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Молодёжный форум «МЫ – РОССИЯ» собрал в Подмосковье более 1,5 тыс. участников

Фото: пресс-служба МИСК МО

Фото: пресс-служба МИСК МО

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В Подмосковье стартовал межрегиональный молодёжный форум «МЫ – РОССИЯ», организованный Министерством информации и молодежной политики Московской области. Этот флагманский форум региона проходит второй год. В 2023-м его принял Наро-Фоминский округ, теперь – Сергиево-Посадский. В четырёхдневном образовательном интенсиве участвуют более 1,5 тыс. юношей и девушек.
«В прошлом году при поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва мы впервые провели молодёжный фестиваль «МЫ — РОССИЯ». К нам тогда приехали ребята со всех уголков Подмосковья, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В этом году мы также рады видеть ещё и гостей из Беларуси. Ребята очень разные, со своими увлечениями. Мы постарались придумать такую программу, чтобы каждый мог найти то, что ему ближе. Пригласили интересных спикеров и экспертов», – рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Основная программа форума началась в понедельник. Она разбита на пять блоков: ораторское искусство, информационная безопасность, медиашкола, организация мероприятий и социальные навыки.


«С нетерпением жду медиашколу и мастер-классы по ораторскому искусству. Уверен, что полученные навыки мне очень пригодятся в дальнейшем. Огромная благодарность нашему губернатору Андрею Воробьёву, Министерству информации и молодёжной политики Московской области за организацию таких классных мероприятий», – поделился руководитель молодёжного медиацентра в Рузе Дмитрий Красанов.
Среди спикеров – филолог, блогер, тренер по эффективной коммуникации Мария Смолина. Она раскроет алгоритм создания блога, покажет, как делать посты, чтобы они находили отклик у любой аудитории.

Телеведущий и тренер-эксперт по публичным выступлениям Павел Смелов поделится знаниями о том, как с помощью речевой гибкости и навыков импровизации уверенно выступать в любых ситуациях. А корреспондент телеканала «360», актёр кино Дмитрий Степанищев расскажет, как найти призвание и выстроить коммуникацию с окружающими.

Форум завершится в среду концертом, на котором выступят молодые музыканты.

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#андрей воробьёв
Киберэксперт раскрыл схемы мошенников в «чёрную пятницу»
Киберэксперт Иванов о чёрной пятнице: мошенники всегда переводят общение в мессенджеры
11 ноября 2024, 12:40

Фото: istockphoto/Deagreez

Наступило время традиционной ноябрьской распродажи. В «чёрную пятницу» особенно оживают мошенники, ведь это очередной повод обмануть увлекшихся покупками россиян.
Директор по развитию компании «Актив», эксперт по кибербезопасности Владимир Иванов в беседе с «Радио 1» дал несколько рекомендаций, как не попасть на удочку мошенников во время распродаж.
«Нужно поумерить жадность — это самое главное. Дальше стоит обращать внимание на цены: если слишком низкие, значит, либо плохой товар, либо мошенники. Причем многие злоумышленники стремятся перейти на общение со своими жертвами с торговых площадок куда-то в мессенджеры — это делать не стоит, потому что там практически гарантировано будут поддельные ссылки на оплату. Еще нужно смотреть, куда и кому вы переводите деньги. У мошенников это будет либо карта частного лица, либо по номеру телефона через СБП», — объяснил эксперт.

По его словам, первое, чем пользуются аферисты при обмане — жадность людей.
«Скидки, низкие цены всегда притягивают. Если человек переходит уже в более близкое общение, то его будут обязательно торопить сделать сделку, говоря, что уже осталось мало товара. А это лишает человека критичности мышления, и он совершает необдуманные действия», — сказал Владимир Иванов.

Он добавил, что «черная пятница» — это своего рода легализованное мошенничество, когда продавец намеренно повышает цену, а потом делает скидку, поэтому следует следить за ценами задолго до распродажи.

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Распродажа 11 ноября: что это, сколько длится, в каких магазинах и какая скидка
11 ноября 2024, 12:30

Фото: istockphoto/oatawa

Сегодня, 11 ноября, мир погружается в атмосферу грандиозной распродажи 11.11, которая стала настоящим праздником для шопоголиков и любителей выгодных покупок.
В этом году множество известных магазинов, таких как Озон, М.Видео, Эльдорадо и многие другие, предлагают невероятные скидки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Что такое распродажа 11 ноября

Распродажа 11.11, также известная как «День холостяка», — это ежегодное событие, которое проходит 11 ноября и изначально было создано в Китае как праздник для одиноких людей. Однако со временем оно превратилось в крупнейшую распродажу в мире, когда многие онлайн-ритейлеры предлагают значительные скидки на широкий ассортимент товаров.

Почему распродажа начинается 11.11

В 1993 году 11 ноября впервые был отмечен как День холостяков. Идея возникла у студентов, которые хотели отпраздновать независимость одиночек. Позже специалисты одной китайской компании решили воспользоваться этой датой для организации распродаж.

Когда начинается распродажа

Распродажа начинается в полночь 11 ноября по местному времени. Однако многие магазины и онлайн-платформы начинают предлагать акции и скидки за несколько дней или даже недель до этой даты, чтобы привлечь покупателей. Таким образом, лучше следить за акциями заранее, чтобы не упустить выгодные предложения.

Фото: istockphoto/Deagreez

Размеры скидок в магазинах

Размеры скидок в день распродажи 11.11 могут варьироваться в зависимости от магазина, категории товаров и конкретных акций. Обычно можно встретить следующие диапазоны скидок:

  • Электроника: Скидки на электронику могут составлять от 10% до 50% и более, особенно на старые модели смартфонов, телевизоров и бытовой техники.
  • Одежда и обувь: В этой категории скидки часто колеблются от 20% до 70%. Некоторые бренды могут предлагать специальные акции, где скидки достигают 80%.
  • Косметика и парфюмерия: Обычно скидки составляют от 15% до 50%, но в некоторых случаях можно найти наборы со скидками до 70%.
  • Игрушки и товары для детей: Скидки могут варьироваться от 20% до 60%, особенно на популярные бренды.
  • Спортивные товары: Скидки в этой категории могут составлять от 20% до 50%, а иногда и больше на сезонные товары.
  • Домашний текстиль и декор: Как правило, скидки составляют от 20% до 60%.
  • Книги и канцелярия: Скидки обычно находятся в пределах 10% до 30%, но на некоторые товары могут быть предложены более значительные скидки.
  • Автотовары: Скидки могут варьироваться от 10% до 40%.

Важным моментом является то, что многие магазины также предлагают дополнительные промокоды и купоны, которые могут увеличивать размер скидок.

Что можно купить 11.11 с большой скидкой

В день распродажи 11.11 можно найти множество товаров с большими скидками, охватывающими различные категории. В первую очередь, электроника всегда привлекает внимание покупателей. Смартфоны и их аксессуары, ноутбуки и планшеты, телевизоры и аудиосистемы, а также бытовая техника, включая пылесосы и кофемашины, часто предлагаются по сниженным ценам.

Одежда и обувь также становятся популярными товарами в этот день. Осенние и зимние коллекции, спортивная одежда и разнообразная обувь, включая ботинки, кроссовки и сапоги, могут быть приобретены со значительными скидками.

Фото: istockphoto/Rohappy

Косметика и парфюмерия — еще одна категория, которая пользуется спросом. Наборы косметики, парфюмерные наборы и средства по уходу за кожей часто предлагаются по привлекательным ценам.

Не забывайте о домашнем текстиле и декоре. Постельное белье, пледы и покрывала, а также декоративные подушки могут стать отличным дополнением к вашему интерьеру и обретут новую жизнь благодаря распродажам.

Книги и канцелярия также не остаются без внимания. Новинки литературы, учебные материалы и канцелярские принадлежности могут стать отличным подарком или полезным приобретением для себя.

Фото: istockphoto/Nadya So

Для детей предлагаются игрушки и товары, которые способствуют обучению и развитию. Образовательные игрушки, конструкторы и одежда для детей — все это можно найти по выгодным ценам.

Спортивные товары, включая оборудование для фитнеса, спортивную одежду и велосипеды с аксессуарами, также часто попадают в списки лучших предложений на распродаже.

Товары для дома, такие как кухонные принадлежности, мебель и предметы интерьера, а также уборочные средства, могут сделать вашу жизнь более комфортной и уютной.

Автотовары тоже заслуживают внимания. Аксессуары для автомобилей и автохимия могут быть полезными для автолюбителей.

Наконец, не упустите возможность приобрести билеты на мероприятия или туры и путевки, если такие предложения доступны.

Фото: istockphoto/FTiare

В день распродажи 11.11 важно следить за акциями и скидками на различных платформах. Многие магазины предлагают ограниченные по времени предложения и специальные коды на скидку. Обязательно проверяйте отзывы и сравнивайте цены перед покупкой, чтобы убедиться, что вы получаете лучшее предложение!

Какие магазины участвуют в акции

В этом году многие популярные магазины и маркетплейсы предложат значительные скидки и специальные акции.

OZON

Маркетплейс OZON объявил о распродаже, которая пройдет с 28 октября по 14 ноября. Это отличная возможность приобрести товары с хорошими скидками.

AliExpress

Торговая площадка AliExpress проводит акцию в два этапа. С 29 октября до 11 ноября пользователи могут выполнять задания, которые помогут им получить дополнительные преимущества на распродаже. Основная часть распродажи начнется 11 ноября и продлится до 18 ноября, предлагая широкий ассортимент товаров по сниженным ценам.

Яндекс.Маркет

Яндекс.Маркет уже с 24 октября начал распродажу в честь 11.11, сосредоточив внимание на товарах для здоровья. Это отличная возможность обновить свой арсенал полезных товаров.

Эльдорадо и М.Видео

Эти крупные ритейлеры проводят акцию «Черная пятница» в честь Всемирного дня шопинга с 5 по 18 ноября. Покупатели смогут найти множество выгодных предложений на электронику и бытовую технику.

DNS

Маркетплейс DNS также не остался в стороне и проводит акцию с 5 по 14 ноября. Здесь можно будет найти хорошие скидки на различные товары.

МегаМаркет

С 11 по 12 ноября на маркетплейсе МегаМаркет пройдет распродажа «Зеленый день», предлагая скидки на разнообразные товары.

Л’Этуаль

Сеть Л’Этуаль запускает ШОК-Sale с 7 по 12 ноября, где покупатели смогут найти выгодные предложения на косметику и парфюмерию.

Lamoda

Lamoda анонсировала акцию к 11.11, начиная с 5 ноября. На сайте будут действовать скидки на верхнюю одежду и сумки, а также часовые акции с уникальными предложениями в сам день распродажи.

Перекресток

Сеть супермаркетов Перекресток уже предлагает скидки в честь 11 ноября, что делает этот день еще более привлекательным для покупателей.

Tefal

Бренд Tefal анонсировал скидки, но только для авторизованных пользователей. Программа стартовала 29 октября, предоставляя возможность выгодно приобрести посуду и кухонные принадлежности.

Издательство «Альпина Паблишер»

Издательство объявило о распродаже со скидками, которая будет действовать до 14 ноября. Это отличная возможность пополнить свою библиотеку новыми книгами.

Gloria Jeans

Акция от Gloria Jeans стартовала еще 8 октября, предлагая покупателям возможность приобрести стильную одежду по сниженным ценам.

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В Подмосковье оптимизировали движение на пяти перекрёстках
11 ноября 2024, 12:30

Фото: istockphoto/oatawa

Движение транспорта на пяти перекрёстках оптимизировали в четырёх городских округах Московской области специалисты регионального Центра безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В Люберцах была изменена работа светофора на пересечении Октябрьского проспекта и 4-го Люберецкого проезда: время проезда по проспекту увеличилось на 18 секунд. А в округе Солнечногорске скорректировали работу двух светофоров на пересечении Пятницкого шоссе с Георгиевском шоссе на территории деревни Горетовка и перекрёстке Пятницкого шоссе с поворотом на посёлок Жилино. В результате время проезда по Пятницкому шоссе стало больше на 15 секунд», — говорится в сообщении.
Кроме того, в селе Кудиново Богородского округа увеличили время выезда на улицу Ленина с Центральной улицы. А рабочем посёлке Боброво Ленинского округа в утренний час пик увеличено время выезда с Крымской улицы.

Работа по оптимизации дорожного движения в регионе продолжается.

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#подмосковье
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Арестованы счета сына экс-главы «Спецтехники» на сумму более 1 млрд рублей
11 ноября 2024, 11:46

Фото: iStock|Dragon Claws

Правоохранительные органы наложили арест на счета и активы сына бывшего топ-менеджера «Спецтехники» Олега Иванова на сумму более одного млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Юлию Нитченко.
Напомним, Иванова арестовали со вторым топ-менеджером Игорем Мироновым из-за превышения должностных полномочий при выполнении контрактов по гособоронзаказу. Вину они не признали.

По словам Нитченко, арестовать имущество могут только по решению суда, однако его не было. Тем не менее счета компании сына Иванова и все его имущество было арестовано на общую сумму более чем на 1 млрд рублей.

«Арест счетов ее доверителя был произведен без соответствующего решения суда, что указывает на коррупционную составляющую, так как все действия следственного органа выполняются быстро и необдуманно», — заявила Нитченко.

Она добавила, что уже направила жалобу в прокуратуру и отдел собственной безопасности. Также сейчас готовится жалоба на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина.

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#ск рф
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Подвал дома в Кашире затопило канализацией
11 ноября 2024, 11:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Сточные воды затопили подвал дома №5/1 на улице Кржижановского в Кашире, засор произошёл из-за того, что жильцы выбрасывали в канализацию нерастворимые влажные салфетки, кошачий наполнитель и средства личной гигиены, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Засор образовался в месте «захода» труб в дом — на границе уличных и внутридомовых канализационных сетей. В настоящее время аварийные службы ведут работы по устранению ЧП», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за большого количества посторонних предметов в системе канализации может потребоваться замена выпускных труб. В этом случае на месте аварии будут организованы земляные работы.

Специалисты призывают жителей во избежание засоров не смывать в канализацию то, что не растворяется в воде.

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#канализация
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На «Госуслугах» Подмосковья появились советы для госслужащих по кибербезопасности
11 ноября 2024, 11:34

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

На региональном портале госуслуг обновили раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном». Новая тема посвящена защите госслужащих от киберугроз, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Этот материал поможет государственным служащим противостоять киберугрозам. Статья содержит советы по сохранению конфиденциальности данных, базовые принципы защиты аккаунтов, рекомендации по распознаванию уловок злоумышленников», – рассказала глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.
Она добавила, что страница «Цифровая безопасность для госслужащих» создана при участии Миницифры России.

Раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» расположен на главной странице регионального портала в блоке «Сервисы». Пользователи могут проверить там уровень своих цифровых навыков, скачать памятки по кибербезопасности, узнать о самых распространённых методах мошенничества.

Информационный раздел доступен без авторизации.

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#подмосковье
#московская область
#госуслуги
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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья 188 человек
11 ноября 2024, 11:20

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

188 жителей 12 городских округов Московской области переселили из аварийного жилья за прошедшую неделю, расселение проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.
«За неделю в регионе переселили 188 человек из 85 аварийных помещений общей площадью более 3,4 тыс. квадратных метров. Расселённые аварийные дома расположены в городских округах Солнечногорск, Волоколамский, Пушкинский, Дмитровский, Шатура, Клин, Сергиево-Посадский, Раменский, Подольск, Серпухов, Щёлково и Воскресенск», — говорится в сообщении.
Жильцам предоставили квартиры в новостройках, на вторичном рынке жилья, переведена выкупая стоимость квартир или переданы жилищные сертификаты.

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#подмосковье
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В Павловском Посаде подвели итоги работы образовательного комплекса
11 ноября 2024, 11:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Директор Лицея №1 Павловского Посада Павел Грязнов подвёл итоги работы школьного образовательного комплекса за два года. Он рассказал об успехах, достижениях детей и планах, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Наш образовательный комплекс сделал значительные шаги вперёд в различных областях. Были внедрены новые образовательные программы, открылись кружки и секции, которые позволили нашим ученикам проявить себя в разных сферах», – отметил директор.
Грязнов также подчеркнул, что благодаря программам президента России и губернатора Московской области за последние годы отремонтировано большое количество учреждений образования. Он уверен, что в будущем и здания комплекса войдут в программу капремонта.

Также директор отметил активное участие родителей в образовательных инициативах.

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#московская область
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Врач рассказал, как сахар в детстве влияет на развитие диабета и гипертонии
Врач Зайниддинова: потребление сахара не влияет на развитие диабета и гипертонии
11 ноября 2024, 11:06

Фото: iStock/Maya23K

Исследователи обнаружили, что снижение или отказ от употребления сахара в течение первых 1000 дней жизни может защитить человека от диабета и гипертонии во взрослом возрасте. К таким выводам пришли ученые из Университета Южной Калифорнии.
Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Рабият Зайниддинова в беседе с «Радио 1» сообщила, что полное исключение сахара из рациона детей не приведет к здоровому поколению, не страдающему гипертонией и диабетом, ведь на это влияют и другие признаки.
«Нужно тогда спрогнозировать заранее, чтобы у ребенка была своевременная половая жизнь, чтобы не было лишнего веса, который убивает сосуды и состава с дичайшей скоростью, чтобы ребенок не пробовал вейпы, чтобы занимался спортом. Генетическая предрасположенность тоже играет роль: если у вас в роду кто-то имеет склонность к сахарному диабету или гипертонии, то скорее всего это выстрелит, если ребенок не будет следить за здоровьем с самого детства. Сахар играет опосредованную роль. Все дело в рациональном потреблении и в рациональном расходовании», — подчеркнула эксперт.

Однако, по ее словам, в первые три года жизни детям дополнительный сахар не нужен, у них есть определенно рассчитанное меню, и дополнительно баловать сахаром опасно и глупо.
«Давать ребенку сахар — это потребность родителя, который испытывает чувство вины, наслаждаясь чем-то вкусным в компании ребенка за столом. Но на самом деле ребенок не хочет сладкого, его привлекает обертка, шуршание и родительское удовольствие. Потребности ребенка простые: сухая попа, достаточно воды и какие-то базовые продукты», — сказала врач.

Она отметила, что в настоящее время большинство болезней лечатся здоровым образом жизни, но не все понимают, что это долгий и многолетний труд, а не разовая акция.
«Легче сказать, что все из-за сахара. Но демонизировать какой-то продукт — это глупо», — заключила специалист.

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