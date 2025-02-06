В Подмосковье стартовал грантовый конкурс патриотических инициатив

Фото: пресс-служба МИСК МО
В Московской области стартует конкурс молодёжных инициатив «Патриотизм в действии», приуроченный к 80-летию Великой Победы. Его запустила подмосковная «Молодая Гвардия Единой России», сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
Цель грантового конкурса – поиск и финансирование патриотических проектов, которые воспитывают любовь к Родине, популяризируют историю Великой Отечественной войны. Прошедшие отбор проекты получат поддержку до 150 тыс. рублей.
Идеи проектов могут быть связаны с помощью ветеранам, сохранением памятников героям войны, популяризацией военной истории среди молодёжи. Участвовать в конкурсе могут молодые люди от 16 до 35 лет – подмосковные школьники, студенты, работающая молодёжь, члены общественных организаций, у которых есть идея проекта на эти темы.
При получении финансирования необходимо воплотить свой проект в жизнь до 1 августа.
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Идеи проектов могут быть связаны с помощью ветеранам, сохранением памятников героям войны, популяризацией военной истории среди молодёжи. Участвовать в конкурсе могут молодые люди от 16 до 35 лет – подмосковные школьники, студенты, работающая молодёжь, члены общественных организаций, у которых есть идея проекта на эти темы.
«Победители грантового конкурса получат не только средства для реализации своей идеи, но и помощь в организации и продвижении проекта в региональных и муниципальных медиа. Кроме того, лучшие авторы войдут в региональный организационный состав подготовки празднования 80-летия Великой Победы», – сказала руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 1 марта отправить заявку на электронную почту patriotizmvdeistvii@mail.ru, дождаться результатов оценки проекта и объявления победителей в соцсетях. Подробную информацию о конкурсе можно найти по ссылке.
При получении финансирования необходимо воплотить свой проект в жизнь до 1 августа.
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Лора Луганская