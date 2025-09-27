В Сирии выдан ордер на арест беглого Башара Асада

27 сентября 2025, 14:51

Экс-президент Сирии Башар Асад обвинён в убийствах и пытках

Башар Асад (Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин)

Сирийские власти выдали ордер на арест бывшего президента Башара Асада. Как сообщает Sana, ему инкриминируют незаконные задержания, умышленные убийства и применение пыток, которые привели к смертям людей.