На конкурс социальных архитекторов зарегистрировано свыше 5000 участников

Фото: социальные сети конкурса социальных архитекторов
Свыше 5000 участников зарегистрированы на конкурс социальных архитекторов. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса. Уточняется, что на 09:00 во вторник, 4 февраля, подано 5175 заявок.
По словам управляющего директора ЭИСИ по взаимодействию с сообществом экспертов Фирдуса Алиева, такое число конкурсантов свидетельствует о том, что проект востребован.
Зарегистрироваться на конкурс социальных архитекторов можно до 11 февраля, контрольное время 12:00.
Для регистрации необходимо перейти на сайт конкурса.
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«При организации подобных конкурсов всегда наблюдается впечатляющий рост количества регистраций на самом старте. Здесь мы также получили пик активности после открытия регистрации. Однако и впоследствии темп подачи заявок не был потерян. Мы объясняем людям, что такое социальная архитектура, многим требуется время на осмысление, понимание сути нового проекта. И, как только такое осмысление происходит, люди идут на сайт и подают заявки», — пояснил Алиев.Конкурс социальных архитекторов — это часть огромной работы по поддержке талантов, он также создает социальные лифты. Реализовать конкурс поручил президент России Владимир Путин.
Зарегистрироваться на конкурс социальных архитекторов можно до 11 февраля, контрольное время 12:00.
Для регистрации необходимо перейти на сайт конкурса.
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Никита Кротов