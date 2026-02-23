Россиян предупредили о новой схеме кражи денег с банковских вкладов

23 февраля 2026, 10:56

Доцент Щербаченко: мошенники крадут вклады через доступ к приложению

Фото: Istock/NanoStockk

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко рассказал о схемах мошенников, крадущих деньги с банковских вкладов.





В беседе с «RT» Щербаченко пояснил, что аферисты звонят и представляются сотрудниками банка или силовиками. Они выманивают коды из СМС и информацию с карт.

«Эти данные мошенники могут использовать для получения доступа к мобильному приложению банка, где уже сами могут закрыть вклад, открыть кредит и далее вывести все средства на счёт дропперов», — заявил доцент.