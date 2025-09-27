Израильтянам массово звонят от имени иранских структур с подозрительными предложениями
Израильская полиция зафиксировала всплеск жалоб от граждан, получивших подозрительные звонки с неизвестных номеров. По данным ТАСС, силовики подозревают, что за этим стоит иранская разведка, якобы пытавшаяся привлечь израильтян к сотрудничеству.
В официальном сообщении правоохранительных органов отмечается, что только за последние часы на горячую линию поступили сотни обращений. Граждане сообщают, что им звонили и предлагали присоединиться к некой иранской организации.
Полицейские считают, что подобные звонки могут быть попыткой спровоцировать панику в условиях военного напряжения. Также, по их словам, это напоминает о случаях, когда иранские спецслужбы пытались завербовать израильтян — как внутри страны, так и за её пределами — для сбора разведданных или подготовки терактов.
Читайте также: