Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Активисты из Каширы стали победителями в региональном этапе игры «Зарница 2.0»

Активисты из Каширы стали победителями в региональном этапе игры «Зарница 2.0»

31 мая 2024, 11:14
Фото: пресс-служба городского округа Кашира

Фото: пресс-служба городского округа Кашира

Команда «Патриоты Каширы» победила в региональном этапе игры «Зарница 2.0». Об этом сообщила пресс-служба городского округа Кашира.
Дополнительный региональный этап игры «Зарница 2.0» проходил в Государственном университете просвещения городского округа Мытищи.

Активисты Первых состязались в строевой подготовке, кибербезопасности и оказании первой помощи.



«В старшем звене лучшими стала команда «Патриоты Каширы» Барабановской школы (отделение Кашира-8). Поздравляем наших Первых! Гордимся вашим результатом!», — подчеркнули в пресс-службе администрации округа.

В рамках соревнований участники преодолевали полосу препятствий, собирали и разбирали автоматы, и показывали знания истории.

Читайте также:

В Кашире состоялось торжественное открытие памятника бойцам СВО

В Кашире спасли застрявшую в вентиляции кошку

Для каширских кадетов провели экскурсию по заводу «Черкизово»
#школы
#кашира
#активисты
#игры
#патриотизм
#победители
Глава Самарской области объявил об уходе в отставку
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уходит в отставку
31 мая 2024, 11:13

Фото: Telegram-канал Дмитрия Азарова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о сложении своих полномочий, об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.
«Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора. Благодарю каждого жителя, всех своих земляков, кто трудился и трудится, защищал и защищает нашу Самарскую землю и нашу прекрасную Родину, приближая Победу», — цитирует пресс-служба региона слова Азарова.

Политик также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оказанное ему доверие и пообещал, что и впредь будет всё для развития и процветания Самарской области.

Азаров вступил в должность губернатора Самарской области 17 сентября 2018 года. Ранее он также занимал пост главы городского округа Самары.

Читайте также:

Губернатор ХМАО - Югры Наталья Комарова досрочно покидает свой пост

Губернатор Воробьёв посетил последний звонок в Реутове

Губернатор Петербурга впервые прокомментировал взрыв в военной академии
#самарская область
#губернатор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин освободил Михаила Попова от должности замсекретаря Совбеза РФ
31 мая 2024, 11:10

Фото: сайт Кремля

Заместитель секретаря Совбеза России Михаил Попов освобождён от должности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Это первая кадровая перестановка после назначения Сергея Шойгу секретарём Совбеза РФ.

Отметим, что Попов занимал этот пост с 29 марта 2013 года. До этого с 2012 года он был помощником секретаря Совбеза России

Михаил Попов является заслуженным военным специалистом России. Он вице-адмирал запаса и доктор военных наук. Награждён орденам Александра Невского, Почёта, «За военные заслуги», медалями и благодарностью президента России. Также является лауреатом Государственной премии РФ имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Читайте также:

Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента

Путин освободил Александру Левицкую от должности своего советника

Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны
#владимир путин
#пост
#указ
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ ударили по Казани беспилотниками «Лютый»
MASH: ВСУ ударили по Казани дальнобойными беспилотниками «Лютый»
31 мая 2024, 10:51

Фото: istockphoto/:Irina Piskova

Боевики ВСУ ударили по Казани дальнобойными беспилотниками «Лютый». Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По данным Mash, беспилотники такого типа раньше запускали по Петербургу.
«Этот аппарат — реплика знаменитого турецкого БПЛА «Байрактар», – сказано в сообщении.

До этого в Татарстане сняли ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске, которые ввели ранним утром 31 мая. Также на некоторых предприятиях объявили эвакуацию. В некоторых районах региона прозвучала сирена.

Работу аэропортов приостановили, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов. Жители республики сообщали о беспилотниках в регионе.

Перед этим в Минтрансе поручили усилить меры для защиты 50 российских аэропортов от ударов беспилотников.

Читайте также:

На Казань обрушился мощный ураган

На трассе Казань – Оренбург погибли дети

На трассе Москва – Казань стартуют беспилотные грузоперевозки
#россия
#казань
#атака
#беспилотник
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США приказали Зеленскому «перестать дурить»
Политолог Марков: США призвали Зеленского «перестать дурить»
31 мая 2024, 10:30

США приказали президенту Украины Владимиру Зеленскому «перестать дурить». Об этом в своём Telegram-канале написал политолог Сергей Марков.
Сообщается, что украинский президент поругался с госсекретарём США Энтони Блинкеным в ходе визита последнего в Киев. Тогда американский политик потребовал от Зеленского отдать обратно Соединённым Штатам полный контроль над Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), которая используется американцами для контроля политической элиты страны. Такое требование «взбесило» Зеленского.

Именно из-за этого конфликта, как считает Марков, президент США Джо Байден отказался ехать на саммит по Украине в Швейцарию. Хотя официальной причиной отказа называют проблемы со сбором средств.

После этого инцидента в газете Washington Post вышла статья, которая призывает Зеленского «перестать дурить». В ней не указаны конкретные разногласия между украинским лидером и властями США, однако уточняется, что теперь Зеленский отказывается соглашаться с Соединёнными Штатами практически по сем ключевым вопросам. Также после конфликта с Блинкеным он уволил нескольких прямых американских агентов.

Читайте также:

WP: Зеленский отстранил близких к американской администрации чиновников

Зеленский устроил истерику на конференции в Бельгии

Зеленский обиделся на Байдена за отказ принять участие на саммите в Швейцарии
#сша
#украина
#владимир зеленский
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Китай объяснил отказ участвовать в саммите по Украине в Швейцарии
МИД КНР: план саммита по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая
31 мая 2024, 10:29

Фото: iStock/designer491

МИД Китая заявил, что план конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями КНР и ожиданиями мира. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что по этой причине Пекину сложно принимать участие в данной встрече. Отмечается, что КНР планирует продолжать оказывать содействие проведению мирных переговоров, поддерживая взаимодействие со всеми сторонами.

Ранее Китай сообщил правительствам других государства, что не будет принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии.

Напомним, 15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине в близи города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. Россия не будет принимать в ней участия. Недавно Евросоюз также заявил о своем намерении организовать предстоящей осенью мирную конференцию по Украине с участием РФ, которая может состояться в Саудовской Аравии.

Читайте также:

Китай не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

ЕС захотел организовать мирную конференцию по Украине с участием России

США планируют поставить Китай перед «жёстким выбором» между Россией и Западом
#россия
#китай
#швейцария
#украина
#конференция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США планируют поставить Китай перед «жёстким выбором» между Россией и Западом
FT: США намерены поставить КНР перед выбором между Россией и Западом
31 мая 2024, 10:15

Фото: iStock/Albert_Karimov

Соединённые Штаты планируют поставить Китай перед выбором между Россией и странами Запада в вопросах торговли. Об этом сообщает издание Financial Times.
В распоряжении СМИ оказались материалы, согласно которым первый замминистра финансов США Уолли Адейемо в ходе встречи в Германии собирается объявить, что США и Евросоюз должны поставить Китай перед «жёстким выбором» – либо китайские компании ведут бизнес в экономиках западных стран, либо оснащают «российскую военную машину» товарами двойного назначения.

При этом уточняется, что Китай не может одновременно выполнять две эти функции.

Также ожидается, что Вашингтон введёт санкционные ограничения в отношении тех китайских компаний, которые осуществляют поставки для российской оборонной промышленности.

Читайте также:

Китай не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

Было или не было: Китай «воздержался» от поставок оружия РФ после звонка Байдена

США обвинили в намерении блокировать Китай
#китай
#сша
#россия
#торговля
#бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тейлор Грин: Байден не только страдает деменцией, он ещё и сумасшедший
31 мая 2024, 09:12

Фото: сайт Кремля

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин написала в социальной сети X, что американский лидер Джо Байден «не только страдает деменцией», он «ещё и сумасшедший».
Конгрессвумен отметила, что тайное разрешение Байдена Украине наносить удары по российской территории американским оружием, может привести Штаты к прямой войне с РФ. По словам Тейлор Грин, такое решение характеризует нынешнего президента США, как провального политика.

Она заключила, что США должны стремиться к миру, а не к мировой войне.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Джо Байден втайне дал киевским властям разрешение на нанесение ударов американским оружием вглубь территории России. С подобным заявлением накануне выступил глава Минобороны Британии Грант Шаппс, который признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Крыму назвали слова Байдена о спасении мира от фашизма политическим склерозом

Байден: американские солдаты спасли мир от фашизма в годы Второй мировой войны

В Демократической партии США испугались низких шансов Байдена на переизбрание
#сша
#политика
#солдаты
#минобороны
#рф
#джо оружие
#война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Нидерландах возмутились из-за выступления Урганта и Познера в Амстердаме
В Нидерландах потребовали разъяснений из-за выступления Урганта в Амстердаме
31 мая 2024, 08:53

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Члены парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс возмутились из-за выступления телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в Амстердаме. Об этом сообщает «Лента.ру».
Уточняется, что обращение парламентариев состоит из одиннадцати вопросов и касается спектакля, который прошел 28 мая в Theater Amsterdam — одном из главных театров столицы Нидерландов. В своем обращении политики задаются вопросом, знакомы ли в правительстве с биографией «пропагандистов, которые в своей работе выступают с ярко выраженной пророссийской позицией».

Примечательно, что в данном обращении упоминается, что Познер «не осуждает» действия РФ на Украине и винит западные государства во всем происходящем. В настоящее время депутаты требуют разъяснений данного выступления от главы нидерландского внешнеполитического ведомства Ханке Брюинса Слота и государственного секретаря по культуре и СМИ Флер Грепер.

Читайте также:

Джигурда договорился о службе в подразделении Блиновского и Пашаева в зоне СВО

План «Ковер» введен в аэропорту Казани

В Татарстане объявили эвакуацию на предприятиях
#депутаты
#сми
#рф
#нидерланды
#концерт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Велоактивиста арестовали по делу о госизмене
«Фонтанка»: директора «Пошли-поехали» Мойжеса арестовали по делу о госизмене
31 мая 2024, 08:08

Фото: iStock/Rawf8

Велоактивист, исполнительный директор ассоциации «Пошли-поехали» Герман Мойжес арестован по делу о госизмене. Об этом пишет издание «Фонтанка».
Сообщается, что мужчина был задержан 28 мая в Санкт-Петербурге, а вечером 30 мая он был помещен в московское СИЗО «Лефортово».

По данным издания, несколько машин попытались остановить его на набережной Крюкова. Однако велосипедист поехал дальше. Второй раз эти же машины приехали за ним к дому на набережной Фонтанки. Там его задержали. Обвинение против Мойжеса остается в тайне. Дела о государственной измене расследуют в режиме секретности.

Отмечается, что он планировал через несколько дней улететь в Германию к родственнице. Её он хотел привезти в Россию на лето.

Сообщается, что он выступал за платные парковки. На обсуждении этого вопроса он жаловался, что против него развернули информационную кампанию из-за его гражданства ФРГ. Издание пишет, что в ассоциации недавно проходили выборы нового исполнительного директора. Мойжеса в списке кандидатов не было. Однако сейчас он числится в должности на сайте «Пошли-поехали».

Читайте также:

На охранника из Пензы возбудили уголовное дело по статье «Госизмена»

«Это госизмена»: В Польше забили тревогу из-за решения властей по Украине

Полиция начала поиски похитителей владельца картины за миллион рублей
#выборы
#лето
#велосипедист
#обвинение
#парковки
#мужчина
#фрг
#сизо
#машины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф