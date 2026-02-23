Врач раскрыл список продуктов для мужского здоровья и отцовства
Доцент РУДН Скальный перечислил необходимые для мужского здоровья продукты
Доцент РУДН Андрей Скальный рассказал, как выстроить мужской рацион. Из-за большей мышечной массы и активности мужчинам требуется больше белка — эксперт советует увеличить его долю.
В беседе с «RT» Скальный отметил, что для здоровья и подготовки к отцовству важны витамины. По его словам, устрицы содержат цинк и стимулируют тестостерон, а лосось и сёмга дают витамины D и E.
Доцент добавил, что спортсменам нужны витамин B12 (субпродукты, рыба) и фолиевая кислота (печень, шпинат). При этом он заявил, что основу рациона должно составлять диетическое мясо: говядина, телятина, кролик.
«Мясо — это прежде всего легкодоступный источник белка. Но также в нём содержится большое количество цинка, железо, а в красном мясе — кобальт, тоже полезный для мужского здоровья», — подчеркнул Андрей.Скальный рекомендует мужчинам морепродукты с цинком и омега-3 для улучшения качества спермы. Из птицы лучше выбирать курицу или индейку и готовить щадящими способами. Жареные блюда он советует исключить — они повышают риски для здоровья.