Молодым семьям Подмосковья будут доплачивать 300 тыс. рублей при рождении детей

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В Подмосковье с 2025 года введут новую доплату для молодых семей. Им будут выделять дополнительные 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей.
Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе традиционного обращения к жителям.
Он добавил, что в Подмосковье от 1,2 тыс. до 1,3 тыс. детей каждый год остаются без родителей. При этом все детские дома в регионе закрыты.
Существует система подбора семей для сирот. Помимо этого, в Подмосковье есть программа выплат опекунам.
Ранее сообщалось, что Московская область – лидер по устройству детей в семьи в России. Из 22 тыс. детей-сирот почти все находятся в семьях.
В понедельник губернатор по традиции обратился к жителям региона и подвёл итоги года. В этом году обращение получило названием «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».
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«Со следующего года запустим новую меру поддержки демографии. Это выплата 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующего детей в молодой семье, где возраст обоих родителей – до 35 лет», – сказал глава региона.
Он добавил, что в Подмосковье от 1,2 тыс. до 1,3 тыс. детей каждый год остаются без родителей. При этом все детские дома в регионе закрыты.
Существует система подбора семей для сирот. Помимо этого, в Подмосковье есть программа выплат опекунам.
Ранее сообщалось, что Московская область – лидер по устройству детей в семьи в России. Из 22 тыс. детей-сирот почти все находятся в семьях.
В понедельник губернатор по традиции обратился к жителям региона и подвёл итоги года. В этом году обращение получило названием «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».
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Лора Луганская