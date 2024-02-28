Риелтор Павлинова спрогнозировала прекращение роста цен аренды весной

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Директор департамента аренды агентства недвижимости Ольга Павлинова заявила, что уже весной цены на аренду квартир в России прекратят рост.
«Дальнейший рост ставок приведёт к большему смещению спроса с центральных локаций в крупных городах на окраины. Скорее всего, весной следует ожидать фиксации ставок аренды на нынешних уровнях и прекращение их роста», — пояснила в беседе с Газета.ру Павлинова.
При этом новую волну роста цен на аренду жилья, по её словам, можно ожидать летом.
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