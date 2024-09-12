Приём заявок на IT-конкурс Open OS Challenge 2024 продлится до 22 сентября

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Конкурс по открытому системному программному обеспечению Open OS Challenge 2024 проводится в России, принять в нём участие могут начинающие и опытные IT-специалисты от 18 лет и старше, сообщает пресс-служба организатора конкурса — центра развития инновационных технологий «ИТ-Планета».
«Конкурс направлен на популяризацию и развитие в России открытых системных компонентов, которые являются основой для операционных систем на базе компонентов GNU и Linux Kernel, а также на выявление и поддержку способных и практически подготовленных студентов и дипломированных специалистов», — говорится в сообщении.Конкурс проводится в три этапа. Первый включает в себя регистрацию и онлайн-тестирование, он продлится до 22 сентября. На втором этапе конкурса, который будет проходить в онлайн-формате 28-19 сентября, участникам предстоит решить задачи по системному программированию. А очный финал конкурса состоится 26-27 октября, на нём будут определены победители.
Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте проекта openscaler.braim.org.
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