Студентка из Раменского стала призёром конкурса законодательных инициатив
Студентка из Раменского колледжа Анна Фадеева стала призёром конкурса законодательных инициатив. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Очный этап Всероссийского конкурса «Моя законодательная инициатива» состоялся в Москве. Он был направлен на вовлечение молодёжи в государственное управление и поддержку значимых правотворческих проектов.
«Раменский округ на форуме представила студентка второго курса по специальности «Правоохранительная деятельность» Фадеева. Под руководством наставника Ангелины Барыкиной она подготовила исследование в секции вопросов образования, науки, здравоохранения и культуры. По итогам защиты проекта работу удостоили диплома второй степени», – рассказали в пресс-службе.Барыкиной, в свою очередь, вручили медаль «Лидер наставничества» за вклад в развитие исследовательской и проектной деятельности студентов.