Монумент космонавту Юрию Гагарину откроют в Турции летом 2026 года
В Анкаре установят памятник Юрию Гагарину
Памятник Юрию Гагарину появится в столице Турции в 2026 году. Об этом сообщил министр правительства Москвы Сергей Черёмин после визита делегации столичных властей и предпринимателей в Анкару, передаёт ТАСС.
По его словам, ранее реализация проекта была отложена из-за пандемии и последующих событий, но сейчас стороны пришли к окончательному соглашению.
«Практически все детали у нас уже обсуждены, решение принято, остаются технические аспекты», — отметил Черёмин.Монумент первому космонавту планируется установить в парке «Дикмен Вадиси».
В ответ в Москве появится памятник известному турецкому поэту Юнусу Эмре — его установят в «Музеоне». Проект уже получил одобрение от МИД и министерства культуры Турции.