Выжила, чтобы рассказать: Трое нелюдей-мажоров изнасиловали девушку, попытались задушить и заживо сожгли

Фото: istock / cgdeaw
Бывалые преступники предпочитают расчленять тела своих жертв, в то время как «новички» ищут другие способы. Так, трое насильников в украинском городе Николаев задушили и подожгли 19-летнюю девушку. Изверги даже не подозревали, что она выжила.
Оксана горела не меньше шести часов, 55% её тела были покрыты ожогами. Несмотря на страшные травмы, девушка смогла прийти в сознание и рассказать о том, кто это с ней сделал. Подробности ужасающей расправы — в материале «Радио 1».
Вечер быстро перестал быть томным — Оксану напоили до потери сознания. Когда девушка очнулась, то обнаружила, что над ней надругались.
Жертва отчаянно сопротивлялась, что не понравилось хозяевам квартиры. Они несколько раз ударили её и велели замолчать, но Оксана не послушалась. Девушка дралась, кричала и кусалась. А потом сказала, что пойдёт в полицию и напишет заявление на всех троих.
То, что приятный вечер с алкоголем закончился убийством, совершенно не смутило троих насильников. Ужаса от совершенного почему-то не появилось. Убийцы Евгений Краснощек, Максим Присяжнюк и Артем Погосян действовали холодно и расчетливо — есть тело, от него надо избавиться.
Душегубы выбрали нестандартный метод — вынесли тело на строительную площадку, завернули в простыню, сбросили в яму с отходами и подожгли. Преступники даже представить не могли, что Оксана в этот момент была жива.
Почти три недели она боролась за жизнь, но в итоге скончалась в ожоговом центре Донецка – отказали легкие, затем – сердце.
Фото: istock / kieferpix
Второй насильник — сын бывшего высокопоставленного прокурора. Третьим мучителем и убийцей был Евгений Краснощек. Именно он позже признался в расправе над Оксаной. Всем парням было от 21 до 23 лет, и ранее они не имели проблем с законом из-за насилия.
После того, как Оксана назвала преступников, их задержали, но довольно быстро отпустили. Тогда к делу подключились журналисты, правозащитники и общественники. Активисты организовывали митинги, призывая к справедливому наказанию для убийц. После широкого резонанса расследованием занялись всерьез: следствие и судьбу Оксаны Макар взял под личный контроль президент Виктор Янукович.
Суд был быстрым и недвусмысленным в вынесении приговора. Евгений Краснощёк был приговорён к пожизненному заключению, Максим Присяжнюк получил 15 лет, а Артём Погосян — 14.
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«Она не успокоилась – решил задавить»9 марта 2012 года Оксана решила отметить Международный женский день в баре. Вечер оказался насыщенным и интересным — Оксана познакомилась с тремя новыми людьми. Парни предложили продолжить общение в квартире одного из них. Это было опрометчивым решением, но девушка согласилась.
Вечер быстро перестал быть томным — Оксану напоили до потери сознания. Когда девушка очнулась, то обнаружила, что над ней надругались.
Жертва отчаянно сопротивлялась, что не понравилось хозяевам квартиры. Они несколько раз ударили её и велели замолчать, но Оксана не послушалась. Девушка дралась, кричала и кусалась. А потом сказала, что пойдёт в полицию и напишет заявление на всех троих.
«Она орала, руками махала — я ее изнасиловал. Она не успокоилась — решил задавить», — позже заявлял один из преступников во время допроса, опубликованного на YouTube.Фото: istock / Tinnakorn Jorruang
То, что приятный вечер с алкоголем закончился убийством, совершенно не смутило троих насильников. Ужаса от совершенного почему-то не появилось. Убийцы Евгений Краснощек, Максим Присяжнюк и Артем Погосян действовали холодно и расчетливо — есть тело, от него надо избавиться.
Душегубы выбрали нестандартный метод — вынесли тело на строительную площадку, завернули в простыню, сбросили в яму с отходами и подожгли. Преступники даже представить не могли, что Оксана в этот момент была жива.
Выжила, чтобы рассказатьПосле содеянного Оксана провела в мучениях всю ночь. Её обнаружили только следующим утром. У девушки было обожжено 55% тела, печень буквально сварилась. Некоторые мышцы полностью исчезли, а часть костей превратилась в пепел. Ей также пришлось ампутировать руку. Несмотря на это, Оксана пришла в сознание и назвала имена и адрес своих мучителей.
Почти три недели она боролась за жизнь, но в итоге скончалась в ожоговом центре Донецка – отказали легкие, затем – сердце.
Фото: istock / kieferpix
Дети влиятельных людейВыяснилось, что хозяин квартиры, в которой мучили Оксану — Максим Присяжнюк, — пасынок бывшего главы Еланецкого района в Николаевской области. Помимо этого, в последнее время он работал с молодежью в горсовете, а до этого был активистом Союза молодежи Партии регионов.
Второй насильник — сын бывшего высокопоставленного прокурора. Третьим мучителем и убийцей был Евгений Краснощек. Именно он позже признался в расправе над Оксаной. Всем парням было от 21 до 23 лет, и ранее они не имели проблем с законом из-за насилия.
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После того, как Оксана назвала преступников, их задержали, но довольно быстро отпустили. Тогда к делу подключились журналисты, правозащитники и общественники. Активисты организовывали митинги, призывая к справедливому наказанию для убийц. После широкого резонанса расследованием занялись всерьез: следствие и судьбу Оксаны Макар взял под личный контроль президент Виктор Янукович.
Суд был быстрым и недвусмысленным в вынесении приговора. Евгений Краснощёк был приговорён к пожизненному заключению, Максим Присяжнюк получил 15 лет, а Артём Погосян — 14.
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Алина Юрчак