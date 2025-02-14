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Монстр на свободе: 24 года насиловавший в подвале собственную дочь Йозеф Фритцль может выйти из тюрьмы

Годами державший в подвале свою дочь для утех Йозеф Фритцль просится на свободу
Фото: istockphoto/Favor_of_God

Фото: istockphoto/Favor_of_God

Йозеф Фритцль, инженер-электрик из Австрии, 24 года прятавший в подвале и насиловавший собственную дочь, может выйти на свободу. В 2009 его приговорили к пожизненному заключению, однако адвокаты считают, что у него немало шансов на освобождение.
Фритцль начал приставать к дочери, когда ей было 11 лет. Как многие маньяки, он умел производить впечатление добропорядочного гражданина, и никто не догадывался о его наклонностях, напоминает издание RadarOnline.

Задумав преступление, Фритцль согласовал с властями строительство бункера в подвале. Это было помещение с низкими потолками, в котором невозможно было выпрямиться в полный рост. Стены бункера были обиты резиновыми покрытиями, заглушавшими звуки. Жене и детям маньяк запретил приближаться к подвалу, объяснив это тем, что их может там убить током.



28 августа 1984 года Фритцль, предварительно усыпив, затащил в подвал уже теперь 18-летнюю дочь Элизабет. Он надел на нее наручники и приковал к стене. Изображая взволнованного отца, он сообщил в полицию о пропаже ребёнка. Через некоторое время супругам Фритцль якобы пришло письмо от Элизабет с сообщением, что она ушла из дома и у нее все хорошо. Конечно, его написал «любящий» отец.

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Элизабет искали по всему миру, а в подвале дома отец регулярно насиловал ее. Это продолжалось 24 года. За это время Элизабет родила от отца семерых детей, шестеро из которых выжили. Трое жили наверху, с супругами Фритцль: маньяк подстроил так, что якобы мать-кукушка подбрасывает своих детей бабушке и дедушке. Трое детей и одновременно внуков извращенца оставались с Элизабет в подвале, никогда не видев дневного света. Несмотря на чудовищные условия, девушка старалась максимально улучшить их жизнь, насколько была способна.

В 2008 году дочь Элизабет, 19-летняя Керстин, серьезно заболела, Фритцль вынужден был отвести ее в больницу. Врачей поразил внешний вид девушки и отсутствие документов, они потребовали, чтобы приехала мать Керстин. Фритцль был вынужден привезти Элизабет, которая, убедившись, что она в безопасности, рассказала ужасающую историю своей жизни.

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

В 2009 году маньяка приговорили к пожизненному заключению. По сообщению RadarOnline, адвокаты Фрицтля готовят документы на условно-досрочное освобождение. Они уверены, что из 89-летний клиент может покинуть тюрьму, поскольку не представляет опасности для общества.

«Он хочет жить рядом с тем местом, где жил раньше, и хочет жить один, но я думаю, что это маловероятно, учитывая его возраст и состояние. Ему нужна будет сиделка, а никто из его друзей или родственников не хочет об этом знать», — рассказала адвокат Фритцля.

Чудовище не сомневается, что при выходе из тюрьмы его ждут музыка и аплодисменты фанатов. Адвокаты считают, что преступник не отдает себе отчет, какова была и остаётся реакция общества на его злодеяния.

«Он разрушил свою жизнь. Он всегда говорит о том, что сожалеет о своих преступлениях. Он думает, что у него есть друзья на воле, но это не так. Единственное, с чем он смирился, — это с тем, что его семья больше не хочет его видеть, и он это уважает», — поделилась юрист.

Элизабет сменила имя, фамилию и место жительства после суда и продолжила воспитание и образование детей. Её местонахождение неизвестно никому.

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Названа средняя зарплата врачей в Татарстане
Средняя зарплата врача в Татарстане достигла 127 тысяч рублей
14 февраля 2025, 20:45

Фото: istockphoto/demaerre

Средняя зарплата врача в Татарстане в 2024 году достигла 127 тысяч рублей, а среднего медперсонала — 63 тысяч рублей. Об этом сообщила начальник отдела анализа по средствам бюджетных средств Минздрава РТ Гузель Хайбуллина, передает «Татар-информ».
По ее словам, при подсчете средней заработной платы не учитывались доходы руководства, но принимались во внимание всевозможные дежурства и доплаты.
«Указом Президента Российской Федерации о реализации государственной и социальной политики было предусмотрено повышение к 2018 году средней заработной платы среднего медицинского персонала до ста процентов, врачей до 200 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем регионе», – отметила Хайбуллина.
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«Звенящая пошлость»: Милонов взялся за секс-шопы
14 февраля 2025, 20:41

Виталий Милонов (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не отмечать в России День святого Валентина, а вместо этого закрыть все секс-шопы в стране и сжечь их продукцию. По его словам, заменять праздник российским аналогом так же не стоит, так как это будет сравнимо с лечением наркомана с помощью других наркотиков.
«Это такая звенящая пошлость. <…> Это день не любви, а день какой-то продажи, когда злобские коммерсанты пытаются втюхать вам свои товары втридорога под видом распродажи. <…> Предлагаю в этот день закрыть все секс-шопы в стране. Их продукцию свезти в большую яму и поджечь. Будет праздник весны. Можно водить хороводы», — возмутился депутат в разговоре с «Газетой.Ru».
При этом в беседе с RT Милонов заявил, что праздновать День святого Валентина — то же самое, что отмечать «заражение духовным венерическим заболеванием». Парламентарий считает, что 14 февраля — это диверсия либералов.
«Зачем нам это пластиковое недоразумение? Что несет этот «праздник» нашей стране? Считаю, что привнесение «Дня святого Валентина» — это успешная духовная диверсия против России, которую совершили либералы в 1990-е годы», — посетовал Милонов.
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#депутат
#рф
#диверсия
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Почти 40% россиян задумываются о детях при покупке квартиры
14 февраля 2025, 20:38

Фото: iStock/Harbucks

Почти 40% россиян, которые состоят в браке или отношениях, задумываются о детях при покупке квартиры. Таковы данные опроса девелопера «Сияние». Также отмечается, что 57% опрошенных заявили, что состоят в браке, а 28% — в отношениях.
«Только 3,7% участников на вопрос, «предусматриваете ли вы площадь для расширения семьи?», ответили, что приобретают квартиру на двоих. При этом 33,5% опрошенных при выборе жилья «исходят из материальных возможностей», а 25,9% покупают новую жилплощадь уже для семьи с детьми», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса.
Вместе с тем исследование компании «Метриум» пришло к выводам, что число сделок с готовым жильем в Москве выросло на 27% в сравнении с январем прошлого года, а количество покупок строящегося жилья увеличилось на 13%. Как сообщают «Известия», изучившие итоги анализа, число соглашений с привлечением ипотеки снизилось с 7,9 тысяч в 2024-м до 7,7 тысяч в 2025-м.
«Спрос на новостройки в Москве в условиях дорогой ипотеки поддерживает рассрочка. Доля сделок по рассрочке выросла до 20–45% в зависимости от конкретного проекта в общем объеме продаж. Иногда застройщики готовы предлагать рассрочку до конца строительства. Иными словами, в целом застройщики фактически заменяют банки в качестве кредиторов», — приводят в издании слова эксперта.
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В Москве обещают необычайно теплый март
Наступающий март в Москве ожидается необычайно теплым
14 февраля 2025, 20:30

Фото: iStock/yulenochekk

Наступающий в России март будет необычайно теплым, цветение растений начнется куда раньше обычного. К соответствующим выводам пришли метеорологи сервиса «Яндекс Погода». Больше всего, как отмечается, потепление будет ощущаться в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже и Самаре.
«Метеорологи уточнили, что в столице и Подмосковье весеннее превышение тепловой нормы будет одним из самых высоких в стране — до 1,7 градуса, а в марте оно достигнет 2,1. Кроме того, среди мегаполисов наиболее сильные сезонные отклонения ожидаются в Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже и Самаре — от 1,5 до 1,8 градуса», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.
В то же время синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде ближайших дней. В беседе с RT метеоролог пояснил, что в выходные днем в Подмосковье ожидается от -7 до -10 градусов, а в Москве — от -5 до -8.
«В столичном регионе ожидается преобладание облачной погоды с несущественными прояснениями. Снег будет совсем небольшой, а атмосферное давление составит порядка 744 мм рт. ст.», — отмечает издание.
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#метеоролог
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В Тюмени призвали к вовлечению жителей в обсуждение актуальных вопросов города
14 февраля 2025, 20:21

Фото: iStock/Boyloso

Глава Тюмени Максим Афанасьев призвал к вовлечению жителей в решение актуальных вопросов, которые ставят перед собой муниципалитеты. В качестве эффективной площадки для обсуждения задач он отметил форумы Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
Как сообщает RuNews24.ru, проекты, помогающие получать обратную связь от жителей, команда администрации Тюмени выдвинула на премию «Служение».
«За десять лет в Тюмени выработали практику получения обратной связи от жителей через сайт «Тюмень — наш дом». На сайте «Я решаю!» ежегодно проводятся более 200 опросов. Из соцсетей приходят около 9 тысяч обращений. Все это помогает принимать обоснованные решения в сфере благоустройства и спорта. Эти практики выдвинули на премию «Служение», — говорится в материале.
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