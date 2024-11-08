Спикер Молодёжного парламента Шатуры Чиркунова выступила в Мособлдуме

Евгения Чиркунова (фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура)
Председатель Молодёжного парламента городского округа Шатура Евгения Чиркунова представила свой доклад на четвертом заседании Молодёжного парламента в Мособлдуме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Евгения Чиркунова доложила об участии молодых парламентариев в форумной кампании 2024 года и подвела промежуточные итоги работы в году. В частности, она сообщила, что молодежь приняла участие более чем в 50 форумах различных уровней», — говорится в сообщении.Чиркунова также рассказала, что Московский областной молодежный парламент в ближайшие несколько месяцев проведёт обучающие однодневные форумы для молодых муниципальных парламентариев.
На заседании Молодёжного парламента Московской области также обсудили законотворческие инициативы подрастающего поколения и поддержку бойцов специальной военной операции.
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