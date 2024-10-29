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Искал девственницу: почему «Каменский Чикатило» насиловал и убивал детей и как мучительно умирал в колонии

Серийный убийца и насильник Бурцев умер от рака в колонии Пермской области
29 октября 2024, 15:14
Фото: iStock/fotocelia

Фото: iStock/fotocelia

В колонии «Белый лебедь» умер от рака «Каменский Чикатило» Роман Бурцев. Это произошло еще в 2023 году, однако известно о смерти педофила стало известно только сейчас. «Радио 1» рассказывает историю маньяка, который в период с 1993 по 1996 годы изнасиловал и убил пятерых детей в Каменске-Шахтинском Ростовской области.

Родился в семье алкоголиков


Бурцев родился 13 апреля 1971 года в Каменске-Шахтинском. Его родители были алкоголиками. Он рос сам по себе и был застенчивым ребенком, а уже в 13 лет попал в милицию после нападения на девочку. Он затащил ее в подвал и попытался раздеть. Однако на крики ребенка прибежали взрослые. Романа тогда поставили на учет.

После того случая молодой человек не привлекал к себе внимания. После окончания школы он пошел в армию, а после отучился в ПТУ и устроился электросварщиком в цех.



При этом 22-летний Бурцев испытывал проблемы в общении с женщинами. Он хотел связать жизнь исключительно с девственницей, которой среди ровесниц он найти не смог. Тогда в его голову пришла жуткая идея – переключиться на детей.

Первая жертва Бурцева


В сентябре 1993 года он совершил свое первое убийство. Бурцев подкараулил своих жертв на свалке. 12-летний мальчик Женя и семилетняя девочка Олеся гуляли там без взрослых, а вокруг никого не было. Мужчина решил сначала убить брата, чтобы тот не мешал ему. Тогда он заманил ребенка и несколько раз ударил его железным прутом по голове, после чего мальчик умер.

После этого Бурцев схватил малышку и изнасиловал ее, а после задушил. Тела убитых детей он завалил мусором и спокойно отправился домой.

Фото: iStock/FOTOKITA

Другие жертвы маньяка


Через год Бурцев вновь отправился на поиски жертвы. Тогда ему попалась 12-летняя Марина. Девочка искала потерявшегося кота, а Бурцев предложил помочь ей. Они сели на его мотоцикл, и маньяк увез Марину на пустырь, где изнасиловал и убил. Тело он спрятал.

Еще год спустя Бурцев напал на девятилетнюю Аню. Он изнасиловал и убил ее на берегу реки, куда притащил силой.

В 1996 году маньяк вывез на кладбище девятилетнюю Ирину. Там он изнасиловал и задушил ее. Следующее и последнее свое нападение он совершил через 15 дней. Бурцев утащил в лес двенадцатилетнюю Наташу, где также убил после изнасилования. Однако на этот раз маньяк допустил ошибку.

Маньяк совершил ошибку


До этого момента милиции не удавалось обнаружить тела убитых детей. Однако для того, чтобы спрятать тело своей последней жертвы Бурцев попросил лопату у бабушки, жившей неподалеку. Тело ребенка нашли на следующий день. Позже именно эта бабушка и описала следователям лицо подозрительного мужчины. Тогда силовики подняли архивы и вышли на Бурцева, который в 13 лет пытался раздеть девочку в подвале.

На момент последнего убийства Бурцеву было 25 лет. Он был женат и растил дочь.

Сначала он не признавал вину в совершенных преступлениях, однако позже сдался под давлением силовиков и показал могилы всех убитых детей. По словам душегуба, именно к девочкам его влекло всю жизнь, а женщин он боялся, что и переросло в насилие.

Приговор и жуткая смерть


В 1997 году суд приговорил Бурцева к смертной казни. Однако в этом же году в России вступил в силу мораторий, тогда наказание заменили на пожизненное. Маньяк до конца своих дней отбывал наказание в колонии «Белый лебедь». В 52 года он скончался от онкологии. На похороны родственники не пришли.

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В больнице 10-месячному ребенку ввели средство для усыпления животных: девочка скончалась, кто виноват
29 октября 2024, 15:17

Фото: istockphoto/globalmoments

В феврале 2022 года в одну из больниц Темрюка поступила 10-месячная девочка. Ребенок случайно опрокинул на себя кружку с кипятком и получил ожоги. Врачи настояли на госпитализации, но заверили, что жизни ребенка ничего не угрожает. Ночью того же дня малышка скончалась в палате. Подробности – в материале «Радио 1».

Обстоятельства гибели ребенка


Мать девочки рассказала журналистам «КП-Кубань», что после госпитализации ребенка в палату к девочке вошла медсестра. Не включая свет и используя лишь фонарик на телефоне, она сообщила, что необходимо промыть катетер, при этом в руках у неё были шприцы. После ухода медсестры 10-месячная пациентка перестала дышать и двигаться. В панике мать выбежала в коридор, позвав на помощь. Врач попытался провести реанимацию, но было уже слишком поздно — девочку спасти не удалось.


Что говорят в больнице


В первые дни в больнице медперсонал упорно утверждал, что причиной смерти стало неправильное кормление. Якобы девочка задохнулась пищевыми массами. При этом слова матери девочки о том, что она кормила дочь задолго до трагедии, не имели для врачей никакого значения.

Фото: istockphoto/kan2d

Результаты экспертизы


Полную картину произошедшего раскрыла судебная экспертиза. Выяснилось, что медсестра промыла катетер не тем раствором, который требовался. По ошибке она использовала препарат, предназначенный для наркоза и усыпления животных.
Медсестра свою вину не признала.

«В ночь на 13 февраля 2022 года обвиняемая, небрежно относясь к своим профессиональным обязанностям, ненадлежащим образом оказала медицинскую помощь малолетней при промывании катетера. Состояние ребенка резко ухудшилось, что привело к её смерти», — сообщили правоохранители после завершения расследования.

На суде 25-летняя медсестра продолжала настаивать на своей невиновности. В результате ей назначили два года ограничения свободы и такой же срок запрета на занятие лечебной деятельностью.

Иск ​в шесть миллионов


В середине октября стало известно, что родители 10-месячной девочки из Темрюка, скончавшейся в больнице, подали иск на компенсацию морального вреда. После консультаций с адвокатами они определили сумму иска в шесть миллионов рублей.

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#больница
#краснодарский край
#убийство
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Суд вынес приговор убийце экс-командира подлодки «Краснодар»
На Кубани убийцу экс-командира подлодки «Краснодар» приговорили к 25 годам тюрьмы
29 октября 2024, 15:13

Фото: iStock/Zolnierek

Краснодарский краевой суд приговорил к 25 годам тюрьмы Сергея Денисенко, убившего экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Об этом сообщает РИА Новости.
Из приговора следует, что Денисенко первые пять лет будет находить в тюрьме, а остаток срока – в колонии строгого режима. Также ему был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничение свободы на срок 1 год 9 месяцев после освобождения.

По версии следствия, в октябре 2022 года Денисенко вступил в организованную группу, руководство которой поручило ему убить бывшего командира подлодки «Краснодар» из-за служебной деятельности офицера. Некоторое время злоумышленник следил за командиром, изучал его распорядок дня. Затем 10 июля 2023 года он подкараулил жертву в лесопарковой зоне, где Ржицкий совершал пробежки, и выстрелил в него из пистолета с глушителем, полученным от руководства группировки. После этого он скрылся из города, но вскоре был задержан.

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#приговор
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#тюрьма
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Актёра Смольянинова* заочно арестовали за фейки о ВС РФ
29 октября 2024, 14:19

Фото: iStock/Zolnierek

Актёра Артура Смольянинова* заочно арестовали по статьям о фейках о ВС РФ и возбуждении ненависти либо вражды. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что решением Басманного суда Москвы он арестован на два месяца. Срок будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории России.

В пресс-службе суда подчеркнули, что актёру заочно предъявлено обвинение в действиях, которые направлены на возбуждение ненависти или вражды в интернете, а также распространение заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти.

Также Смольянинов* объявлен в международный розыск.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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#фейки
#вс рф
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Дым от пожаров в Китае добрался до России
Дым от пожаров в Китае проник в Приамурье
29 октября 2024, 13:59

Фото: iStock/ Alena Ivochkina

Над Приамурьем появилось задымление, в воздухе чувствуется запах гари. Причина кроется в масштабных пожарах на территории Китая.
Жители Благовещенска пожаловались на задымление и плохой запах. Подобные недовольства поступали и из Благовещенского, Тамбовского, Константиновского, Михайловского и Свободненского округов.

Из-за большого количества пожаров в Китае, где зафиксировали около 200 очагов возгораний, и появился дым на территории России, считает Региональный диспетчерский штаб Амурской авиабазы.

Ближайшая термоточка располагается в тридцати километрах от Благовещенска и в четырёх километрах от Свободненского района. Южный ветер разнёс дым на шесть Приамурских округов. 30 октября ветер изменит направление и тогда дым и неприятный запах пропадут, сообщают метеорологи.

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Школьник получил пулю в висок на уроке по ОБРЗ
В Прикамье школьник получил ранение из пневматической винтовки на уроке ОБРЗ
29 октября 2024, 12:48

Фото: iStock/adgafoto

В Прикамье 15-летний подросток получил ранение из пневматической винтовки в висок во время урока по основам безопасности и защиты родины (ОБЗР). Об этом пишет «Парма новости».
Отмечается, что инцидент произошёл 16 октября в одной из школ региона. Учитель физкультуры в спортивном зале проводила урок для девятиклассников. Она не имела специальной подготовки и оборудования для стрельбы.

В тот день педагог не хотела проводить такой урок, осознавая все риски, но руководство школы настояло. В результате, когда женщина отошла, школьник получил ранение в правый висок. Когда учительница узнала о произошедшем, ей стало плохо.

В школу прибыла скорая помощь, фельдшеры оказали подростку первую помощь. Юношу госпитализировали в реанимацию, а затем на вертолёте доставили в Пермь. Там в отделении нейрохирургии ему провели операцию. Врачи удалили ему осколки повреждённой кости, но не смогли достать пулю. Теперь до конца жизни у парня будет множество ограничений.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело о халатности. Учеников школы перевели на дистанционное обучение. В настоящее время рассматриваются две версии произошедшего. По одной из них две школьницы могли одновременно выстрелить из винтовок, а одна из пуль отрикошетила от стены и попала в подростка. По второй версии пулю в школьника выпустил его одноклассник.

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#уголовное дистанционное ранение
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Блогерша Кристина Рэй найдена мёртвой в Сочи
29 октября 2024, 12:15

Фото: istockphoto/blinow61

В Сочи предположительно найдена мёртвой модель и блогер Кристина Рэй (настоящее имя — Кристина Кожевникова). Труп девушки найден в коллекторе в Хостинском районе.
Предварительно, Кристину опознали по характерным татуировкам, сообщает телеграм-канал Baza. Точное опознание будет возможно после проведения судебно-медицинской экспертизы. Тогда же станет известна и причина смерти девушки. Обстоятельства её гибели сейчас устанавливают правоохранители.

Кристина Кожевникова перестала выходить на связь 28 сентября. Как рассказали полицейским родные модели, она долгое время страдала от наркотической зависимости. За несколько дней до своего исчезновения девушка узнала, что её хотят положить в реабилитационный центр. Полиция установила, что в день, когда она пропала, Кристина пошла доставать наркотики.

Когда модели и блогерше исполнилось 22 года, она попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых больших в России губ. Девушка неоднократно накачивала губы, но позже удалила филлеры и вернулась к обычной внешности.

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#наркотики
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#сочи
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ФСБ представила кадры задержания пытавшегося передать ЦРУ секретные сведения
29 октября 2024, 12:01

Фото: iStock/BrianAJackson

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры задержания и вынесения приговора IT-специалисты Фирузу Дадобоеву, который пытался передать ЦРУ сведения, представляющие гостайну. Соответствующие кадры представлены в Telegram-канале ТАСС.

Ранее в этот день сообщалось, что Московский городской суд вынес приговор Дадобоеву. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Напомним, что Дадобоев незаконным путём получил сведения, относящиеся к гостайне. Затем он предпринял попытку передать их американской разведке, но был задержан сотрудниками ФСБ РФ в октябре 2022 года.

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#разведка
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#приговор
#наказание
#кадры
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Появились кадры поджога человека в центре Санкт-Петербурга
Момент поджога мужчины в центре Санкт-Петербурга попал на камеру
29 октября 2024, 12:00

Фото: iStock/ boboling

Житель Санкт-Петербурга бросил горящую полиэтиленовую обертку от колбасы на спящего на входе в подвальное помещение горожанина.
27 октября в экстренные службы города поступило сообщение от очевидца, который рассказал, что у входа в подвал дома на Лиговском проспекте горит мужчина. На место происшествия прибыли полицейские.

«По прибытию правоохранителей на место происшествия был обнаружен труп неизвестного мужчины, с обгоревшими руками и ногами. На вид ему около 35 лет», — сообщает «Оперативное прикрытие».
Позже выяснилось, что пострадавшего сожгли живьём.

«Пьяный 35-летний уроженец Петрозаводска, действуя с внезапно возникшим умыслом, поджег ранее неизвестного ему мужчину, который скончался на месте происшествия от термических ожогов», — рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.
После происшествия преступник попробовал укрыться в Тверской области, но правоохранительные органы нашли его и задержали. Против него возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью.

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Бастрыкин поручил провести проверку угроз в адрес семьи Ильи Резника
29 октября 2024, 11:27

Александр Бастрыкин (Фото: сайт Кремля)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту поступления угроз в адрес семьи народного артиста РФ Ильи Резника. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что внук Резника подвергся оскорблениям по национальному признаку со стороны студентов вуза, в котором он обучается.

Также отец молодого человека утверждает, что угрозы начали поступать и в адрес остальных членов семьи после того, как сын дал отпор обидчикам.

Бастрыкин поручил руководителю главного управления СК РФ по городу Москве Андрею Стрижову организовать проверку по данному факту и предоставить доклад с её итогами.

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