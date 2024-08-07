Приём заявок на конкурс по трудоустройству молодёжи продлили до 30 августа

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Всероссийский конкурс лучших практик по трудоустройству молодёжи проводит Минтруда РФ, приём заявок на участие продлён до 30 августа, сообщает пресс-служба федерального министерства.
«Целью конкурса является выявление лучших практик в сфере трудоустройства молодежи», — говорится в сообщении.Конкурс проводится по семи номинациям. В их числе практики по трудоустройству особых категорий молодёжи (инвалидов, детей-сирот, ветеранов боевых действий и пр.), трудоустройство молодёжи на предприятиях приоритетных отраслей, профориентационная деятельность, привлечение молодёжного кадрового потенциала в регион, взаимодействие с работодателями, трудоустройство несовершеннолетних и построение карьерной траектории молодого специалиста.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Минтруда РФ, там же можно подать онлайн-заявку на участие.
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