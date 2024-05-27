В Нижегородской области пройдёт форум для предпринимателей «Территория Ритма»

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В Нижегородской области пройдёт инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма», об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Форум будет проходить с 5 по 8 сентября.
Отбор претендентов на участие в форуме будет проходить на конкурсной основе. Заявку можно подать до 10 июля 2024. Подробнее о форуме и о том, как стать его участником, можно узнать на официальном сайте http://территорияритма.рф/.
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«Форум предназначен для людей от 18 лет и старше (в том числе с инвалидностью), инклюзивных семей и семейных пар, где один из супругов является участником специальной военной операции, проживающих на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Форум является масштабным мероприятием и успешной практикой, где активные молодые люди обучаются социальному предпринимательству», — уточнили в пресс-службе.
Отбор претендентов на участие в форуме будет проходить на конкурсной основе. Заявку можно подать до 10 июля 2024. Подробнее о форуме и о том, как стать его участником, можно узнать на официальном сайте http://территорияритма.рф/.
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Евгения Парфентьева