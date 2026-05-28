Молодёжь поучаствует в международном конкурсе «Вместе против коррупции!»
Прокуратура Московской области объявила о старте Международного молодёжного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Соответвующий документ имеется в распоряжении «Радио 1».
Приём творческих работ стартует 1 мая и продлится до 1 октября 2026 года. Участники могут представить свои проекты в трёх номинациях:
- «Лучший плакат»;
- «Лучший рисунок»;
- «Лучший видеоролик».
Мероприятие организовано Генеральной прокуратурой РФ. Оно направлено на привлечение внимания молодого поколения к вопросам противодействия коррупции.