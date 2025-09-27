Достижения.рф

В Сирии выдан ордер на арест беглого Башара Асада

Экс-президент Сирии Башар Асад обвинён в убийствах и пытках
Башар Асад (Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин)

Сирийские власти выдали ордер на арест бывшего президента Башара Асада. Как сообщает Sana, ему инкриминируют незаконные задержания, умышленные убийства и применение пыток, которые привели к смертям людей.



Решение было принято по иску родственников жертв событий 23 ноября 2011 года в городе Дераа, когда произошли столкновения между правительственными силами и оппозицией.

Выданный ордер создаёт юридическую основу для запроса о розыске Асада через Интерпол.

В декабре 2024 года Асад вместе с семьёй и ближайшими соратниками покинул страну и переехал в Москву, где получил политическое убежище.

