Молодёжь Подмосковья пригласили представлять проект «Профразвитие»

Фото: пресс-служба проекта «Профразвитие»
Новый набор на амбассадорскую программу запускает всероссийский проект «Профразвитие» президентской программы «Россия — страна возможностей», попробовать свои силы приглашают молодых жителей Московской области, сообщает пресс-служба проекта.
«Амбассадоры «Профразвития» — креативные и неравнодушные ребята, которые транслируют ценности и идеи проекта. (…) В 2025 году мы планируем выбрать 100 официальных представителей проекта, охватив всю страну», — сказал гендиректор платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.Заявку на участие могут послать жители России в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории одного из регионов страны. Заявки принимаются в онлайн-режиме до 20 февраля. Отбор участников будет проходить на конкурсной основе.
Подробная информация размещена на сайте проекта «Профразвитие».
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