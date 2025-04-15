«По некоторым неформальным каналам просила не наказывать»: в Госдуме объяснили, почему Пугачеву все еще не признали иноагентом

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм** @alla_orfey)
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Аллу Пугачеву все еще не включили в реестр иноагентов из-за оставшихся связей Примадонны в РФ. Парламентария процитировало издание NEWS.ru.
Милонов отметил, что до отъезда из России Алла «комфортно себя чувствовала в любых кабинетах.
В интервью с тем же изданием продюсер Сергей Лавров поддержал Милонова. Он уверен, что российское правительство и руководители телеканалов «терпят и прощают» Примадонне больше, чем кому-либо из отечественных звезд шоу-бизнеса.
Ранее шоумен Максим Галкин* поздравил жену, певицу Аллу Пугачёву, с 76-м днем рождения.
Напомним, что в 2022 году Примадонна покинула Россию вместе с супругом и детьми.
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«Думаю, несмотря на свою позицию, она по некоторым неформальным каналам просила не наказывать ее и войти в ее положение», — выразил свое мнение депутат.
В интервью с тем же изданием продюсер Сергей Лавров поддержал Милонова. Он уверен, что российское правительство и руководители телеканалов «терпят и прощают» Примадонне больше, чем кому-либо из отечественных звезд шоу-бизнеса.
Ранее шоумен Максим Галкин* поздравил жену, певицу Аллу Пугачёву, с 76-м днем рождения.
Напомним, что в 2022 году Примадонна покинула Россию вместе с супругом и детьми.
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Ольга Енгалычева