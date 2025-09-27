Израильтянам массово звонят от имени иранских структур с подозрительными предложениями

27 сентября 2025, 18:45

Израиль обвинил Иран в попытках завербовать граждан через телефоны

Фото: Istock / RowanSkye

Израильская полиция зафиксировала всплеск жалоб от граждан, получивших подозрительные звонки с неизвестных номеров. По данным ТАСС, силовики подозревают, что за этим стоит иранская разведка, якобы пытавшаяся привлечь израильтян к сотрудничеству.