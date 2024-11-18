В Павловском Посаде организовали школьный фестиваль техники и изобретательства

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
III фестиваль техники и изобретательства «ТехноФест-2024» провели в павловопосадской школе №10 имени космонавта Валерия Быковского, мероприятие состоялось 17 ноября, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«В фестивале приняли участие ученики и преподаватели школы №10, а также сотрудники Отдела пропаганды безопасности дорожного движения, учащиеся Станции юных техников Павлово-Посадского округа, а также воспитанники и воспитатели детсада «Семицветик», — говорится в сообщении.На фестивале было открыто несколько интерактивных технических площадок, посвящённых программированию, робототехнике, управлению моделями и пр. Кроме того, гостям представили научно-предметные площадки по физике, биологии и географии. Фестиваль подготовили ученики школы №10.
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