Молодёжь Павлово-Посадского округа приняла участие в форуме «МЫ — РОССИЯ»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Участниками состоявшегося в Подмосковье форума «МЫ — РОССИЯ» стали более полутора тысяч молодых людей со всей страны, включая новые территории, а также из Беларуси. На форуме побывал и активная молодёжь Павлово-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ребята провели на форуме четыре дня, которые были наполнены встречами с различными экспертами и лидерами общественного мнения, мастер-классами, дискуссиями, лекциями и прочими активностями», — говорится в сообщении.Один из участников форума Александр Рассохин рассказал, что на него самое больше впечатление произвёл мастер-класс по оказанию экстренной медицинской помощи.
«Мы освоили методику остановки кровотечения в экстремальных условиях, перевязку головы, шеи и паховой зоны: научились правильно накладывать повязки в разных ситуациях», — поделился Александр.Форум организовало министерство информации и молодежной политики Московской области.
Читайте также:
В Павловском Посаде организовали школьный фестиваль техники и изобретательства
Более 20 художников представили работы на выставке «В поисках пейзажа»
В Павловском Посаде провели лекции по безопасности на дорогах
Лев Каштанов