Юные патриоты из Мытищ приняли участие в первенстве по военно-прикладным дисциплинам

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Юные патриоты из Мытищ снова показали высокий уровень подготовки. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Первенство по военно-прикладным дисциплинам: военно-патриотическая игра «Тропа разведчика» прошло в городском округе Щелково.
По итогам всех испытаний команда «Молодая гвардия» из Мытищ стала серебряным призером первенства.
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«В программу соревнований входили различные задания, такие как установка лагеря, сборка и разборка автомата АК-74, оказание первой помощи, преодоление полосы препятствий, строевая подготовка и вязание узлов. Участники выполняли их на двух площадках — на территории воинской части и в лесном массиве», — поделились в пресс-службе.
По итогам всех испытаний команда «Молодая гвардия» из Мытищ стала серебряным призером первенства.
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Мира Полтева