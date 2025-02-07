Молодёжь Подмосковья пригласили представлять проект «Профразвитие»

В преддверии Дня святого Валентина, который отмечают 14 февраля, мошенники начали активно применять схему с фальшивыми свиданиями. Об этом рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско. По его информации, аферисты знакомятся с мужчинами в соцсетях через поддельные страницы с чужими фотографиями, а после просят оплатить билеты на какое-нибудь мероприятие для свидания.