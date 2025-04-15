«По некоторым неформальным каналам просила не наказывать»: в Госдуме объяснили, почему Пугачеву все еще не признали иноагентом

В народном календаре 16 апреля называют днем Никиты-Водопола. С давних времен именно на этот день приходился пик половодья после таяния снега. Православные верующие сегодня почитают преподобного Никиту Исповедника. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».