Подмосковье вошло в число лидеров конкурса школьных музеев
Московская область стала одним из лидеров заявочной кампании конкурса школьных музеев Российского общества «Знание». Проект собрал более 4,6 тысячи заявок со всей страны, сообщает Министерство образования Московской области.
Подмосковные школы направили на конкурс 162 заявки. По этому показателю регион занял второе место в России и первое — среди субъектов Центрального федерального округа. Чаще всего участники подавали проекты в номинациях, посвящённых памяти защитников Отечества и историческим экспозициям.
Среди участников конкурса — музей лицея № 1 имени Александра Блока в Солнечногорске. Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта Серебряного века. В музее хранится первый в стране памятник Александру Блоку, предметы быта начала XX века, архив фотографий и книги с автографами известных писателей и поэтов.
Школьный музей «Чернобыль» школы № 2 имени Н.А. Тимофеева в Бронницах посвятили ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В коллекции представлены приборы радиационного контроля, предметы гражданской обороны, документы и фотографии участников ликвидации аварии.
Музей «Свет и звук» школы № 10 в Реутове включает более тысячи экспонатов. Основу собрания составляют отечественные и зарубежные фотоаппараты, кинокамеры, проекторы, радиолы и магнитофоны. Среди редких экспонатов — довоенный немецкий фотоаппарат и советский «Фотокор-1».
Заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль отметил, что конкурс показал высокий интерес к патриотической тематике и культурному наследию. По его словам, почти половину заявок посвятили памяти защитников Отечества.
Организаторы сообщили, что школьные музеи активно используют цифровые технологии — виртуальные экскурсии, электронные каталоги и мультимедийные экспозиции. В рамках конкурса участники уже провели более 900 просветительских мероприятий для 20 тысяч человек.
Финал конкурса и церемонию награждения проведут в октябре в Москве на форуме «Память жива». Проект реализуют по поручению Владимир Путин при поддержке Минпросвещения России.
