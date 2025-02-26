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В Подмосковье проведут форум-фестиваль для спортсменов с инвалидностью

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Форум-фестиваль «О, спорт, ты МИР!» проведёт в четверг, 27 февраля, Московская областная организация инвалидов «Колесница» в Пушкинском округе, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В рамках фестиваля будут организованы спортивные состязания и паралимпийские мастер-классы. Кроме того, будет организован показ технических средств реабилитации и современного спортивного оборудования. В программе также есть панельная дискуссия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мастер-классы проведут по паралимпийским дисциплинам: фехтование на колясках, соревнования по дартсу и настольному теннису и армрестлинг.

Форум-фестиваль будет проходить в пушкинском ТРЦ «Атриум», церемония открытия с шоу-программой и показательными выступлениями начнётся в полдень.

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#форум
Свыше 700 сотрудников областного онкодиспансера прошли диспансеризацию
26 февраля 2025, 09:24

Министерство здравоохранения Московской областиФото:

Более 700 сотрудников Московского областного онкологического диспансера прошли ежегодную диспансеризацию, подтверждая важность регулярного контроля за здоровьем, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Комплексное медицинское обследование помогает выявить хронические заболевания, факторы риска и состояния, требующие коррекции.

Для медицинских работников диспансеризация особенно актуальна, поскольку их деятельность связана с высокими нагрузками и стрессами.

«Процесс диспансеризации включал в себя несколько этапов. Кроме того, обязательной частью программы являлась консультация узких специалистов: офтальмолога, оториноларинголога и гинеколога. Регулярные обследования помогают своевременно принимать меры по улучшению самочувствия и предотвращению профессиональных заболеваний», — отметила специалист по охране труда областного онкодиспансера Ольга Панина.

Регулярные проверки позволяют своевременно принимать меры для поддержания здоровья и предотвращения профессиональных заболеваний. Такая практика не только способствует благополучию персонала, но и повышает эффективность работы всего учреждения.

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В Люберцах полицейские спасли из горящего дома двух женщин и собаку
26 февраля 2025, 09:14

Министерство здравоохранения Московской областиФото:

Сотрудники патрульно-постовой службы в Люберцах вынесли из горящей квартиры двух женщин и эвакуировали из соседней квартиры лабрадора, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Лейтенант полиции Василий Соколов, лейтенант полиции Кирилл Русаков, старший сержант полиции Никита Косачев и сержант полиции Павел Поняев ночью в ходе патрулирования заметили столб дыма. Оказалось, что в одном из домов горит квартира на пятом этаже, в которой находятся две женщины. В этот момент к месту пожара подъехали сотрудники МЧС и совместными усилиями полицейские и спасатели вынесли из огня сначала 47-летнюю хозяйку квартиры, а потом её 71-летнюю мать. Кроме того, из соседней квартиры полицейские вывели собаку породы лабрадор», — говорится в сообщении.
Обе женщины были без сознания, их передали медикам скорой помощи. Пенсионерка впоследствии скончалась в больнице.

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В Подмосковье реализуют более 1160 инвестиционных проектов
25 февраля 2025, 22:57

Игорь Брынцалов (Фото: пресс-служба Мособлдумы)

В Московской области сегодня реализуют более 1160 инвестиционных проектов. Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, отчитываясь о результатах работы в Балашихе за 2024 год.
«Регион является одним из самых инвестиционно-привлекательных. У нас реализуется более 1160 инвестпроектов, более 320 из которых – в сфере импортозамещения. Теперь можно размещать импортозамещающее производство на участке площадью менее 2 га», – сказал Брынцалов.
Он также перечислил адресные меры поддержки бизнеса в Подмосковье. Так, в прошлом году появился налоговый вычет для предприятий, безвозмездно передающих оборудование образовательным организациям. Кроме того, мы продлили до конца 2026 года действие льгот для индивидуальных предпринимателей и для IT-организаций

Спикер регионального парламента добавил, что предприниматели Балашихи активно пользуются мерами поддержки. Поэтому округ входит в число самых экономически развитых в Подмосковье.

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Подмосковные врачи осмотрели в Уфе более 50 детей с муковисцидозом
25 февраля 2025, 22:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Медики НИКИ детства провели двухдневную выездную консультацию детей с муковисцидозом и первичной цилиарной дискинезией в Республиканской детской клинической больнице Уфы. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врачебный десант приехал в столицу Башкортостана уже в третий раз. На сей раз осмотрели более 50 юных пациентов с муковисцидозом, бронхоэктазами и первичной цилиарной дискинезией.
«Мы провели диагностические исследования, взяли браш-биопсию. Одни скорректировали терапию, другим – назначили лечение, подробно ответили на вопросы родителей. Такие выездные консультации - не только помощь маленьким пациентам и их семьям, но и обучение для их лечащих врачей. Мы рассказываем коллегам, как наблюдать за пациентами с муковисцидозом, как проводить терапию», – рассказала замдиректора по научной работе НИКИ детства Елена Кондратьева.
Между Республиканской детской клинической больницей Уфы и НИКИ детства действует соглашение о взаимном сотрудничестве. Подмосковные врачи поделились опытом организации помощи детям с муковисцидозом в Московской области, рассказали о работе Центра муковисцидоза НИКИ детства.

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Владельцев участков на границе с лесом обязали подготовиться к сезону пожаров
25 февраля 2025, 22:34

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Владельцы земельных участков в Подмосковье на границе с лесом должны подготовиться к пожароопасному сезону. Об этом заявил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«В регионе более 12 тыс. участков находятся на границе с государственным лесным фондом. Собственники и арендаторы должны провести противопожарное обустройство своих участков, чтобы не допустить переход огня на земли лесного фонда и возникновение лесных пожаров», – сказал Агулов
Лесничества региона начали направлять собственникам и арендаторам прилегающих к лесу земельных участков уведомительные письма с предупреждениями. Перед началом пожароопасного сезона лесничие проверят прилегающие к лесу территории.

Согласно «Правилам пожарной безопасности в лесах», со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования нового снежного покрова участок на границе с лесом должен быть очищен от сухой травы, валежника, отходов производства и потребления, порубочных остатков и горючих материалов на полосе не менее 10 м от границы леса. Его также можно отделить противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м или другим противопожарным барьером.

Собственники и арендаторы земельных участков, прилегающих к лесному фонду, могут сами провести опашку своих участков или обратиться за услугой в специализированную организацию. Такие виды работ выполняет подведомственный Комлесхозу Центрлесхоз». Проконсультироваться можно тел. 8 (919) 990-24-59. Можно также написать на электронную почту Clh.ohranalesa@mail.ru или зайти на сайт.

В Комлесхозе напомнили, что предусмотрена административная ответственность за нарушение «Правил пожарной безопасности в лесах». Для физических лиц это штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.

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