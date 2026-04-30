Молодых предпринимателей приглашают на интенсив «Развитие моногородов»
Интенсив для молодых предпринимателей по направлению «Развитие моногородов» пройдет с июля по сентябрь 2026 года. Его проведение запланировано в рамках совместной программы Росмолодежи с «Росатомом».
Очный этап состоится в Мурманске с 19 по 23 августа. Молодые предприниматели смогут принять участие в акселерационной работе по разработатке социально ориентированные проекты, которые в дальнейшем станут основой для деятельности крупнейших предприятий страны.
Итогом интенсива станут 50 уникальных проектов по развитию городской среды и инфраструктуры моногородов. В финале участников ждет презентация перед конкурсной комиссией и возможность получить приглашение к сотрудничеству от «Росатома».
Организаторы приглашают молодых предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет по следующим направлениям: технологии, креативные индустрии, социальное предпринимательство, образование, экология, производство, туризм, спорт и другие.
Регистрация открыта до 10 мая 2026 года на сайте молодежь-развивайся.рф. Заявку нужно подать в личном кабинете в разделе «События». Участие, проживание и питание предоставляются за счет организаторов.
