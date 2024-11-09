В Коломне прошёл православный фестиваль молодёжи

Фото: Дмитрий Проскурин
В Коломенской духовной семинарии прошёл пятый православный фестиваль молодёжи «День народного единства», в котором участвовало больше 160 детей и подростков из православных и общественных объединений, информирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
На мероприятии был молебен, молодёжь побывала на экскурсии по Коломенской семинарии, а также на конференции с участием митрополита Крутицкого и Коломенского Павла.
Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе поблагодарила Владыку Павла и отметила, что именно он предложил масштабировать традиционные дни православной молодёжи.
Перед началом конференции «Народное единство. Вчера и сегодня» митрополит Крутицкий и Коломенский Павел провели торжественный молебен — его совершили в Трехсвятительском храме Коломенской семинарии.
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Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе поблагодарила Владыку Павла и отметила, что именно он предложил масштабировать традиционные дни православной молодёжи.
«Русская Православная Церковь принимает активное участие в жизни наших молодых ребят. Спасибо за то, что вы всегда рядом, за ваши добрые слова, молитвы, за то, что с вами всегда становится тепло, легко и уверенно. Важно, чтобы ребята окунались в эту атмосферу, знали, что мы поддерживаем их и наставляем на правильный путь», — подчеркнула Швелидзе.
Перед началом конференции «Народное единство. Вчера и сегодня» митрополит Крутицкий и Коломенский Павел провели торжественный молебен — его совершили в Трехсвятительском храме Коломенской семинарии.
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Ольга Енгалычева