Молодёжь Подмосковья приглашают на форум «Ладога»

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«Целью форума является вовлечение молодёжи в созидательную деятельность. Участники форума получат навыки по разработке стратегии продвижения среди молодого поколения традиционных ценностей, а также по разработке проектов поддержки коренных малочисленных народов, традиционной семьи и прочего», — говорится в сообщении.В рамках форума будут работать шесть тематических площадок: от площадки по созданию видеоконтента до площадки сохранения идентичности.
В форуме «Ладога» примут участие 580 человек. Зарегистрироваться на форум можно на платформе «Росмолодёжь.События» до 9 июля включительно.
Подробная информация о мероприятии размещена на сайте проекта.
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