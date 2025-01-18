«Была для него вещью»: дочь предпринимателя погибла после изнасилования отцом, почему суд оправдал его

Фото: iStock/winyoo08
Страшная трагедия произошла в городе Пермь июльским вечером 2014 года. Местный предприниматель изнасиловал собственную 17-летнюю дочь в санатории «Демидково». После долгих разбирательств и незаконного оправдания отца девочка совершила самоубийство.
Подробности трагической судьбы подростка читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH
Пермская семья, состоящая из четырёх человек — отца-предпринимателя, матери, которая ведёт домашнее хозяйство, и двоих детей, 13 и 17 лет, — отправилась праздновать день рождения в санаторий «Демидково». Торжество по случаю тринадцатилетия брата потерпевшей прошло в тесном семейном кругу, среди приглашённых были только близкие друзья семьи и их дети.
После застолья все разошлись по номерам и легли спать. Ночью девушку домогательствами разбудил отец. В состоянии шока после случившегося 17-летняя девушка не смогла ничего придумать, кроме как обратиться на ресепшен санатория. И уже с помощью сотрудников оздоровительного комплекса о происшествии узнали правоохранители.
Фото: iStock/Paul Gorvett
После заявления об изнасиловании началась череда экспертиз и расследование. Анализ образцов, взятых с постельного белья и слизистых оболочек пострадавшей, однозначно свидетельствовал о том, что имело место сексуальное насилие со стороны отца. Однако подозреваемый сознаваться не собирался и настаивал на версии оговора.
5 февраля 2015 года было вынесено первое решение по данному уголовному делу. Алевтина Тарабасова, судья Добрянского районного суда, признала обвиняемого невиновным, поскольку не было установлено, что преступление действительно имело место. Потерпевшая, на время следствия изолированная от семьи, вновь была возвращена под одну крышу с насильником.
Фото: iStock/aradaphotography
С решением суда многие были не согласны, и 1 апреля Пермский краевой суд возобновил рассмотрение дела, признав необоснованным решение районного суда. На допросах девушка успела рассказать, что отец часто рукоприкладствовал. А еще то невзначай за грудь тронет, то внезапно в комнату войдет, когда она переодевается. А когда ей было 11 лет, он зашел к ней в комнату и стал к ней приставать. Тогда она отреагировала жестко, но после этого стало еще хуже.
А через две недели после возобновления расследования девушка покончила с собой. Следователи в дополнение к делу об изнасиловании возбудили уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».
Фото: iStock/simpson33
Спустя два месяца после трагической гибели девушки, подвергшейся изнасилованию, 16 июня 2015 года, подозреваемый был взят под стражу, а 29 июня суд вынес приговор — восемь лет лишения свободы.
Судья, по непонятным причинам вынесшая оправдательный приговор, также не осталась в стороне.
К сожалению, даже после смерти дочери мать продолжала утверждать, что уголовное дело выстроено на обмане и ее муж не мог совершить такое страшное преступление.
Читайте также:
В Челябинске ребёнок сжёг квартиру, играя со спичками
«Звал Трампа нацистом, а сам оказался педофилом»: Популярного «анти-трамп» карикатуриста арестовали за сотни детских порно
Самоубийство на пике успеха? Топ-менеджера ГК «Благо» нашли мёртвым в гараже
Детский праздник
Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH
Пермская семья, состоящая из четырёх человек — отца-предпринимателя, матери, которая ведёт домашнее хозяйство, и двоих детей, 13 и 17 лет, — отправилась праздновать день рождения в санаторий «Демидково». Торжество по случаю тринадцатилетия брата потерпевшей прошло в тесном семейном кругу, среди приглашённых были только близкие друзья семьи и их дети.
После застолья все разошлись по номерам и легли спать. Ночью девушку домогательствами разбудил отец. В состоянии шока после случившегося 17-летняя девушка не смогла ничего придумать, кроме как обратиться на ресепшен санатория. И уже с помощью сотрудников оздоровительного комплекса о происшествии узнали правоохранители.
Никто не смог восстановить справедливость
Фото: iStock/Paul Gorvett
После заявления об изнасиловании началась череда экспертиз и расследование. Анализ образцов, взятых с постельного белья и слизистых оболочек пострадавшей, однозначно свидетельствовал о том, что имело место сексуальное насилие со стороны отца. Однако подозреваемый сознаваться не собирался и настаивал на версии оговора.
«Девочка изобретательная. Она нашла в мусорном ведре использованный презерватив (мы с женой утром занимались сексом) и намазала себе там», — утверждал насильник.Эту версию подтверждала и мать девочки, полностью вставшая на сторону отца.
5 февраля 2015 года было вынесено первое решение по данному уголовному делу. Алевтина Тарабасова, судья Добрянского районного суда, признала обвиняемого невиновным, поскольку не было установлено, что преступление действительно имело место. Потерпевшая, на время следствия изолированная от семьи, вновь была возвращена под одну крышу с насильником.
Самоубийство от безысходности
Фото: iStock/aradaphotography
С решением суда многие были не согласны, и 1 апреля Пермский краевой суд возобновил рассмотрение дела, признав необоснованным решение районного суда. На допросах девушка успела рассказать, что отец часто рукоприкладствовал. А еще то невзначай за грудь тронет, то внезапно в комнату войдет, когда она переодевается. А когда ей было 11 лет, он зашел к ней в комнату и стал к ней приставать. Тогда она отреагировала жестко, но после этого стало еще хуже.
«Я была для него вещью, объектом сексуального удовлетворения», — цитирует слова постадавшей КП-Пермь.
А через две недели после возобновления расследования девушка покончила с собой. Следователи в дополнение к делу об изнасиловании возбудили уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».
Виновных призвали к ответу
Фото: iStock/simpson33
Спустя два месяца после трагической гибели девушки, подвергшейся изнасилованию, 16 июня 2015 года, подозреваемый был взят под стражу, а 29 июня суд вынес приговор — восемь лет лишения свободы.
Судья, по непонятным причинам вынесшая оправдательный приговор, также не осталась в стороне.
«Члены квалифколлегии приняли единогласное решение наложить на судью Добрянского районного суда Пермского края Алевтину Тарабасову дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий и лишение пятого квалификационного класса», — говорится на сайте суда.
К сожалению, даже после смерти дочери мать продолжала утверждать, что уголовное дело выстроено на обмане и ее муж не мог совершить такое страшное преступление.
«Я пытаюсь сохранить семью. Не разрушайте последнее, что осталось. Это наша личная жизнь, и касается только нас. Это был оговор. Дочка оговорила мужа», — говорила мать журналистам.
Читайте также:
В Челябинске ребёнок сжёг квартиру, играя со спичками
«Звал Трампа нацистом, а сам оказался педофилом»: Популярного «анти-трамп» карикатуриста арестовали за сотни детских порно
Самоубийство на пике успеха? Топ-менеджера ГК «Благо» нашли мёртвым в гараже
Елена Генералова