Монумент космонавту Юрию Гагарину откроют в Турции летом 2026 года

27 сентября 2025, 19:04

В Анкаре установят памятник Юрию Гагарину

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Памятник Юрию Гагарину появится в столице Турции в 2026 году. Об этом сообщил министр правительства Москвы Сергей Черёмин после визита делегации столичных властей и предпринимателей в Анкару, передаёт ТАСС.





По его словам, ранее реализация проекта была отложена из-за пандемии и последующих событий, но сейчас стороны пришли к окончательному соглашению.





«Практически все детали у нас уже обсуждены, решение принято, остаются технические аспекты», — отметил Черёмин.