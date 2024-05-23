Подмосковную молодёжь пригласили на международный форум «Байкал»

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Министерство по молодёжной политике Иркутской области пригласило подмосковную молодёжь к участию в международном форуме «Байкал».
Мероприятие будет проходить в Ольхонском районе на территории озера Байкал с 12 по 16 августа.
В ведомстве обозначили главную тему предстоящего форума – «Цели устойчивого развития». Также будут выделены четыре основных направления: «Туризм», «Предпринимательство», «Молодежные сообщества» и «Диалог культур».
К участию приглашаются россияне и иностранные граждане в возрасте от 18 до 35 лет. Подать заявку для участия можно на сайте https://forum-baikal.ru/ до 29 июня.
Целью создания в 2008 году международного молодёжного форума «Байкал» стало формирование эффективного механизма включения молодых россиян в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь субъектов России и других стран.
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В ведомстве обозначили главную тему предстоящего форума – «Цели устойчивого развития». Также будут выделены четыре основных направления: «Туризм», «Предпринимательство», «Молодежные сообщества» и «Диалог культур».
К участию приглашаются россияне и иностранные граждане в возрасте от 18 до 35 лет. Подать заявку для участия можно на сайте https://forum-baikal.ru/ до 29 июня.
Целью создания в 2008 году международного молодёжного форума «Байкал» стало формирование эффективного механизма включения молодых россиян в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь субъектов России и других стран.
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Анастасия Чинкова