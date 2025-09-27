Эрдоган заявил о подливающих бензин в огонь конфликта на Украине «баронах войны»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ряд государств в эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Haberler.
По его словам, в разгар конфликта между Россией и Украиной, когда «бароны войны подливали масло в огонь», Анкара стремились к справедливому миру. Эрдоган отметил, что Турция прилагает аналогичные усилия в Газе. Других подробностей турецкий лидер не предоставил.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
