Как Путин отреагировал на победу Трампа

Владимир Путин во время выступления на «Валдае» (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

«Хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Готов вести дискуссию с Трампом. Я ранее отмечал, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ», — сказал Путин.

«Просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Ну, не хотят – и не надо», — заявил президент.

Путин оценил намерения Трампа по урегулированию конфликта на Украине





«Я не знаю, что сейчас будет происходить, понятия не имею. Для него это все-таки последний срок, что он будет делать, это его вопросы», — сказал Путин.





Путин прокомментировал поведение Трампа в момент покушения

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

«Его поведение в момент покушения на его жизнь на меня произвело впечатление. Он мужественный человек. Что касается политики, у меня такое впечатление, что его затравили со всех сторон», — заявил Путин.

«Мы не портили отношения с США. Мы не вводили против них никаких ограничений и санкций, и не способствовали разжиганию вооруженных конфликтов на близких к ним территориях», — отметил Владимир Путин.





Реакция мировых СМИ





The Guardian

The Sun





The Washington Times





Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Sky News

ABC News





HILL

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США.На вопрос о возможности личного звонка Трампу российский лидер ответил, что не считает это зазорным. При этом глава государства указал на то, что главы западных стран сами отказались от контактов с Россией.Глава государства выразил интерес к заявлениям Дональда Трампа о желании разрешить конфликт в Украине, отметив, что такие намерения заслуживают внимания. Однако он также подчеркнул, что не располагает информацией о конкретных планах Трампа и проявил осторожность в прогнозах относительно его будущей политики.Он отметил, что реальные шаги американского президента могут отличаться от предвыборных обещаний.Путин заявил, что на него произвело впечатление поведение Трампа во время покушения. Президент России назвал его «мужественным человеком».Он также отметил, что все президенты США, с которыми ему доводилось работать, были интересными личностями. По словам Путина, трудно представить человека, который достиг бы высших эшелонов власти и оказался бы глупым.Что касается дальнейших отношений между Россией и США, Путин считает, что разногласия между Россией и Украиной способствовали укреплению позиций США в Европе. Он подчеркнул, что многие страны действуют против своих собственных интересов. Говоря о восстановлении отношений с Соединенными Штатами, Путин заявил: «Россия открыта для диалога, но мяч на их стороне».Он также упомянул, что от американских компаний поступают сигналы о желании вернуться на российский рынок. Путин подчеркнул, что Россия готова их принять, но с определенными условиями и учетом понесенных убытков.Путин сделал свои первые публичные комментарии по поводу победы Трампа во время дискуссионного форума на черноморском курорте в Сочи, и его слова выглядели тщательно продуманными. Он заявил, что будет внимательно следить за заявлениями Трампа и Джо Байдена о необходимости прекратить военную помощь Украине, пишет The Guardian.Авторы издания The Sun уверены, что Путин выразил готовность обсудить с Трампом будущее отношений между двумя странами, что происходит на фоне серьезных опасений по поводу возможных последствий для Украины с приходом нового президента США.Путин похвалил Трампа за проявленное мужество в связи с покушением на него, отметчает The Washington Times. В своей поздравительной речи он сосредоточился на характере Трампа. Отношения между Трампом и Путиным будут находиться под пристальным вниманием, поскольку Трамп стремится выполнить свое обещание быстро завершить конфликт на Украине, который уже близок к третьему году. Путин ранее заявил о намерении установить более тесные связи с Трампом, даже если это может повредить традиционным интересам и союзникам США.Путин похвалил Трампа за его смелость и назвал его настоящим мужчиной — что является значимым заявлением от человека, считающего себя сильным лидером. Когда он говорит о том, что Россия открыта для диалога, это можно интерпретировать как приглашение к общению. Хотя это инициатива Путина, он не хочет делать первый шаг, пишет Sky News.Журналисты ABC News подчеркивают, что в ближайшие годы будет интересно наблюдать за развитием отношений между Трампом и Путиным. Они отмечают, что осторожная позиция Кремля отражает мнение Путина о выборах в США как о выборе между двумя непривлекательными вариантами. Несмотря на восхищение Трампа Путиным, российский лидер неоднократно подчеркивал, что во время первого срока Трампа были введены такие санкции против России, каких не было ни при одном другом президенте.Издание HILL указывает на то, что Трамп часто восхвалял Путина, называя его гением. За их отношениями стоит внимательно следить в ближайшие четыре года, так как есть множество моментов, которые могут быть интересны в контексте их взаимодействия.Путин заявил, что новые границы Украины определят жители новых территорий РФ

