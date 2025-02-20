В четырёх округах Подмосковья пройдут муниципальные форумы «Управдом»

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Муниципальные форумы «Управдом» будут проходить на следующей неделе в Волоколамске, Чехове. Лыткарине и Котельниках, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Участники форумов смогут задать вопросы представителям министерства, ресурсоснабжающих и управляющих компаний, муниципальных управлений ЖКХ и местный отделений Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов.
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«Главными темами форумов будет проведение собраний собственников жилья в электронном формате через ГИС ЖКХ, благоустройство дворов, содержание детских площадок, ремонт подъездов, а также предоставление газовщикам доступа в квартиры для техосмотра оборудования», — говорится в сообщении.25 февраля форумы «Управдом» пройдут в Волоколамске (Революционная улица, дом №5, кабинет №31, начало в 17:30) и в Чехове (Советская площадь, дом №3, кабинет №213, начало в 17:00). 26 февраля форум «Управдом» состоится в Лыткарине (Спортивная улица, дом №5/6, зал заседаний, начало в 18:00), а 27 февраля — в Котельниках (микрорайон Белая Дача, дом №3, начало в 17:00). Принять участие в форумах приглашают местных жителей.
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Лев Каштанов