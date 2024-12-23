На модернизацию теплоснабжения в Подмосковье потратят порядка 100 млрд рублей

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Власти Подмосковья планируют потратить на модернизацию и работы, связанные с теплоснабжением, около 100 млрд рублей. Такие данные привёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе ежегодного обращения к жителям региона.
«Первая магистральная программа – 100 млрд рублей на следующие три года. Это все, что связано с котельными, сетями и порядком в домах. В этом году мы активно начали эту программу, а в следующем году она выйдет на пик. Программа 2025 года внесёт существенные изменения к лучшему в ситуацию с теплоснабжением региона. Новые коммуникации получат 5,4 млн человек», – сказал Воробьёв.В понедельник губернатор по традиции обратился к жителям региона и подвёл итоги года. В этом году обращение получило названием «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».
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Лора Луганская