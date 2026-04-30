Петербург стал одним из самых желанных направлений у россиян в 2026 году

30 апреля 2026, 12:26

Санкт-Петербург стал одним из самых желанных направлений среди россиян в текущем году. Такие данные привела директор по развитию бизнеса «Яндекс Путешествий» Анна Очеретько на конференции «Все включено».





По ее словам, 84% респондентов планируют путешествия в 2026 году, из них 70% отдают преимущество внутреннему туризму. 23% опрошенных выбрали для поездок Северную столицу. По этому показателю Петербург уступил лишь Краснодарскому краю.





«Среди российских направлений лидирует Краснодарский край: его планируют посетить 38% опрошенных. Также в число популярных, по данным опроса, направлений вошли Санкт-Петербург (23%), Крым (18%), Кавказские Минеральные Воды (17%) и Москва (16%)», — приводит «Петербургский дневник» результаты опроса.

«Всем после зимы хочется в тепло, к морю, и создается опасная иллюзия, что именно это поможет качественно отдохнуть и зарядиться энергией. На самом деле все наоборот: резко меняются атмосферные условия, температурный режим, еда, вода, поэтому иммунитету в ответ на это приходится осваиваться и бороться с удвоенной силой. На адаптацию в среднем уходит от 5 до 7 дней», — отметил врач.