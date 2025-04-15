«Моральный закон во мне»: россиянин нашел под мостом послание от философа Канта

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Житель Калининграда обнаружил под мостом столетнее послание от философа Иммануила Канта. Об этом «Клопс» заявил коллекционер Сергей Попов, который получил в подарок артефакт.
Со слов коллекционера, россиянин, который отдал ему ценную находку, трудился на раскопках. На табличке можно прочесть наиболее известный императив немецкого философа.
Попов выдвинул предположение, что этот исторический предмет может представлять собой копию памятной плиты, установленной под стенами Королевского замка в честь 100-летия со дня кончины философа. Коллекционер отметил, что табличку могли изготовить до начала Первой мировой войны.
Попов уточнил, что очистил находку от окислов и собирается оставить ее в личной коллекции.
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«Две вещи наполняют душу все новым и возрастающим восхищением и благоговением — звездное небо надо мной и моральный закон во мне», — гласит изречение Канта.
Попов выдвинул предположение, что этот исторический предмет может представлять собой копию памятной плиты, установленной под стенами Королевского замка в честь 100-летия со дня кончины философа. Коллекционер отметил, что табличку могли изготовить до начала Первой мировой войны.
Попов уточнил, что очистил находку от окислов и собирается оставить ее в личной коллекции.
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Ольга Енгалычева