Молодожены из Новокузнецка попросили гостей подарить приюту корм
Молодожены из Новокузнецка предложили гостям отказаться от традиционных букетов и вместо цветов принести корм для бездомных животных. После свадьбы супруги передали все собранные подарки в приют «Шанс на жизнь».
О необычной инициативе сотрудники приюта рассказали в социальных сетях. По их словам, такая идея помогает обеспечить кормом животных, которые пока не нашли хозяев.
Как рассказала сотрудница приюта журналисту VSE42.RU, после торжества супруги привезли собранный гостями корм. Всего удалось собрать около пяти больших мешков.
В приюте отметили, что подобные случаи уже происходили и раньше. В прошлом году другие молодожены также просили гостей приносить на свадьбу корм для животных вместо цветов.
Сотрудники «Шанса на жизнь» поблагодарили супругов и их гостей за необычный подарок и выразили надежду, что такая традиция будет продолжаться.
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