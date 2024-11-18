В Павловском Посаде провели лекции по безопасности на дорогах

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Лекции, посвящённые повышению безопасности дорожного движения, провели сотрудники Госавтоинспекции и ДПС Павлово-Посадского округа, мероприятия были приурочены ко Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служб администрации муниципалитета.
«В ходе лекций жителям раскрыли статистические данные о дорожных происшествиях, напомнили о правилах безопасного поседения на дорогах и призывали быть предельно внимательными», — говорится в сообщении.Особое внимание сотрудники ГАИ уделили водителям: с ними разобрали основные ошибки, которые могут привести к аварии. Эксперты также подчеркнули важность соблюдения установленного скоростного режима, использования ремней безопасности и на водительском, и на пассажирских местах, а также специальных кресел и удерживающих устройств для перевозки детей.
День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.
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