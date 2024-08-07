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Приём заявок на конкурс по трудоустройству молодёжи продлили до 30 августа

07 августа 2024, 15:47
Фото: iStock/ean-philippe WALLET

Фото: iStock/ean-philippe WALLET

Всероссийский конкурс лучших практик по трудоустройству молодёжи проводит Минтруда РФ, приём заявок на участие продлён до 30 августа, сообщает пресс-служба федерального министерства.
«Целью конкурса является выявление лучших практик в сфере трудоустройства молодежи», — говорится в сообщении.
Конкурс проводится по семи номинациям. В их числе практики по трудоустройству особых категорий молодёжи (инвалидов, детей-сирот, ветеранов боевых действий и пр.), трудоустройство молодёжи на предприятиях приоритетных отраслей, профориентационная деятельность, привлечение молодёжного кадрового потенциала в регион, взаимодействие с работодателями, трудоустройство несовершеннолетних и построение карьерной траектории молодого специалиста.



Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Минтруда РФ, там же можно подать онлайн-заявку на участие.

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Россиянам назвали основные свадебные антитренды
Эксперт по праздникам Левитина не советовала лимузин и дресс-код на свадьбе
07 августа 2024, 15:51

Фото: iStock/fufupix

Эксперт в организации праздников и основатель агентства LEVENT agency Анастасия Левитина заявила, что сейчас главными свадебными антитрендами являются лимузины, президиумы, живая флористика и жёсткий дресс-код.
Также она рекомендовала отказаться от таких устаревших традиций, как голуби, выкуп невесты, каравай и прочее.

«Главные принципы современной свадьбы – свобода выбора, практичность, фокус на своих собственных желаниях. Вместо следования общепринятым стандартам, пары все чаще выбирают свой собственный сценарий с отказом от традиционных конкурсов и тостов в пользу простых, искренних моментов, наполненных смыслом и личными историями в кругу самых близких людей», – добавила в беседе с RuNews24.ru специалист.

А нумеролог, эксперт по славянской магии Евгения Белова не рекомендовала выбирать для свадебной церемонии такую красивую дату, как 08.08.2024.

«Восьмёрка — это зацикленность, повторяемость, бег по кругу и отсутствие ярких изменений. Поэтому нумерология не рекомендует заключать браки в дни «восьмерок». Молодожёны рассчитывают на вечную любовь под покровительством этой цифры, но в итоге могут войти в цикл повторяющихся свадеб. А для нового брака нужен развод с предыдущим партнёром», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Белова.

Ранее первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева сообщала, что самая востребованная дата нынешнего свадебного сезона в регионе – 24 августа.

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#россияне
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Три сельские школы городского округа Шатура удалось спасти от закрытия
07 августа 2024, 15:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Принятые ранее решения о закрытии трёх сельских школ городского округа Шатура удалось пересмотреть. Учебные заведения в посёлках Бакшеево, Осаново и Радовицкий продолжат работу в новому учебном году, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Этому предшествовала кропотливая совместная работа временно исполняющего полномочия главы округа Николая Прилуцкого с Минобразования Московской области.
«Интересы жителей всегда в приоритете в работе муниципальных и региональных властей. В Бакшееве и Радовицком школы продолжат работу в полном объёме. В Осанове удалось сохранить лишь начальную школу. Ученики 1-4 классов будут заниматься в здании дошкольного отделения. Там для них оборудуют кабинеты», – рассказали в администрации.
Там отметили, что малокоплектность и качество образования остаются вопросами, которые нужно решать. Задача педагогических коллективов – показать высокий уровень преподавания, а муниципальной власти – привлечь молодые семьи, чтобы число учеников год от года не уменьшалось.

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#московская область
#село
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Орнитолог Мишин заявил об изменении поведения птиц в мегаполисах
07 августа 2024, 15:35

Фото: iStock/EcoPic

Орнитолог, руководитель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин заявил, что в последние годы поведение птиц в мегаполисах, в частности хищных, изменилось.
По его словам, они больше не стесняются и не бояться людей.

«За последние годы поведение птиц, особенно хищных, в городе изменилось. Это связано с тем, что сами люди стали лояльнее, доброжелательнее к хищникам, поэтому те перестали бояться. Они чаще прилетают к высотным домам, садятся на подоконники, перила балконов, не стесняются и не пугаются, когда люди их рассматривают, фотографируют. Что тут можно рекомендовать – не пугать, не обижать птицу, а спокойно наблюдать», – отметил в беседе с АГН «Москва» специалист.

Тем временем российские учёные из Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) совместно с иностранными коллегами из США и Европы выяснили детали извержения вулкана Этны, состоявшееся почти 4 тыс. лет назад. Так, теперь известны скорость природного явления и причины случившегося.

«Полученные результаты открывают широкую перспективу для дальнейшего изучения вопроса о связи содержания летучих соединений в магмах и характера вулканических извержений, особенно для регионов недавнего или современного вулканизма», — прокомментировал в беседе с RT кандидат геолого-минералогических наук Никита Миронов.

Ранее специалист Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Мария Абунина заявляла, что мощная вспышка на Солнце не вызовет сбои в системе спутниковой связи.

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#москва
#учёный
#ран
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#наука
#птицы
#животные
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Дрон на кухне: спасатели рассказали, что делать, если БПЛА проник в дом
Спасатель Коринный: БПЛА с взрывчатым веществом висеть напротив окна не будет
07 августа 2024, 15:15

Фото: istock/Олег Копьёв

Военная операция продолжается. В России по-прежнему допускают возможность дипломатического решения конфликта. Однако Киев не готов идти на компромиссы с Москвой. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранним утром в среду, 7 августа, атаковали Воронеж при помощи беспилотников.
Исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», бывший спасатель Старостин Александр Владимирович в беседе с «Радио 1» рассказал, как поступить, если из окна своего жилища в многоквартирном доме вы заметили летящий БПЛА. По словам специалиста, в этом случае времени на реакцию у вас уже нет.

«Если он залетел в окно дома или квартиры, необходимо покинуть помещение и вызвать соответствующие службы. Увидев, что в сторону ваших окон летит беспилотник или другой неопознанный летающий объект, лучше уйти из этого помещения в противоположную сторону и спрятаться за капитальную стену», — сказал Александр Владимирович.

Боевики ВСУ разработали новую тактику нападения на мирных жителей в России
Боевики ВСУ разработали новую тактику нападения на мирных жителей в России

Заслуженный спасатель Российской Федерации Коринный Дмитрий Владимирович в беседе с «Радио 1» рассказал, что беспилотник с взрывчатым веществом висеть напротив окна не будет, он прилетит сразу или сделает сброс.

Если обломки были найдены на улице, их необходимо пометить и обнести. После этого нужно вызвать полицию и сообщить, что были найдены фрагменты неизвестного дрона. По словам заслуженного спасателя России, если беспилотник залетел в открытое окно с ним необходимо поступить также, как и с неопознанным дроном, который был найден на улице.

«Мы к нему не подходим, стараемся быть от него за парой стен. Дрон без боевого заряда может залететь только в открытое окно, он не умеет проламывать современные стеклопакеты. Если это применение боевого дрона по жилой застройке, увидел — прячься. Если он упал и не взорвался, необходимо покинуть квартиру», — сказал Коринный.

Эксперт пояснил, что боевой дрон — это относительно небольшие заряды.

«Предположим, что он упал на кухне и для выхода из квартиры вам необходимо пройти через нее. Сделать это нужно как можно быстрее, чтобы как можно меньше находится в зоне поражения», — объяснил он.

Если вы увидели в небе крылатую ракету или дрон Shahed, необходимо позвонить в полицию и сообщить адрес и направление пролетающего объекта, добавил спасатель.

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#окно
#эксперт
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#бпла
#всу
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Жители Павловского Посада получили помощь депутата на личном приёме
07 августа 2024, 15:05

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Ряд вопросов, касающихся сферы образования и социальной поддержки, обсудили жители Павловского Посада с членом окружного Совета Депутатов Мариной Гришиной в ходе личного приёма, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Всем обратившимся была предоставлена консультация и, по возможности, помощь.

«Сегодня решали сразу несколько вопросов по части начального и дошкольного образования. Рассказали все правила приема в детский сад, передали номер администрации для связи и дальнейшего решения всех моментов. Разъяснила также нюансы перевода из школы в другом городе в школу нашего городского округа и поделилась необходимым номером администрации учебного заведения», — рассказала Марина Гришина.
Кроме того, пожилая жительница Павловского Посада, проживающая одна в частном доме, попросила о помочь ей перенести дрова в сарай. Для того, чтобы решить этот вопрос, депутат связалась с волонтёрской организацией, которая направила на помощь активистов.

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#павловский посад
#совет депутатов
#приём
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Зарезавший жену экс-кандидат в депутаты в Твери не дожил до суда
SHOT: Умер экс-кандидат в депутаты Тверской гордумы, который зарезал жену
07 августа 2024, 15:02

Фото: iStock/Soumen Hazra

Умер бывший кандидат в депутаты тверской Гордумы, который убил свою жену и признался об этом в социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, у Евгения Никольского оторвался тромб. В это время он находился в областной больнице, однако врачи не смогли его спасти.

После совершения убийства Никольский попал сначала в больницу с черепно-мозговой травмой — брат погибшей ударил его домкратом по голове.

Напомним, шокирующее убийство произошло 20 апреля в Ржевском районе Тверской области. Сразу после случившегося экс-депутат сознался в содеянном на своей странице в соцсети и заявил, что ни о чём не жалеет. Он попросил позаботиться о 10-месячной дочке.

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#убийство
#врачи
#соцсети
#депутаты
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Немки объяснили популярность русских магазинов в Германии
07 августа 2024, 14:58

Фото: iStock/sergeyryzhov

Жительницы Берлина и Гамбурга сообщили, что в Германии растёт популярность русских магазинов, продуктов и русских национальных блюд.
Они высказали мнение о том, что это связано с качеством продукции.

«В русских магазинах вкуснее», — поделилась одна из женщин в беседе с RT.

Популярность России, а точнее потребность в ней растёт и у артистов, некогда открстившихся от нашей страны. Так, исполнитель Иван Дорн снова планирует выступать перед россиянами. Ситуацию объяснил обозреватель Александр Бабицкий.

«Позиция сама по себе спорная - а что, понятие «патриотизм» представителей культуры обходит стороной каким-то странным зигзагом? Но даже если принять такую точку зрения, очевидно, что она относится лишь к тем, кто сосредоточен исключительно на творчестве», — отметил в беседе с «Царьградом» Бабицкий.

Ранее сообщалось, что украинский певец Иван Дорн начал брать заказы на корпоративы для россиян.

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#магазины
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В Егорьевске проведут реконструкцию котельной
07 августа 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Котельную, расположенную на улице 50 лет ВЛКСМ в городе Егорьевск, планируется реконструировать, подряд на выполнение работ выставили на электронные торги, информация об этом опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик обязан будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и выполнить реконструкцию котельной по адресу: Егорьевск, улица 50 лет ВЛКСМ, дом №1Г. Завершение работ намечено на 2026 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 153 миллиона 347 тысяч 250 рублей, заявки принимаются до 26 августа.

Работы будут оплачиваться из бюджетов Московской области и городского округа Егорьевск.

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#егорьевск
#комитет по конкуретной политике мо
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#модернизация
#капремонт
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Россиянам раскрыли, как подготовить авто к длительной поездке
Автоэксперт Кадаков рекомендовал устранить имеющиеся «болезни» машины
07 августа 2024, 14:35

Фото: iStock/zoff-photo

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что перед длительной поездкой лучше всего решить все проблемы, которые были с машиной.
При этом специалист отметил, что современные машины сами по себе не нуждаются в какой-либо специальной подготовке к длительным путешествиям при условии, что с ними нет частных проблем.

«Сейчас не то время, которое было 30 или 40 лет назад, когда нужно было прямо готовить автомобиль к поездке. Но если вы едете далеко, тем более в другую страну, то, во-первых, нужно проверить документы. Во-вторых, нужно вспомнить, как себя машина вела в последнее время. Если были симптомы каких-то «болезней» — двигатель хандрит, что-то стучит — нужно этим позаниматься и привести машину в порядок», — прокомментировал в беседе с RT Кадаков.

До этого специалисты «Ингосстрах» выяснили, что в Кемерове водители-мужчины в 1,5 раза чаще попадали в аварии в первом полугодии этого года, чем женщины.

«Согласно проанализированным убыткам, мужчины (60,34%) в Кемерове попадали в аварийные ситуации чаще, чем женщины (39,66%)», — приводит «Сiбдепо» результаты исследования.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин выступал за инициативу о запрете шумных автомобилей в мегаполисе.

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