Монстр на свободе: 24 года насиловавший в подвале собственную дочь Йозеф Фритцль может выйти из тюрьмы

Фото: istockphoto/Favor_of_God
Йозеф Фритцль, инженер-электрик из Австрии, 24 года прятавший в подвале и насиловавший собственную дочь, может выйти на свободу. В 2009 его приговорили к пожизненному заключению, однако адвокаты считают, что у него немало шансов на освобождение.
Фритцль начал приставать к дочери, когда ей было 11 лет. Как многие маньяки, он умел производить впечатление добропорядочного гражданина, и никто не догадывался о его наклонностях, напоминает издание RadarOnline.
Задумав преступление, Фритцль согласовал с властями строительство бункера в подвале. Это было помещение с низкими потолками, в котором невозможно было выпрямиться в полный рост. Стены бункера были обиты резиновыми покрытиями, заглушавшими звуки. Жене и детям маньяк запретил приближаться к подвалу, объяснив это тем, что их может там убить током.
28 августа 1984 года Фритцль, предварительно усыпив, затащил в подвал уже теперь 18-летнюю дочь Элизабет. Он надел на нее наручники и приковал к стене. Изображая взволнованного отца, он сообщил в полицию о пропаже ребёнка. Через некоторое время супругам Фритцль якобы пришло письмо от Элизабет с сообщением, что она ушла из дома и у нее все хорошо. Конечно, его написал «любящий» отец.
Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz
Элизабет искали по всему миру, а в подвале дома отец регулярно насиловал ее. Это продолжалось 24 года. За это время Элизабет родила от отца семерых детей, шестеро из которых выжили. Трое жили наверху, с супругами Фритцль: маньяк подстроил так, что якобы мать-кукушка подбрасывает своих детей бабушке и дедушке. Трое детей и одновременно внуков извращенца оставались с Элизабет в подвале, никогда не видев дневного света. Несмотря на чудовищные условия, девушка старалась максимально улучшить их жизнь, насколько была способна.
В 2008 году дочь Элизабет, 19-летняя Керстин, серьезно заболела, Фритцль вынужден был отвести ее в больницу. Врачей поразил внешний вид девушки и отсутствие документов, они потребовали, чтобы приехала мать Керстин. Фритцль был вынужден привезти Элизабет, которая, убедившись, что она в безопасности, рассказала ужасающую историю своей жизни.
Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang
В 2009 году маньяка приговорили к пожизненному заключению. По сообщению RadarOnline, адвокаты Фрицтля готовят документы на условно-досрочное освобождение. Они уверены, что из 89-летний клиент может покинуть тюрьму, поскольку не представляет опасности для общества.
Чудовище не сомневается, что при выходе из тюрьмы его ждут музыка и аплодисменты фанатов. Адвокаты считают, что преступник не отдает себе отчет, какова была и остаётся реакция общества на его злодеяния.
Элизабет сменила имя, фамилию и место жительства после суда и продолжила воспитание и образование детей. Её местонахождение неизвестно никому.
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Задумав преступление, Фритцль согласовал с властями строительство бункера в подвале. Это было помещение с низкими потолками, в котором невозможно было выпрямиться в полный рост. Стены бункера были обиты резиновыми покрытиями, заглушавшими звуки. Жене и детям маньяк запретил приближаться к подвалу, объяснив это тем, что их может там убить током.
28 августа 1984 года Фритцль, предварительно усыпив, затащил в подвал уже теперь 18-летнюю дочь Элизабет. Он надел на нее наручники и приковал к стене. Изображая взволнованного отца, он сообщил в полицию о пропаже ребёнка. Через некоторое время супругам Фритцль якобы пришло письмо от Элизабет с сообщением, что она ушла из дома и у нее все хорошо. Конечно, его написал «любящий» отец.
Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz
Элизабет искали по всему миру, а в подвале дома отец регулярно насиловал ее. Это продолжалось 24 года. За это время Элизабет родила от отца семерых детей, шестеро из которых выжили. Трое жили наверху, с супругами Фритцль: маньяк подстроил так, что якобы мать-кукушка подбрасывает своих детей бабушке и дедушке. Трое детей и одновременно внуков извращенца оставались с Элизабет в подвале, никогда не видев дневного света. Несмотря на чудовищные условия, девушка старалась максимально улучшить их жизнь, насколько была способна.
В 2008 году дочь Элизабет, 19-летняя Керстин, серьезно заболела, Фритцль вынужден был отвести ее в больницу. Врачей поразил внешний вид девушки и отсутствие документов, они потребовали, чтобы приехала мать Керстин. Фритцль был вынужден привезти Элизабет, которая, убедившись, что она в безопасности, рассказала ужасающую историю своей жизни.
Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang
В 2009 году маньяка приговорили к пожизненному заключению. По сообщению RadarOnline, адвокаты Фрицтля готовят документы на условно-досрочное освобождение. Они уверены, что из 89-летний клиент может покинуть тюрьму, поскольку не представляет опасности для общества.
«Он хочет жить рядом с тем местом, где жил раньше, и хочет жить один, но я думаю, что это маловероятно, учитывая его возраст и состояние. Ему нужна будет сиделка, а никто из его друзей или родственников не хочет об этом знать», — рассказала адвокат Фритцля.
Чудовище не сомневается, что при выходе из тюрьмы его ждут музыка и аплодисменты фанатов. Адвокаты считают, что преступник не отдает себе отчет, какова была и остаётся реакция общества на его злодеяния.
«Он разрушил свою жизнь. Он всегда говорит о том, что сожалеет о своих преступлениях. Он думает, что у него есть друзья на воле, но это не так. Единственное, с чем он смирился, — это с тем, что его семья больше не хочет его видеть, и он это уважает», — поделилась юрист.
Элизабет сменила имя, фамилию и место жительства после суда и продолжила воспитание и образование детей. Её местонахождение неизвестно никому.
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Александр Бойцов