Активисты из Каширы стали победителями в региональном этапе игры «Зарница 2.0»

Фото: пресс-служба городского округа Кашира
Команда «Патриоты Каширы» победила в региональном этапе игры «Зарница 2.0». Об этом сообщила пресс-служба городского округа Кашира.
Дополнительный региональный этап игры «Зарница 2.0» проходил в Государственном университете просвещения городского округа Мытищи.
Активисты Первых состязались в строевой подготовке, кибербезопасности и оказании первой помощи.
В рамках соревнований участники преодолевали полосу препятствий, собирали и разбирали автоматы, и показывали знания истории.
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Активисты Первых состязались в строевой подготовке, кибербезопасности и оказании первой помощи.
«В старшем звене лучшими стала команда «Патриоты Каширы» Барабановской школы (отделение Кашира-8). Поздравляем наших Первых! Гордимся вашим результатом!», — подчеркнули в пресс-службе администрации округа.
В рамках соревнований участники преодолевали полосу препятствий, собирали и разбирали автоматы, и показывали знания истории.
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Мира Полтева