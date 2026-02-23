Россиян предупредили о новой схеме кражи денег с банковских вкладов
Доцент Щербаченко: мошенники крадут вклады через доступ к приложению
Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко рассказал о схемах мошенников, крадущих деньги с банковских вкладов.
В беседе с «RT» Щербаченко пояснил, что аферисты звонят и представляются сотрудниками банка или силовиками. Они выманивают коды из СМС и информацию с карт.
«Эти данные мошенники могут использовать для получения доступа к мобильному приложению банка, где уже сами могут закрыть вклад, открыть кредит и далее вывести все средства на счёт дропперов», — заявил доцент.Эксперт отметил, что злоумышленники создают сайты-копии маркетплейсов и госструктур. При звонках о проблемах со счётом они просят код из СМС, установить приложение или перевести деньги на «безопасный счёт».
Щербаченко предупредил: если незнакомец торопит, угрожает или требует перевода — это мошенник. Сотрудники банков не просят коды и приложения. Специалист посоветовал не переходить по ссылкам от незнакомцев и проверять устройства, подключённые к приложениям.