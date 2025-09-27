Достижения.рф

Израильтянам массово звонят от имени иранских структур с подозрительными предложениями

Израиль обвинил Иран в попытках завербовать граждан через телефоны
Фото: Istock / RowanSkye

Израильская полиция зафиксировала всплеск жалоб от граждан, получивших подозрительные звонки с неизвестных номеров. По данным ТАСС, силовики подозревают, что за этим стоит иранская разведка, якобы пытавшаяся привлечь израильтян к сотрудничеству.



В официальном сообщении правоохранительных органов отмечается, что только за последние часы на горячую линию поступили сотни обращений. Граждане сообщают, что им звонили и предлагали присоединиться к некой иранской организации.

Полицейские считают, что подобные звонки могут быть попыткой спровоцировать панику в условиях военного напряжения. Также, по их словам, это напоминает о случаях, когда иранские спецслужбы пытались завербовать израильтян — как внутри страны, так и за её пределами — для сбора разведданных или подготовки терактов.

Софья Метелева

