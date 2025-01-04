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Выжила, чтобы рассказать: Трое нелюдей-мажоров изнасиловали девушку, попытались задушить и заживо сожгли

Фото: istock / cgdeaw

Фото: istock / cgdeaw

Бывалые преступники предпочитают расчленять тела своих жертв, в то время как «новички» ищут другие способы. Так, трое насильников в украинском городе Николаев задушили и подожгли 19-летнюю девушку. Изверги даже не подозревали, что она выжила.
Оксана горела не меньше шести часов, 55% её тела были покрыты ожогами. Несмотря на страшные травмы, девушка смогла прийти в сознание и рассказать о том, кто это с ней сделал. Подробности ужасающей расправы — в материале «Радио 1».

«Она не успокоилась – решил задавить»

9 марта 2012 года Оксана решила отметить Международный женский день в баре. Вечер оказался насыщенным и интересным — Оксана познакомилась с тремя новыми людьми. Парни предложили продолжить общение в квартире одного из них. Это было опрометчивым решением, но девушка согласилась.



Вечер быстро перестал быть томным — Оксану напоили до потери сознания. Когда девушка очнулась, то обнаружила, что над ней надругались.

Жертва отчаянно сопротивлялась, что не понравилось хозяевам квартиры. Они несколько раз ударили её и велели замолчать, но Оксана не послушалась. Девушка дралась, кричала и кусалась. А потом сказала, что пойдёт в полицию и напишет заявление на всех троих.

«Она орала, руками махала — я ее изнасиловал. Она не успокоилась — решил задавить», — позже заявлял один из преступников во время допроса, опубликованного на YouTube.
Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

То, что приятный вечер с алкоголем закончился убийством, совершенно не смутило троих насильников. Ужаса от совершенного почему-то не появилось. Убийцы Евгений Краснощек, Максим Присяжнюк и Артем Погосян действовали холодно и расчетливо — есть тело, от него надо избавиться.

Душегубы выбрали нестандартный метод — вынесли тело на строительную площадку, завернули в простыню, сбросили в яму с отходами и подожгли. Преступники даже представить не могли, что Оксана в этот момент была жива.

Выжила, чтобы рассказать

После содеянного Оксана провела в мучениях всю ночь. Её обнаружили только следующим утром. У девушки было обожжено 55% тела, печень буквально сварилась. Некоторые мышцы полностью исчезли, а часть костей превратилась в пепел. Ей также пришлось ампутировать руку. Несмотря на это, Оксана пришла в сознание и назвала имена и адрес своих мучителей.

Почти три недели она боролась за жизнь, но в итоге скончалась в ожоговом центре Донецка – отказали легкие, затем – сердце.

Фото: istock / kieferpix

Дети влиятельных людей

Выяснилось, что хозяин квартиры, в которой мучили Оксану — Максим Присяжнюк, — пасынок бывшего главы Еланецкого района в Николаевской области. Помимо этого, в последнее время он работал с молодежью в горсовете, а до этого был активистом Союза молодежи Партии регионов.

Второй насильник — сын бывшего высокопоставленного прокурора. Третьим мучителем и убийцей был Евгений Краснощек. Именно он позже признался в расправе над Оксаной. Всем парням было от 21 до 23 лет, и ранее они не имели проблем с законом из-за насилия.

«Я не убийца по натуре, но после ее смерти стало легче»: врач убил мешавшую ему беременную любовницу-медсестру
«Я не убийца по натуре, но после ее смерти стало легче»: врач убил мешавшую ему беременную любовницу-медсестру

После того, как Оксана назвала преступников, их задержали, но довольно быстро отпустили. Тогда к делу подключились журналисты, правозащитники и общественники. Активисты организовывали митинги, призывая к справедливому наказанию для убийц. После широкого резонанса расследованием занялись всерьез: следствие и судьбу Оксаны Макар взял под личный контроль президент Виктор Янукович.

Суд был быстрым и недвусмысленным в вынесении приговора. Евгений Краснощёк был приговорён к пожизненному заключению, Максим Присяжнюк получил 15 лет, а Артём Погосян — 14.

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#убийство
#преступление
В Севастополе введён режим ЧС регионального значения из-за мазутных пятен
04 января 2025, 18:47

Фото: istockphoto/Narai Chal

В Севастополе объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. На пляжах Северной стороны и на Золотом пляже в субботу обнаружены новые выбросы мазута.
Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор региона Михаил Развожаев.

«Это не носит пока характера массового загрязнения, но тем не менее следы мазута появляются, остаются на камнях водорослях», — сообщил губернатор Севастополя.

По его словам, с мазутом вполне по силам справиться сотрудникам МЧС при помощи волонтёров. Он рассказал, что береговая линия Севастополя будет поделена на секторы с целью тщательной последовательной расчистки от новых выбросов.

Ранее на восточном побережье Крыма обнаружили два новых участка разлива мазута: в селе Яковенково в районе Кыз-Аульского маяка протяженностью более двух километров и более четырех километров в районе природного заповедника Олукский.

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#губернатор
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#севастополь
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«Я не убийца по натуре, но после ее смерти стало легче»: врач убил мешавшую ему беременную любовницу-медсестру
04 января 2025, 17:43

Фото: istock / icafreitas

В феврале 2017 года в одной из больниц Перми произошло шокирующее происшествие. Рашид Н., заведующий отделением реанимации, убил 27-летнюю медсестру Ксению, которая была на седьмом месяце беременности.
Рашид и его супруга Оксана, работавшая акушером-гинекологом в этой же больнице, были коллегами. Однако на момент трагедии Оксана находилась в декретном отпуске по уходу за ребёнком. Подробности трагедии — в материале «Радио 1».

Вынашивала дочь от любовника под наблюдением его жены-гинеколога

В 2014 году Рашид и Оксана переехали в Кизел, завершив обучение в медицинском вузе. В небольшом городе они познакомились с медсестрой Ксенией, которая одна воспитывала сына. Между ней и Рашидом вспыхнули чувства.

В 2015 году Ксения родила дочь. Оксана помогала ей во время беременности и принимала роды, так как в Кизеле не было гинеколога. Рашид признал отцовство и начал финансово поддерживать ребёнка.

Однако мужчина продолжал жить с Оксаной, обещая Ксении, что разведётся. Когда в сентябре 2016 года у Оксаны родилась дочь, Ксения забеременела снова, скрывая это от Рашида.

В надежде на более высокую зарплату в будущем, Ксения уехала в Пермь, где выучилась на медсестру-анестезистку. Когда она вернулась в Кизел на поздних сроках беременности, то рассказала своей матери, что ждёт ребёнка от Рашида.

Позже выяснилось, что в этой любовной истории была и четвёртая сторона.

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Любовный четвероугольник

До того как Ксения познакомилась с Рашидом в Кизеле, она состояла в отношениях с мужчиной по имени Виталий. По его словам, даже после встречи с Рашидом их отношения продолжались. В 2015 году, когда Ксения родила дочь, Виталий заявил, что является её отцом.

Когда мужчина пришёл к девушке, он увидел Рашида и спросил, почему он здесь. Рашид ответил, что живёт в этом доме.

Чтобы установить отцовство, провели экспертизу ДНК, которая подтвердила, что отцом является Рашид. Но Виталий не согласился с этим и решил вернуть возлюбленную любыми способами.

Юрий Зебзеев, адвокат Рашида, утверждает, что Виталий создал фейковый аккаунт в соцсетях и начал писать Оксане, что её муж общается с Ксенией. Более того, он сообщил ей о возможной беременности Ксении.

Похоже, Виталий думал, что Оксана повлияет на своего мужа и Ксения вернётся к нему.

Предложил сделать аборт

Виталий описывает свою версию событий несколько иначе: 26 февраля 2017 года он задал Оксане вопрос в соцсети, действительно ли Ксения снова ждёт ребёнка от Рашида. Женщина ответила, что ему лучше спросить об этом у самой Ксении. На следующий день после этого разговора произошло убийство.

Узнав, что любовница беременна, Рашид предложил ей сделать аборт. Но было уже слишком поздно — срок беременности превысил шесть месяцев.

Фото: istock / Natalia Kuzina

В итоге они решили, что Ксения родит ребёнка, но сделает это вдали от родного города и не будет наблюдаться у врача по месту жительства, чтобы не вызвать подозрений у законной жены Рашида. Девушка согласилась и встала на учёт по беременности в своей больнице, не обращаясь к Оксане, которая в тот момент была в декретном отпуске.

Однако новость о беременности любовницы быстро дошла до Оксаны. Узнала она об этом от коллег из гинекологического отделения или от Виталия — неясно. Женщина была в ярости и пригрозила Рашиду разводом.

Мужчина был встревожен от будущего сложного разговора. Он позвонил Ксении и потребовал встречи.
Фото: istock / Tero Vesalainen

Они встретились в пункте переливания крови в больнице, где работал Рашид. По словам мужчины, Ксения заявила, что о беременности уже все знают и что она добьётся расставания с женой.

Рашид разгневался и толкнул Ксению на диван. В ходе ссоры он нанёс ей несколько ударов по лицу и телу, а затем обмотал шею силиконовым шлангом и затянул его.

Когда Ксения перестала подавать признаки жизни, Рашид запаниковал. Он метался по кабинету, выпил полстакана спирта, а затем вышел и сказал главврачу:
«Капец. Я, кажется, Ксению убил»

«Несчастный случай»

В разговоре с главврачом Рашид пытался показать гибель своей жертвы как несчастный случай. Он утверждал, что случайно толкнул женщину, из-за чего она упала, ударилась о стол и сломала шею.

Однако следы удушения на шее жертвы опровергали эту версию. В результате он признал правду и написал явку с повинной.

В своём признании Рашид подробно рассказал о своих действиях в тот момент. В частности, он упомянул, что взял силиконовый шланг из соседней комнаты. Но на суде он отрицал этот факт.

«Я не убийца по натуре, но мне стало легче после ее смерти. Хотя в содеянном я раскаиваюсь», — позже признавался мужчина на одном из судебных заседаний.

Решение суда

Пермский краевой суд приговорил убийцу к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и год ограничения свободы.

Фото: istock / AMilkin

У погибшей остались двое детей: пятилетний сын Артур от предыдущих отношений, и дочь, которой едва исполнился год. Марина Леонидовна, мать погибшей, рассказывала, что дети перед сном спрашивали, когда мама вернётся. Сама женщина надеялась, что Ксения просто вышла куда-то и скоро вернётся. Эта мысль хоть немного успокаивала её сердце.

Мать Ксении также обратилась в суд с требованием о возмещении морального ущерба в размере пяти миллионов рублей. В результате судебного разбирательства суд назначил компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей.

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#жертвы
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#статьи
#смерть
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Жительница ХМАО выиграла в новогоднюю ночь 147 млн рублей в лотерею
04 января 2025, 17:41

Фото: istockphoto/Ralf Geithe

Домохозяйка из небольшого посёлка в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в новогоднюю ночь выиграла в лотерею 147 миллионов рублей. Счастливый билет был приобретён ею в отделении «Почты России».
Об этом рассказали в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея», оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Министерства финансов РФ. Рекордный суперприз достался женщине по имени Ольга в розыгрыше новогоднего тиража лотереи «Мечталлион», который состоялся 1 января 2025 года.

Победительница розыгрыша рассказала, что покупка счастливого билета состоялась совершенно случайно. В почтовом отделении на этом настоял её супруг, который напомнил, что, хотя они и не часто играют в лотерею, но участие в новогоднем розыгрыше считают чем-то вроде семейной традиции. Поддержать её на этот раз, как показали последующие события, было правильным шагом.

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#хмао
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Мужчина выстрелил в живот беременной женщине
04 января 2025, 17:03

Фото: istockphoto/Evgenii Palitsyn

В Москве мужчина выстрелил в живот беременной женщине. После этого он сам попытался свести счёты с жизнью.
О страшном происшествии рассказал телеграм-канал Baza. Инцидент произошёл на улице Тёплый стан сегодня, 4 января. 27-летний Михаил поссорился со своей беременной гражданской женой Дарьей. Потеряв контроль над собой, он выстрелил беременной женщине в живот. После этого он попытался покончить с собой.

Полицию и врачей вызвали соседи, услышавшие стрельбу. Сейчас 20-летнюю беременную девушку и её гражданского мужа везут в больницу. Нерождённый ребёнок, по предварительным данным, не пострадал. Мужчина, устроивший стрельбу, находится в состоянии клинической смерти.

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#ребёнок
#контроль
#соседи
#инцидент
#мужчина
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Мазут добрался до элитной виллы Алсу на крымском побережье
04 января 2025, 16:33

Фото: istockphoto/dehooks

Мазут, загрязняющий побережье Чёрного моря после крушения двух танкеров в Керченском проливе, добрался до элитной виллы известной певцы Алсу в Крыму. Дачная резиденция артистки расположена в посёлке Орловка.
По информации телеграм-канала Mash, нефтепродукт достиг Балаклавы, Орловки Любимовки. Чёрную жижу с побережья убирают сотрудник МЧС, но им катастрофически не хватает рабочих рук, срочно нужна помощь волонтёров. Пока на Серебряном пляже в Балаклаве видны лишь единичные пятна мазута — на камнях водорослях. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заверяет, что загрязнение пока не масштабное, с ним вполне по силам справиться специалистам экстренных служб волонтёрам.

Именно здесь, в элитном посёлке Вязовая Роща под Севастополем, отец Алсу 15 лет назад построил поместье. С 2021 года Алсу и Ян Абрамов пытались продать роскошную виллу за 800 миллионов рублей, но покупатель на элитное жильё так и нашёлся.

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#губернатор
#помощь
#жильё
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#загрязнение
#крым
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Мальчик кричал и стучал в дверь, но никто не помог: Когда квартиру открыли, внутри нашли тела троих детей и двух мам
04 января 2025, 16:24

Погибшие дети (Фото: соцсети)

Даже мужчины не могли говорить о пережитом ночью ужасе в Башкирской квартире: они молча стояли на крыльце и курили одну сигарету за другой.
Они узрели, как две женщины и трое детей погибли от отравления газом. Что стало причиной ужасной трагедии — собственная глупость или ошибка при строительстве дома? Подробности читайте в материале «Радио 1».

Включила колонку и упала в обморок

В канун Старого Нового года к Екатерине Морозовой*, хозяйке квартиры, приехала близкая подруга Ольга Байрамова* с тремя детьми: шестилетним сыном и двумя дочерьми восьми и девяти лет. Сама Катя тоже только вернулась из санатория, куда отправила свою двенадцатилетнюю дочь, которая только благодаря этому и выжила.

Женщины выпили по стаканчику, потом ещё и ещё. Екатерина отправилась спать, а Ольга решила принять ванну. Уложив детей, она до конца выкрутила подачу воды на колонке, полным напором пустила газ. А потом неожиданно потеряла сознание.

Фото: istock / Marina_Ph

По одной из версий, у женщины обострилось хроническое заболевание. По странному совпадению именно в этот момент газ начал заполнять квартиру, а огонь в колонке погас.

Выпившая хозяйка квартиры ничего не почувствовала, а вот сын Ольги начал кричать и стучать в дверь. Соседи предположили, что ребенок плачет из-за наказания и решили не беспокоить чужую семью.

Вместе с этим соседи сверху распахнули окна — откуда-то доносился запах газа. Когда крики мальчика стихли, а из-под двери начала вытекать вода, они поняли, что происходит что-то неладное.

Тут же вспомнили, что ключи от квартиры Екатерина оставила кому-то из жильцов. Сосед Николай открыл дверь и замер: в лицо ему ударил запах газа. Он споткнулся о безжизненное тело мальчика, лежащее у порога. Николай попытался привести ребёнка в чувство, но пульс не прощупывался. В коридоре между комнатой и ванной лежала Ольга.

Фото: istock / burcu saritas

В надежде найти хоть кого-то живым, сосед бросился в комнату. Хозяйка квартиры лежала на диване, две маленькие девочки спали на маленьком диване у окна. Николай, не помня себя, начал вытаскивать тела в коридор.

Тем временем прибыли вызванные кем-то сотрудники правоохранительных органов. Спецслужбы отключили газ во всём доме. Тела пролежали в подъезде всю ночь, их увезли только утром.

Хлипкий дом

Соседка Екатерины в интервью «КП-Уфа» рассказала, что квартиры они получили в августе 2014 года по программе сноса ветхого жилья.

«Здесь и стены вон картонные и двери еле держатся. И на газовое оборудование денег пожалели: колонки у нас – китайский ширпотреб. Не так давно у соседки-пенсионерки колонка погасла – ладно, вытащили ее вовремя, откачали. А ведь одна искра — и взлетели бы все на воздух. Газовики на нас уже рукой махнули: говорят, мол, запахнет газом — открывайте окна», — пояснила она
Ту ночь она провела без сна, сидя у кроватки своего ребёнка, пытаясь отойти от шока.

Утром супруг ушёл на работу, а женщина быстро собрала вещи и вместе с ребёнком отправилась к родителям. Ей было страшно оставаться в доме, где был загазован воздух.

Глупость или вина застройщика?

В квартире Морозовой проверили колонку в присутствии специалистов. После этого устройство забрали на экспертизу. По одной из версий, жильцы могли погибнуть из-за собственной неосторожности: окна и вентиляционные отверстия были закрыты.

«Я не могу прокомментировать качество и работоспособность газовых колонок. Дом новый, колонки используются вторую зиму. Одна или две, действительно, ремонтировались газовыми службами. К другим претензий не предъявлялось и не могло быть. К застройщикам у нас претензий тоже нет», — заявил «КП» Ильдар Фасхутдинов, замглавы администрации Бирского района.
Фото: istock / brizmaker

Квартира, полученная Екатериной чуть больше года назад, преобразилась после ремонта. Однако документы на право собственности она ещё не оформила.

Женщина работала вахтовым методом на севере, а дочь оставляла с няней. С Ольгой они были очень близки: обе любили выпить и повеселиться. Екатерина уже несколько месяцев не работала, регулярно употребляла алкоголь. По слухам, её даже кодировали от алкогольной зависимости.

Недавно Ольга познакомила Катю с молодым человеком, который часто приезжал к ней в гости. Однако в тот вечер его никто не видел.

Три рюмки

Соседи предполагали, что инцидент могли подстроить. На кухне обнаружили три рюмки, но был ли там кто-то ещё — неизвестно.

Фото: istock / keira01

В дальнейшем расследование дела опровергнет любые подозрения в криминальной подоплёке.

Расследование и суд по делу длились восемь лет. На скамье подсудимых оказались бывший директор филиала компании «Башкирское специализированное ремонтно-строительное управление противопожарных работ» (БСРСУ ПР) и директор городской газовой службы. Их обвинили в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

При строительстве дома в 2013-2014 годах были допущены нарушения при монтаже дымовых и вентиляционных каналов, что привело к нарушению герметичности и отсутствию тяги. Это привело к накоплению продуктов горения газа в жилых помещениях.

БСРСУ ПР должна была проверить дымоход и вентиляцию до ввода дома в эксплуатацию, но не сделала этого. Директор компании знал об этом, но подписал акт о сдаче дома, не проверив его должным образом. Директор газовой службы также знал о проблемах, но не отключил газ.

Оба подсудимых не признали вину. Один был приговорён к четырём годам лишения свободы, другому назначили 4 года и 6 месяцев. Осуждённые отбывают наказание в колонии общего режима.


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*Имена изменены
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Названы цели предотвращённого теракта в Екатеринбурге
ФСБ: задержанный рассматривал несколько целей теракта в Екатеринбурге
04 января 2025, 15:57

Фото: iStock/aerogondo

Теракт в Екатеринбурге преследовал несколько целей. Об этом рассказал один из задержанных в видеозаписи, представленной ФСБ России.
Ранее ведомство сообщило о задержании четырёх подростков 2007 и 2008 годов рождения, которые собирались совершить теракт с применением самодельного взрывного устройства в месте массового скопления людей в Екатеринбурге. Отмечалось, что они придерживаются идей террористической группировки, запрещённой на территории России.

ФСБ опубликовала запись допроса, в ходе которого молодые люди признались в подготовке теракта.

Один из них подчеркнул, что после изготовления взрывного устройства его планировалось «протестировать», после чего уже применить в ходе теракта. Также террористы после тестирования собирались предпринять несколько попыток использования устройства в различных обстоятельствах.

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#фсб
#екатеринбург
#теракт
#террористы
#запись
#взрывчатка
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ФСБ предотвратила крупный теракт в Екатеринбурге
ФСБ задержала четверых подростков за подготовку теракта в Екатеринбурге
04 января 2025, 15:07

Фото: РИА Новости

Силовики задержали четверых подростков, планировавших совершить теракт в общественном месте в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Отмечается, что сотрудниками ведомства были задержаны четверо россиян 2007 и 2008 годов рождения. Выяснилось, что они разделяют идеи террористической организации, запрещённой на территории России. При этом двое из них также причастны к поджогу служебной машины ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Молодые люди планировали с помощью самодельного взрывного устройства устроить теракт в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге.

Силовики изъяли у подростков компоненты для изготовления взрывного устройства и средства связи, которые содержали инструкции по его изготовлению.

СУ Следственного комитета России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по трём статьям: приготовление к теракту, незаконное хранение и изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств.

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#фсб
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#подростки
#екатеринбург
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Автомобиль с людьми тонет в Москве-реке – фото
Машина с людьми тонет около Лужнецкой набережной в Москве
04 января 2025, 13:33

Фото: iStock/Omnesolum

Автомобиль с людьми тонет на Лужнецкой набережной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что белый Volkswagen врезался в забор около жилого дома на набережной, после чего упала в реку. Спасатели МЧС России уже более получаса не могут вытащить заблокированных внутри водителя и пассажира. По предварительным сведениям, они погибли.

Одна из версий произошедшего гласит, что водитель не справился с управлением, в результате чего влетел в забор, и, пробив его, вылетел в реку.

На месте происшествия работают водолазы, спасатели и оперативные службы.

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#дтп
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