Эрдоган заявил о подливающих бензин в огонь конфликта на Украине «баронах войны»

27 сентября 2025, 17:34

Эрдоган: бароны войны подливают бензин в огонь конфликта на Украине

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ряд государств в эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Haberler.