Молодёжный совет при подмосковном омбудсмене представил Ирине Фаевской итоги работы

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поблагодарила за работу участников Молодёжного совета при подмосковном омбудсмене. Она отметила, что ребята работают меньше года, но уже добились значимых результатов, сообщили в пресс-службе Фаевской.
«Благодарю вас за активное участие в добровольческой правозащитной деятельности. Защита прав человека – непростая тема. С одной стороны, граждане должны знать права и обязанности, которыми они обладают. С другой стороны, людям без профильного образования сложно учитывать все юридические тонкости и особенности их применения. Поэтому нашим жителям очень важно рассказывать, на какую помощь уполномоченного они вправе рассчитывать», – сказала Фаевская.Председатель Молодёжного совета при уполномоченном Светлана Погосян рассказала об итогах работы за прошлый год и о планах на текущий. В 2023 году ребята участие в личных приёмах жителей у подмосковного омбудсмена, в посадке леса, организовали экскурсии для школьников, собирали гуманитарную помощь жителям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Ребята приняли участие в более чем 50 мероприятиях.
«В новом году мы планируем расширить наш состав, чтобы как можно больше молодых и активных ребят могли принять участие в нашей работе», – сказала Погосян.Она добавила, что планов на этот год много. Одна из задач – провести мероприятия по правовой тематике для школьников и студентов, другая – наладить сотрудничество с молодёжными советами других регионов для обмена опытом.
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Лора Луганская