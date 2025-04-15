Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ «По некоторым неформальным каналам просила не наказывать»: в Госдуме объяснили, почему Пугачеву все еще не признали иноагентом

«По некоторым неформальным каналам просила не наказывать»: в Госдуме объяснили, почему Пугачеву все еще не признали иноагентом

Депутат Госдумы Милонов: Пугачеву все еще не признали иноагентом из-за связей
Алла Пугачева (Фото: Инстаграм** @alla_orfey)

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм** @alla_orfey)

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Аллу Пугачеву все еще не включили в реестр иноагентов из-за оставшихся связей Примадонны в РФ. Парламентария процитировало издание NEWS.ru.
Милонов отметил, что до отъезда из России Алла «комфортно себя чувствовала в любых кабинетах.

«Думаю, несмотря на свою позицию, она по некоторым неформальным каналам просила не наказывать ее и войти в ее положение», — выразил свое мнение депутат.

В интервью с тем же изданием продюсер Сергей Лавров поддержал Милонова. Он уверен, что российское правительство и руководители телеканалов «терпят и прощают» Примадонне больше, чем кому-либо из отечественных звезд шоу-бизнеса.

Ранее шоумен Максим Галкин* поздравил жену, певицу Аллу Пугачёву, с 76-м днем рождения.

Напомним, что в 2022 году Примадонна покинула Россию вместе с супругом и детьми.

Читайте также:

Юрист Русяев объяснил, могут ли признать покинувшую Россию Пугачёву иноагентом

Раскрыты многомиллионные заработки выступающего в Европе Максима Галкина*

Кристина Орбакайте поделилась редкими кадрами в день 76-летия Аллы Пугачёвой

*Признан Минюстом РФ иноагентом

**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#алла пугачёва
#иноагенты
#правительство
#мнение
#депутат
#продюсер
#виталий милонов
Диетолог назвала допустимое количество кулича в Пасху
15 апреля 2025, 18:45

Фото: Istock/Liudmila Chernetska

Пасха — это светлый праздник, атрибутами которого являются крашеные яйца, творожные пасхи и пшеничные куличи.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, что здоровому человеку можно есть любые куличи (сладкие, с изюмом и орехами), но в адекватном количестве.

«Это все индивидуально. В среднем — 100-200 грамм. А тем, кто боится поправиться, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом или диабетом, советую пробовать чисто символически. Либо делать кулич из других ингредиентов, например, заменить пшеничную муку на цельнозерновую, вместо сахара добавить стевию или яблочное пюре», — посоветовала эксперт.

По ее словам, с творожной пасхой процесс обстоит также — следует выбирать ингредиенты.

«Можно сделать просто на твороге. Чем больше ингредиентов, чем калорийнее продукт, тем меньше пропорции. Также больше двух крашеных яиц в Пасху есть не стоит, нужно подумать о своем ЖКТ», — прокомментировала диетолог Соломатина.

Читайте также:

Диетолог назвала главную ошибку при выходе из поста к Пасхе

Диетолог раскрыл неожиданный источник смертельной дозы соли, которую россияне получают ежедневно

Краффин — пасхальный кулич: что это за выпечка и как приготовить
#врач
#диетолог
#кулич
#россияне
#питание
#пасха
#кулинария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У бывшего инспектора столичной ДПС хотят изъять пять квартир в Дубае
15 апреля 2025, 18:28

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Объединённых Арабских Эмиратов запрос об изъятии в пользу российского государства пяти квартир в Дубае. Их общая стоимость составляет не менее 65 миллионов рублей, а принадлежит недвижимость бывшему инспектору ДПС из Москвы.
Об этом рассказал глава надзорного ведомства Игорь Краснов во время встречи с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом, проходившей в Абу-Даби, передаёт корреспондент РИА Новости. В ходе общения он делился опытом конфискации в доход государства имущества, законность источников приобретения которого не подтверждена.

«Один из таких исков нами предъявлен к бывшему российскому полицейскому, владеющему в Дубае пятью квартирами стоимостью свыше трех миллионов дирхам», — сказал Краснов.

По словам Генпрокурора РФ, в январе 2025 года в компетентные органы Эмиратов направлены соответствующие документы для исполнения данного судебного решения.

«Пользуясь случаем, хотел бы попросить вас, уважаемый господин Абушибс, по возможности взять рассмотрение данного запроса на контроль», — добавил глава российского надзорного ведомства.

Лефортовский районный суд города Москвы в декабре 2022 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества и денежных средств почти на 180 миллионов рублей, принадлежащих бывшему инспектору московской ГАИ Сергею Кузнецову.

Установлено, что за время своей службы в дорожно-патрульной службе (ДПС) мужчина вместе со своими родственниками и друзьями приобрёл более 20 объектов недвижимости, в том числе за рубежом, и автомобиль. У Кузнецова нашли более 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов, деньги хранились в банковских ячейках. При этом сведений о законности источников дохода бывший полицейский не предоставил.

Читайте также:

Краснов: Прокурорам нужно оперативно решать вопросы мер поддержки участников СВО

Генпрокуратура выявила серьёзные нарушения в Минпросвещения и Рособрнадзоре

Четыре инспектора ДПС задержаны за вымогательство взятки у бойца СВО в Ростове
#суд
#деньги
#евро
#дпс
#контроль
#документы
#гаи
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Daily Mail: У мужчины случился разрыв аневризмы из-за активности при похмелье
15 апреля 2025, 18:22

Фото: iStock/ Thanasak Wongsuk

Врачи не выявили у жителя Китая признаков аневризмы, приняв симптомы за похмелье, и три месяца лечили его от неправильной болезни, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на Journal of Medical Case Reports.
Уточнялось, что 33-летний мужчина заметил странные отеки, которые появились у него на лице после употребления алкоголя. Он сразу обратился к медикам. В больнице его обследовали, но сердечных патологий не выявили, посчитав, что причиной стал высокий уровень белка.

Но состояние мужчины ухудшалось, и спустя три месяца он попал в больницу с явными признаками сердечной недостаточности. После обследований выяснилось, что у него случился разрыв аневризмы синуса Вальсальвы. Эта угрожающая жизни болезнь обычно является врожденной, однако медики полагают, что в данном случае ее спровоцировала интенсивная физическая активность во время похмелья.

Дабы устранить последствия разрыва аневризмы, медицинские работники провели операцию. После этого мужчина начал восстанавливаться.

Читайте также:

В России участились случаи укусов клещей

«Лечение симптомов, а не болезни»: в России выступили против запрета коллекторов

Отсидевший за убийство житель Владивостока зарабатывает на мерче с жертвой
#врачи
#алкоголь
#операция
#лечение
#мужчина
#медики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог назвала главную ошибку при выходе из поста к Пасхе
Диетолог Соломатина: главная ошибка при выходе из поста — «обжираловка»
15 апреля 2025, 18:14

Фото: Istock/Anton Skripachev

Специалисты утверждают, что после продолжительного периода поста возвращаться к привычному рациону стоит последовательно.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» назвала самой большой ошибкой выхода из поста — «обжираловку».

«У меня складывается ощущение, что это не радость Светлой Пасхи, а радость тому, что пост закончился, и следует вознаграждение. Тогда возникает вопрос: а ради чего это все было сделано? Зачем нужны были эти муки?» — сказала эксперт.

По ее словам, во время поста укрепляется духовная часть человека, осознанность и самоограничение, а не запрет, потому что рядом поставили «злого полицейского».

«Пост нужно вести осознанно и выходить из него осознанно, не злоупотреблять сразу же ни пищей, ни какими-то утехами. Нужно становиться лучше», — прокомментировала специалист.

Она подчеркнула, что из поста нужно выходить последовательно с точки зрения не только духовности, но и физиологии.

«Тут мы еще тренировали свой желудочно-кишечный тракт, он, получается, немножко обленился. Ему нужна разминка, а не разом. Это как спортсмен, который лежал на диване, а потом резко побежал 20 километров. Нужно поэтапно, чтобы проснулся желудочно-кишечный тракт и снова начал переваривать», — завершил эксперт.

Читайте также:

Диетолог раскрыл неожиданный источник смертельной дозы соли, которую получают россияне ежедневно

Покупной или домашний: россиянам рассказали, какой кулич на Пасху будет дороже

Пасха 2025 в России: когда отмечается, история, суть и традиции великого праздника
#история
#врач
#диетолог
#традиции
#пост
#запрет
#кулич
#россияне
#пасха
Следите за нашими новостями
в удобном формате
День Никиты-Водопола 16 апреля: зачем умываться стоялой водой и почему сегодня ничего нельзя давать в долг, народные приметы
15 апреля 2025, 18:01

Фото: iStock/siv220

В народном календаре 16 апреля называют днем Никиты-Водопола. С давних времен именно на этот день приходился пик половодья после таяния снега. Православные верующие сегодня почитают преподобного Никиту Исповедника. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/IB_photo

Преподобный Никита Исповедник, игумен Мидикийского монастыря, родился в Кесарии Вифинской в благочестивой семье. После смерти матери отец постригся в монахи, а ребенка воспитывала бабушка в строгих христианских традициях. С юности Никита служил в церкви и был послушником у отшельника Стефана. По его благословению он направился в Мидикийский монастырь, где через семь лет был рукоположен в пресвитера.

Когда игумен Никита возглавил обитель, он заботился о процветании монастыря и наставлял братию примером строгой жизни. Вскоре слава о монастыре привлекла многих, и число монахов увеличилось до 100 человек.

При императоре Льве Армянине возобновилась ересь иконоборчества, и игуменов, включая Никиту, призвали к признанию еретического патриарха. Никита отказался и был заключен в темницу. Император предложил свободу в обмен на причащение от еретика, и Никита, уступив мольбам заключенных, причастился, но вскоре раскаялся и продолжил обличать ересь. В тюрьме он совершал чудеса, например, освобождал пленников и спасал молитвами потерпевших кораблекрушение.

В 824 году при императоре Михаиле Никита отошел к Господу. Его тело перевезли в Мидикийский монастырь, и от гроба совершались исцеления. Никита был погребен в гробнице своего наставника, преподобного Никифора.

Приметы дня


  • Туман в этот день предвещал хороший год.
  • Если уровень воды в реках резко упал — к сухому маю.
  • Обилие березового сока в день Никиты-Водопола указывает, что лето будет дождливым.
  • Долгий и глухой гром обещает затяжную непогоду.
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на ближайшей неделе
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на ближайшей неделе

Что можно делать 16 апреля


Фото: iStock/PetanelaART

День Никиты-Водопола символизирует очищение, поэтому многие проводят обряды очищения как в физическом, так и в духовном плане. Это может включать в себя уборку в доме или наведение порядка в мыслях.

У наших предков было принято утром на Водопола совершать ритуал омовения с использованием отстоянной воды. По поверью, это должно было привлечь в жизнь благополучие и материальное изобилие.

В старину женщины готовили ржаные пироги и угощали ими своих близких и соседей. Считалось, что такой пирог в день памяти святого Никиты принесёт в дом благополучие и гармонию.

Что нельзя делать в этот день


16 апреля не рекомендуется сливать воду, которой мыли полы, в канализацию. Следует вынести использованную воду на улицу или оставить её до следующего дня в недоступном месте. Хозяйку, нарушившую правило, ждут финансовые проблемы.

Не стоит давать в долг и выносить из дома ценные предметы, чтобы не потерять удачу.

Обижать домашних животных и птиц — к несчастьям в личной жизни.

Читайте также:

Покупной или домашний: россиянам рассказали, какой кулич на Пасху будет дороже

Схождение Благодатного огня 2025 в Иерусалиме: дата, суть и значение для верующих

Пасха 2025 в России: когда отмечается, история, суть и традиции великого праздника
#история
#дом
#традиции
#женщины
#приметы
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате