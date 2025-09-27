Достижения.рф

Монумент космонавту Юрию Гагарину откроют в Турции летом 2026 года

В Анкаре установят памятник Юрию Гагарину
Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Памятник Юрию Гагарину появится в столице Турции в 2026 году. Об этом сообщил министр правительства Москвы Сергей Черёмин после визита делегации столичных властей и предпринимателей в Анкару, передаёт ТАСС.



По его словам, ранее реализация проекта была отложена из-за пандемии и последующих событий, но сейчас стороны пришли к окончательному соглашению.

«Практически все детали у нас уже обсуждены, решение принято, остаются технические аспекты», — отметил Черёмин.
Монумент первому космонавту планируется установить в парке «Дикмен Вадиси».

В ответ в Москве появится памятник известному турецкому поэту Юнусу Эмре — его установят в «Музеоне». Проект уже получил одобрение от МИД и министерства культуры Турции.
Софья Метелева

