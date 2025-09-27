В Сирии выдан ордер на арест беглого Башара Асада
Экс-президент Сирии Башар Асад обвинён в убийствах и пытках
Сирийские власти выдали ордер на арест бывшего президента Башара Асада. Как сообщает Sana, ему инкриминируют незаконные задержания, умышленные убийства и применение пыток, которые привели к смертям людей.
Решение было принято по иску родственников жертв событий 23 ноября 2011 года в городе Дераа, когда произошли столкновения между правительственными силами и оппозицией.
Выданный ордер создаёт юридическую основу для запроса о розыске Асада через Интерпол.
В декабре 2024 года Асад вместе с семьёй и ближайшими соратниками покинул страну и переехал в Москву, где получил политическое убежище.
