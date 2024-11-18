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В Павловском Посаде организовали школьный фестиваль техники и изобретательства

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

III фестиваль техники и изобретательства «ТехноФест-2024» провели в павловопосадской школе №10 имени космонавта Валерия Быковского, мероприятие состоялось 17 ноября, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.


«В фестивале приняли участие ученики и преподаватели школы №10, а также сотрудники Отдела пропаганды безопасности дорожного движения, учащиеся Станции юных техников Павлово-Посадского округа, а также воспитанники и воспитатели детсада «Семицветик», — говорится в сообщении.
На фестивале было открыто несколько интерактивных технических площадок, посвящённых программированию, робототехнике, управлению моделями и пр. Кроме того, гостям представили научно-предметные площадки по физике, биологии и географии. Фестиваль подготовили ученики школы №10.

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На ж/д переездах в Москве и Подмосковье стартовали рейды по безопасности
18 ноября 2024, 12:38

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Рейды по безопасности в рамках акции «Внимание, переезд!» будут проходить в Москве и Московской области с 18 по 29 ноября, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на РЖД.
«В ходе рейдов на переездах Московской железной дороги водителям будут напоминать о необходимости соблюдать правила дорожного движения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала текущего года на переездах МЖД произошло 24 ДТП — на два меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них десять аварий случилось на территории Подмосковья. При этом количество пострадавших в ДТП значительно сократилось: с 15 человек в прошлом году до шести в этом.

В министерстве подчеркнули, что все столкновения автомобилей с поездами произошли из-за того, что водители машин грубо нарушили правила движения и пытались переехать железную дорогу, несмотря на запрещающий сигнал светофора и звуковые сигналы.

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Главную новогоднюю ёлку России нашли в лесу под Можайском
18 ноября 2024, 12:03

Фото: iStock / Beli_photos

Главной новогодней ёлкой страны станет ель, обнаруженная у деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления делами президента России.
«По традиции управление вместе с правительством Подмосковья и Комлесхозом Московской области начали поиски новогоднего дерева ещё летом. В конкурсе участвовали более 25 претенденток со всего региона. Чтобы отыскать его, комиссии пришлось проехать более 3 тыс. км. Отбор проходил по «Кремлёвским стандартам»: высота и возраст дерева, диаметр ствола, форма кроны, разлёт нижних ветвей и отсутствие дефектов. К тому же она должна быть легкодоступной для спила и подготовки к переезду», – говорится в сообщении.
В итоге самую высокую оценку получила ель, растущая вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа. Её высота – 30 м, возраст – 90 лет, обхват ствола – 60 см, размах нижних ветвей – 8 м. У новогодней красавицы – насыщенная окраска хвои и пирамидальная форма.

Как отметили в Управделами президента, Можайский городской округ уже третий раз становится родиной главной новогодней елки страны.

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#можайск
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В Павловском Посаде провели лекции по безопасности на дорогах
18 ноября 2024, 11:52

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Лекции, посвящённые повышению безопасности дорожного движения, провели сотрудники Госавтоинспекции и ДПС Павлово-Посадского округа, мероприятия были приурочены ко Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служб администрации муниципалитета.
«В ходе лекций жителям раскрыли статистические данные о дорожных происшествиях, напомнили о правилах безопасного поседения на дорогах и призывали быть предельно внимательными», — говорится в сообщении.
Особое внимание сотрудники ГАИ уделили водителям: с ними разобрали основные ошибки, которые могут привести к аварии. Эксперты также подчеркнули важность соблюдения установленного скоростного режима, использования ремней безопасности и на водительском, и на пассажирских местах, а также специальных кресел и удерживающих устройств для перевозки детей.

День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.

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#дороги
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«Надо присматриваться»: Гороскоп для каждого знака зодиака с 18 по 24 ноября
18 ноября 2024, 11:43

Фото: iStock/Dragon Claws

В сфере карьеры с середины недели надо провести переоценку достижений и целей. Благоприятно проводить анализ текущей ситуации, соотносить ее со своим прошлым и будущей возможной перспективой. Это поможет наметить верный путь и в дальнейшем чувствовать себя уверенней. В любви важно не запутаться в чувствах. Лучше сознательно обращать своё внимание на приятные стороны жизни, на положительные моменты, отмечать красоту друг друга и быть добрыми. В вопросах здоровья необходимо беречь себя от эмоциональной уязвимости и не воспринимать всё слишком буквально.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну надо присматриваться. Постепенно он увидит то, что раньше он не замечал.

Тельцу важно находиться среди настоящих друзей и надёжных партнёров. Капризы лучше на этой неделе себе не позволять.

Близнецов ждут полезные встречи и обсуждение важных для них вопросов. Обещания им лучше давать осмотрительно.

Рак почувствует новизну и приободрится. Свои тайны ему надо тщательно хранить и не делиться ни с кем сокровенным.

Льву любимое дело поднимет настроение. В личной жизни благоприятно флиртовать и быть романтичным.

Деве нельзя унывать. Ей надо немного отступить и позволить себе полноценный отдых. Самокритику нужно совсем исключить.

Весам надо вращаться в обществе, обмениваться идеями, мнениями и приятными впечатлениями.

Скорпиону поможет серьёзность и весь его предыдущий жизненный опыт. Путаница в эмоциях перейдет в гармоничные чувства и в уверенность в себе.

Стрелец осознает своё счастье и будет радоваться. Силы ему надо направить на воплощение желаний.

Козерогу нужно ориентироваться на сотрудничество и быть общительным. Он сможет наладить важные деловые взаимоотношения.

Водолей благодаря усилиям воли воплотит то, что давно планировал. Перед ним откроются новые горизонты.

Рыбам важно быть повнимательнее к деталям. Им хорошо логически рассуждать, соблюдать пунктуальность, аккуратность.

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В Подмосковье с начала года благоустроили 620 дворов
18 ноября 2024, 11:32

Игорь Брынцалов (третий справа). Фото: пресс-служба Мособлдумы

620 дворовых территорий благоустроили в Московской области в текущем году, работы проводятся комплексно: во дворах устанавливают современные детские и спортивные площадки, обновляют проезды и пешеходные дорожки, обустраивают новые парковочные места, проводят озеленение. Один из благоустроенных дворов осмотрел спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе рабочей поездки в Балашиху, сообщает пресс-служба областного парламента.
Председатель Московской областной Думы проверил результаты благоустройства двора на Пролетарской улице.

«Важно, что сегодня мы применяем комплексный подход, когда весь двор полностью меняется. Здесь именно так и сделали. Обновили пешеходные зоны, места для парковок, освещение, поставили скамейки и урны. Всё, о чем просили жители – сделано. В разговоре с ними убедился, что они довольны результатом», — сказал Игорь Брынцалов.
Отмечается, что благоустройство двора было проведено в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды».

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#мособлдума
#балашиха
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В красногорском ЖК «Аникеевский» началась выдача ключей от квартир
18 ноября 2024, 11:18

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Собственникам жилья в ЖК «Аникеевский» городского округа Красногорск начали выдавать ключи от квартир: сначала в корпусе №19/2, затем очередь дойдёт до корпусов №№19/1 и 26. Эти новостройки уже поставлены на кадастровый учёт, в них расположено 385 квартир, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Высота корпусов-новостроек составляет от четырёх до шести этажей, а их общая площадь — свыше 19 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
ЖК «Аникеевский» находится рядом с селом Николо-Урюпино между Волоколамским и Новорижским шоссе. Вместе с жилым домами здесь строят объекты социальной инфраструктуры, уже ведутся работы по возведению поликлиники для взрослых и детей и детсада на 315 мест.

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За неделю в парках Подмосковья побывали более 1,3 млн человек
18 ноября 2024, 10:47

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше 1,3 млн человек побывали в парках Московской области за неделю с 11 по 17 ноября, это на 210 тысяч посетителей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Подмосковья. Всего в регионе расположено 209 парков», — отметил глава областного Минблагоустройства Михаил Хайкин.
Самым посещаемым на прошлой неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе: там побывали 43 тысячи человек. Второе место занял Фабричный парк в Истре с 27 тысячами посетителей. На третьем месте недельного рейтинга посещаемости мытищинский парк Мира, принявший 26 тысяч гостей. Четвёртое место — у парка Толстого в Химках, где за неделю побывали 22 тысячи человек. А замыкает топ-5 парк Лапса в Люберцах с 17 тысячами посетителей.

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#московская область
#подмосковье
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В Клину открылся благоустроенный «Талицкий лес»
18 ноября 2024, 10:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Лесопарк «Талицкий лес» благоустроили на территории городского округа Клин, он находится в центре города и по контурам похож на сердце, поэтому появился слоган: «Талицкий лес — сердце города». Открытие новой зоны отдыха состоялось в субботу, 16 ноября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы даём страт проекту, в названии которого и весь функционал этой территории и мостик на будущее. Потому что сейчас мы только в самом начале пути по благоустройству этой территории. Она обязательно будет развиваться и дальше при деятельном участии всех клинчан», — сказала глава округа Клин Алёна Сокольская.
На территории Талицкого леса обустроили шестикилометровый маршрут, которым летом будут пользоваться велосипедисты, а зимой — лыжники, тропиночную сеть для прогулок, три всесезонные тюбинговые горки с электроподъёмником, установили павильоны кафе и проката спортивного инвентаря, большие качели, уличное освещение, лавочки и урны.

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#клин
#благоустройство
#лес
#алёна сокольская
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В Подмосковье полностью оцифровали заключения медико-педагогической комиссии
18 ноября 2024, 10:10

Фото: istockphoto.com/ilona titova

Оформление заключения психолого-медико-педагогической комиссии в Московской области полностью перевели в цифровой формат: теперь документ будет приходить в электронном виде в личный кабинет пользователя на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Услуга была запущена четыре месяца назад и теперь стала ещё удобнее. Ранее заключение психолого-медико-педагогической комиссии заявителю приходилось получать лично и для этого посещать центральную или одну из территориальных комиссий. Сейчас документ можно будет скачать из своего личного кабинета на портале госуслуг региона», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Специалисты психолого-медико-педагогической комиссии рассматривают индивидуальные особенности ребёнка и дают рекомендации об условиях его обучения и порядке прохождения аттестации. Для записи на получение заключения комиссии нужно заполнить электронную форму заявления на портале госуслуг и приложить необходимые документы: выписку из истории развития ребёнка, его характеристику, письменные работы по математике, русскому языку и пр. Ответ должен прийти в течение семи рабочих дней, услуга предоставляется бесплатно.

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