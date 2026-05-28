Молодёжь поучаствует в международном конкурсе «Вместе против коррупции!»

Фото: istockphoto/Oksana Kalinina

Прокуратура Московской области объявила о старте Международного молодёжного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Соответвующий документ имеется в распоряжении «Радио 1».



Приём творческих работ стартует 1 мая и продлится до 1 октября 2026 года. Участники могут представить свои проекты в трёх номинациях:

  • «Лучший плакат»;
  • «Лучший рисунок»;
  • «Лучший видеоролик».
Конкурс проводится в двух возрастных группах: от десяти до 17 лет и от 18 до 25 лет. Подать заявку можно на официальном сайте конкурса: www.anticorruption.life. Там же разместили полные правила проведения состязания, которые перевели на все официальные языки ООН. Итоги планируется подвести в Международный день борьбы с коррупцией.

Мероприятие организовано Генеральной прокуратурой РФ. Оно направлено на привлечение внимания молодого поколения к вопросам противодействия коррупции.
Никита Кротов

