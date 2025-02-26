В Подмосковье проведут форум-фестиваль для спортсменов с инвалидностью

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Форум-фестиваль «О, спорт, ты МИР!» проведёт в четверг, 27 февраля, Московская областная организация инвалидов «Колесница» в Пушкинском округе, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В рамках фестиваля будут организованы спортивные состязания и паралимпийские мастер-классы. Кроме того, будет организован показ технических средств реабилитации и современного спортивного оборудования. В программе также есть панельная дискуссия», — говорится в сообщении.Отмечается, что мастер-классы проведут по паралимпийским дисциплинам: фехтование на колясках, соревнования по дартсу и настольному теннису и армрестлинг.
Форум-фестиваль будет проходить в пушкинском ТРЦ «Атриум», церемония открытия с шоу-программой и показательными выступлениями начнётся в полдень.
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