария Андрюхина

В детско-юношеском оздоровительном центре «Мечта» в городском округе Подольск организован пункт временного размещения для детей из Курской области, к их приёму всё готово. Об этом рассказал директор «Мечты» Алексей Бекетов, передаёт корреспондент Мария Андрюхина.
«У нас всё готово, чтобы разместить у себя ребят из Курской области, которые вынуждены покинуть свои дома. Мы подготовили отдельные комнаты для девочек и мальчиков», — сказал Алексей Бекетов.
Отмечается, что дети из Курской области будут размещены в том же корпусе, где с февраля 2022 году живут семьи беженцев из Луганской и Донецкой народных республик — всего более 120 человек.

В пункте временного размещения организовано пятиразовое питание, а на территории лагеря ребята из Курской области смогут пользоваться спортивными и игровыми комплексами.

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#курская область
#дети
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В Бронницах капитально отремонтируют школу искусств
07 августа 2024, 16:45

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Здание школы искусств, расположенное в Пионерском переулке в Бронницах, планируют капитально отремонтировать, в настоящее время подряд на проведение ремонтных работ выставлен на электронные торги, информация об этом опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В обязанности подрядчика будет входить выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, выполнение работ по капитальному ремонту здания школы искусств и поставка всего оборудования, необходимого для функционирования этого объекта», — говорится в сообщении.
Школа искусств была построена в 1994 году, общая площадь здания составляет более 762 квадратных метров. Завершить капитальный ремонт планируется в 2025 году.

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Месячник «Дикий кабан» поможет предупредить африканскую чуму свиней в Подмосковье
07 августа 2024, 16:27

Фото: пресс-служба Минэкологии МО / Михаил Семёнов

В Московской области проведут месячник по биологической защите объектов свиноводства под названием «Дикий кабан». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
Месячник направлен на предупреждение вспышек африканской чумы свиней в свиноводческих хозяйствах, а также рисков заноса возбудителя из дикой фауны. Проводить его будет инспекторы Госохотнадзора Минэкологии Подмосковья и охотпользователи региона.
«Анализ развития эпизоотической ситуации по АЧС в 2018-2023 годах показывает, что число регионов с проявлением природных очагов заболевания увеличилось вдвое. Об этом нам сообщили из Минсельхоза России. В Подмосковье ситуация благоприятная, вспышек пока не случалось, но обстановку нужно держать на постоянном контроле», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По данным министерства, сейчас в Подмосковье действуют семь крупных свиноводческих комплексов в разных городских округах. В ходе месячника будет организовано патрулирование охотничьих угодий, чтобы обнаружить больных или павших кабанов. У них будет отобран биоматериал для лабораторных исследований. Помимо этого, будет исследован биоматериал животных, добытых во время охоты.

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