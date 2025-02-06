Учительница из Химок Потапова выиграла всероссийский конкурс лекторов

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Преподаватель из Подмосковья Любовь Потапова стала одним из победителей Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Награждение победителей четвёртого сезона всероссийского конкурса состоялось в Национальном центре «Россия». Среди 70 лучших лекторов страны оказалась учитель начальных классов школы №29 городского округа Химки, победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года 2024» Любовь Потапова. На конкурсе она представила лекцию о принципах работы с одарёнными детьми и методах раскрытия их способностей», – рассказали в ведомстве.Фото: пресс-служба Минобразования МО
Всего в четвёртом сезоне конкурса участвовали более 19 тыс. человек. Они подготовили авторские лекции в 14 номинациях и прошли многоступенчатый отбор. Финал собрал 140 лучших лекторов из 52 регионов страны.
Награды победителям вручили министр просвещения Сергей Кравцов, гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль и Герой России Балдан Цыдыпов. Каждый победитель получил по 250 тыс. рублей на развитие просветительского контента.
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Лора Луганская