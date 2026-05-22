Студентка из Раменского стала призёром конкурса законодательных инициатив

22 мая 2026, 19:50

Фото: Раменский медиацентр

Студентка из Раменского колледжа Анна Фадеева стала призёром конкурса законодательных инициатив. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Очный этап Всероссийского конкурса «Моя законодательная инициатива» состоялся в Москве. Он был направлен на вовлечение молодёжи в государственное управление и поддержку значимых правотворческих проектов.

«Раменский округ на форуме представила студентка второго курса по специальности «Правоохранительная деятельность» Фадеева. Под руководством наставника Ангелины Барыкиной она подготовила исследование в секции вопросов образования, науки, здравоохранения и культуры. По итогам защиты проекта работу удостоили диплома второй степени», – рассказали в пресс-службе.