Подмосковье вошло в топ-5 по числу регистраций на конкурс «Билет в Арктику»

Годовой план по благоустройству дворов в городском округе Химки выполнили на 100%, в программу вошли 19 объектов: 15 из них расположены в городе Химки, три — в деревне Брёхово и один в посёлке Лунёво, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.