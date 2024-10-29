Искал девственницу: почему «Каменский Чикатило» насиловал и убивал детей и как мучительно умирал в колонии

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В колонии «Белый лебедь» умер от рака «Каменский Чикатило» Роман Бурцев. Это произошло еще в 2023 году, однако известно о смерти педофила стало известно только сейчас. «Радио 1» рассказывает историю маньяка, который в период с 1993 по 1996 годы изнасиловал и убил пятерых детей в Каменске-Шахтинском Ростовской области.
Родился в семье алкоголиков
Бурцев родился 13 апреля 1971 года в Каменске-Шахтинском. Его родители были алкоголиками. Он рос сам по себе и был застенчивым ребенком, а уже в 13 лет попал в милицию после нападения на девочку. Он затащил ее в подвал и попытался раздеть. Однако на крики ребенка прибежали взрослые. Романа тогда поставили на учет.
После того случая молодой человек не привлекал к себе внимания. После окончания школы он пошел в армию, а после отучился в ПТУ и устроился электросварщиком в цех.
При этом 22-летний Бурцев испытывал проблемы в общении с женщинами. Он хотел связать жизнь исключительно с девственницей, которой среди ровесниц он найти не смог. Тогда в его голову пришла жуткая идея – переключиться на детей.
Первая жертва Бурцева
В сентябре 1993 года он совершил свое первое убийство. Бурцев подкараулил своих жертв на свалке. 12-летний мальчик Женя и семилетняя девочка Олеся гуляли там без взрослых, а вокруг никого не было. Мужчина решил сначала убить брата, чтобы тот не мешал ему. Тогда он заманил ребенка и несколько раз ударил его железным прутом по голове, после чего мальчик умер.
После этого Бурцев схватил малышку и изнасиловал ее, а после задушил. Тела убитых детей он завалил мусором и спокойно отправился домой.
Фото: iStock/FOTOKITA
Другие жертвы маньяка
Еще год спустя Бурцев напал на девятилетнюю Аню. Он изнасиловал и убил ее на берегу реки, куда притащил силой.
В 1996 году маньяк вывез на кладбище девятилетнюю Ирину. Там он изнасиловал и задушил ее. Следующее и последнее свое нападение он совершил через 15 дней. Бурцев утащил в лес двенадцатилетнюю Наташу, где также убил после изнасилования. Однако на этот раз маньяк допустил ошибку.
Маньяк совершил ошибку
До этого момента милиции не удавалось обнаружить тела убитых детей. Однако для того, чтобы спрятать тело своей последней жертвы Бурцев попросил лопату у бабушки, жившей неподалеку. Тело ребенка нашли на следующий день. Позже именно эта бабушка и описала следователям лицо подозрительного мужчины. Тогда силовики подняли архивы и вышли на Бурцева, который в 13 лет пытался раздеть девочку в подвале.
На момент последнего убийства Бурцеву было 25 лет. Он был женат и растил дочь.
Сначала он не признавал вину в совершенных преступлениях, однако позже сдался под давлением силовиков и показал могилы всех убитых детей. По словам душегуба, именно к девочкам его влекло всю жизнь, а женщин он боялся, что и переросло в насилие.
Приговор и жуткая смерть
В 1997 году суд приговорил Бурцева к смертной казни. Однако в этом же году в России вступил в силу мораторий, тогда наказание заменили на пожизненное. Маньяк до конца своих дней отбывал наказание в колонии «Белый лебедь». В 52 года он скончался от онкологии. На похороны родственники не пришли.
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