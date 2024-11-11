Молодёжный форум «МЫ – РОССИЯ» собрал в Подмосковье более 1,5 тыс. участников

Фото: пресс-служба МИСК МО
В Подмосковье стартовал межрегиональный молодёжный форум «МЫ – РОССИЯ», организованный Министерством информации и молодежной политики Московской области. Этот флагманский форум региона проходит второй год. В 2023-м его принял Наро-Фоминский округ, теперь – Сергиево-Посадский. В четырёхдневном образовательном интенсиве участвуют более 1,5 тыс. юношей и девушек.
«В прошлом году при поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва мы впервые провели молодёжный фестиваль «МЫ — РОССИЯ». К нам тогда приехали ребята со всех уголков Подмосковья, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В этом году мы также рады видеть ещё и гостей из Беларуси. Ребята очень разные, со своими увлечениями. Мы постарались придумать такую программу, чтобы каждый мог найти то, что ему ближе. Пригласили интересных спикеров и экспертов», – рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Основная программа форума началась в понедельник. Она разбита на пять блоков: ораторское искусство, информационная безопасность, медиашкола, организация мероприятий и социальные навыки.
«С нетерпением жду медиашколу и мастер-классы по ораторскому искусству. Уверен, что полученные навыки мне очень пригодятся в дальнейшем. Огромная благодарность нашему губернатору Андрею Воробьёву, Министерству информации и молодёжной политики Московской области за организацию таких классных мероприятий», – поделился руководитель молодёжного медиацентра в Рузе Дмитрий Красанов.Среди спикеров – филолог, блогер, тренер по эффективной коммуникации Мария Смолина. Она раскроет алгоритм создания блога, покажет, как делать посты, чтобы они находили отклик у любой аудитории.
Телеведущий и тренер-эксперт по публичным выступлениям Павел Смелов поделится знаниями о том, как с помощью речевой гибкости и навыков импровизации уверенно выступать в любых ситуациях. А корреспондент телеканала «360», актёр кино Дмитрий Степанищев расскажет, как найти призвание и выстроить коммуникацию с окружающими.
Форум завершится в среду концертом, на котором выступят молодые музыканты.
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